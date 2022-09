“La situación de nuestros alumnos ya no se cómo calificarla. Es insostenible, no sé dónde van a poner más aulas”. La presidenta de la AMPA del Instituto Radio Exterior en la playa de San Juan, Cruz San Juan, se muestra más que indignada ante el panorama que espera al alumnado de ese centro un curso más.

Cada vez se complica más la falta de espacio en un edificio que nació como instituto de Secundaria, con proyección de incluir ciclos de FP, pero que desde un inicio tuvo que acoger alumnado de centros de Primaria -en un primer momento fue el Manjón Cervantes-, por traslados y desplazamientos a consecuencia de la endémica falta de centros en Alicante.

Tras acoger también alumnado del colegio Mediterráneo, el último que se erigió en la zona, la actual rémora del centro de Secundaria se llama colegio La Almadraba porque con nueve prefabricadas, en dos alturas, ocupa parte del patio, amén de las aulas de laboratorio que ha dejado sin las prácticas al alumnado de Bachillerato.

Más provisionales

La penosa novedad de este curso se llama más barracones, tres más a los dos que ya tenía el propio instituto, además de que uno de los grupos de segundo de Bachillerato se traslada a uno de los barracones del colegio, en el patio y entre aulas de alumnos de Primaria, porque ni el edificio ni los barracones dan para más.

“No se pueden quitar más espacios al patio, no tenemos sala de usos múltiples, pese a ser centro Erasmus no hay dónde recibir al alumnado de intercambio, tampoco tienen laboratorio para las prácticas y para colmo, uno de los grupos de Bachillerato tiene que salir a las prefabricadas de Primaria”. La presidenta de la AMPA advierte de que las familias están muy concienciadas y “vamos a seguir insistiendo en que se acorten los plazos de la nueva obra del colegio todo lo que se pueda”.

"No se puede aguantar"

Hace ya dos años y medio, justo antes de que se produjera la pandemia que todo lo ha retrasado, que el propio secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, anunció tras reunirse con los responsables municipales que en el plazo de dos cursos, para el actual 2022-23, habría un nuevo colegio para el alumnado de La Almadraba, con el propósito a su vez de ampliar el IES Radio Exterior a continuación.

Los trámites se han alargado tanto que no solo hay nuevo colegio sino que se han tenido que ampliar los barracones para el instituto. “El proyecto está en macha pero no calculan el inicio de las obras hasta finales del año que viene”, lamenta la representante de los padres. “No se puede aguantar mucho más”, abunda.

“Los alumnos de Bachillerato solo disponen de un laboratorio para todos los de primero y de segundo curso”, casi una decena de aulas con una media de 30 alumnos, ya que el de Química se tuvo que desmontar por necesidades de espacio desde un inicio, ni siquiera vio la luz recuerda Cruz San Juan. “No cabe más gente ni más barracones en este centro. Es ilógico que no se den más prisa porque el ambiente se pone tenso”, aventura la portavoz de las familias.

Cantina

Y en lo que no piensan ceder este año es en la recuperación de la cantina para los estudiantes del instituto. Perdieron gran parte del servicio al instalarse el comedor para los niños de colegio, y a consecuencia del covid se prohibió la entrada a los de ESO y Bachillerato. “Pero resuelta ya la pandemia, hemos tenido que solicitar de nuevo a la Conselleria de Educación el uso de la cantina para el instituto, porque no está permitida la entrada ni para pedir un vaso de agua”.

Cruz San Juan recalca que estos alumnos llevan dos años sin cantina y que no se permite la salida del centro a la hora del recreo a nos ser que sean mayores de edad. De ahí que los padres haya solicitado el servicio de cantina para sus hijos, como mal menor entre la falta general de espacio que sufren.

Sin aulas

En el otro extremo de la ciudad, en el IES Virgen del Remedio ubicado en la Zona Norte de Alicante, al menos 300 alumnos de Formación Profesional no pueden comenzar el curso a consecuencia también del retraso de la reforma de las naves de FP. Se cerraron hace dos cursos por la aparición de unas grietas y siguen a la espera, toro año, de que el Ayuntamiento en esta ocasión, ponga en marcha la obra para determinar si pueden usar al menos parte del edificio.

Desde el Ayuntamiento acordaron reorganizar espacios para que, aunque retrasen sus prácticas, los alumnos del ciclo de Química puedan recibir las clases teóricas, pero en el centro siguen a a la espera de noticias al respecto. “Se supone que la obra de reforma era inminente pero aún no las han iniciado”, indica el subdirector del centro a preguntas de este diario.

Pendientes de que los técnicos municipales permitan el uso parcial de la parte no dañada del edificio de FP, los alumnos con turno de mañana tienen que dar las clases online mientras que los de turno de tarde, como el año pasado, podrán ocupar las aulas del edificio principal porque Secundaria deja libres las clases.

Los estudiantes del ciclo de Industrias Alimentarias también están pendientes de un espacio adecuado para poder llevar a cabo las prácticas, que ya el curso pasado supusieron un desembolso importante a la Conselleria de Educación para alquilar los Salones San Juan.