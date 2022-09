Desde hoy, Alicante tiene nuevas conexiones de AVE con Madrid. Al trayecto que hasta ahora se realizaba entre las estaciones de Atocha y Alicante Terminal, hay que sumar la nueva línea de conexiones a la estación de Chamartín. Solo cuatro de trenes con origen y destino en Orihuela, que paran en Alicante y Elche seguirán manteniendo la cabecera en la estación de Atocha.

Uno de los trenes que ha llegado a la estación alicantina procedente de Chamartín ha tenido quejas por parte de los usuarios, no habituados a coger esta nueva línea y viajar siempre desde el centro de la capital. El tren programado a las 16:30 de la tarde ha salido con 10 minutos de retraso. La llegada estaba prevista para las 19:02, pero ese retraso de inicio ha hecho que el AVE no llegase a la hora programada.

Desconcierto con la nueva línea

Uno de los usuarios afectados por este cambio ha sido Antonio, descontento con este cambio: "mi experiencia ha sido un poco desagradable, no encontraba el tren en las pantallas de Atocha. Me fui a Atocha pensando en que el tren salía desde esa estación, como siempre ha hecho, pero otra persona allí presente me dijo que salía desde Chamartín. Me ha tocado coger un taxi para ir desde Atocha a Chamartín, he tenido que ir corriendo. Lo que me benefició es que había un retraso en la salida del tren y pude llegar a tiempo".

Como ya se ha publicado, Adif motiva la decisión de modificar la cabecera en el incremento de la oferta por la liberalización de estos servicios mientras se avanza en la configuración de la red en Madrid.

Otra de las pasajeras procedentes de Chamartín comentaba que "Fatal. Yo no soy de Alicante pero se nota el cambio. Me gusta mucho más Atocha porque estás en el centro y tienes todo más cerca. Antes de salir había una aglomeración tremenda en la estación, mucha gente. Por eso se ha retrasado el tren y hemos llegado más tarde a Alicante".

Una de las quejas de los distintos pasajeros ha sido no dar más visibilidad a la estación a la que el AVE se dirigía. Algunos de ellos compraron los billetes pensando en que el tren salía desde Atocha y, cuando llegaron a la estación madrileña, se dieron cuenta de que el viaje no aparecía en las pantallas de la estación.

División de opiniones entre los que destacan la cercanía de Atocha al centro para moverte por la zona y quienes destacan Chamartín porque está cerca del trabajo o viven en el norte de la capital.