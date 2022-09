La decisión del bipartito de Alicante de externalizar el deporte escolar, suprimiendo el modelo de las escuelas deportivas que tantos años impulsó el Ayuntamiento, deja por segundo año deportivo a disciplinas como el fútbol -el deporte más popular en España-, al tenis y al pádel sin precios populares en la ciudad de Alicante, además del patinaje. Estas modalidades deportivas no se incluían entre las propuestas por el Ayuntamiento de Alicante para que sean clubes deportivos privados los que ofrezcan las plazas subvencionadas. Desde la concejalía alegan que no figuraban en la propuesta porque el año pasado ya se quedaron sin clubes que pujasen por esas disciplinas al no resultarles "rentables".

A esos deportes sin precios populares (la cuota con subvención municipal suele rondar los 70 euros al año), se han sumado el fútbol sala y el baile deportivo, que figuraban en las bases iniciales, aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante el pasado 21 de junio, pero no el edicto provisional, ya firmado. Tampoco están otras disciplinas como vela y remo. En el caso de los deportes náuticos, desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que se incluirán en una "convocatoria más amplia, centrada en actividades en el mar". Entre las novedades de este año están el tiro con arco y ciclismo. Deportes pagará a clubes para que ofrezcan plazas a menores a precios asequibles Se prevé que, en global, casi 900 escolares se beneficien de las plazas a bajo coste frente a los 4.000 usuarios que se llegaron a formar parte de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Alicante, donde también se incluían todos los deportes de agua que ahora forman parte de las actividades acuáticas ofertadas a todas las edades. El concejal de Deportes, José Luis Berenguer (Cs), ha destacado “la ampliación de la oferta de acciones formativas este año, donde por primera vez se incluye el tiro con arco y el ciclismo formación". Según el edil, "muestra la intención de ir ampliando la oferta, año a año, conforme los clubes soliciten su participación en las acciones formativas". Para Berenguer, "la buena sintonía de la Concejalía de Deportes con los clubes logra modernizar el programa de iniciación al deporte en la ciudad", asegurando que "los canales de comunicación implantados con los clubes han permitido monitorizar y obtener una información ajustada a las necesidades de los niños, padres, madres y clubes, para tomar las decisiones adecuadas”. Alicante deja las escuelas de fútbol, tenis y pádel sin precios populares El Ayuntamiento decidió el pasado año, a través de la Concejalía de Deportes, suprimir las escuelas deportivas y dejar en manos de clubes privados la "realización de acciones formativas en el ámbito del deporte de iniciación para contribuir a la promoción y difusión de la práctica deportiva dirigida a menores empadronados en el municipio de Alicante, ya sea fomentando su participación en deportes minoritarios como facilitando el acceso a su ejercicio a colectivos menos favorecidos, ayudando a sufragar parte de los gastos que ocasionen la ejecución de las actividades definidas en los proyectos presentados". La dotación presupuestaria destinada a esta convocatoria fue de 150.600 euros, que suponía un incremento de unos 11.000 euros respecto a la última edición. Según la última resolución, finalmente se repartirán 128.000 euros entre las entidades encargadas de ofrecer plazas subvencionadas. Deportes rectifica y ofrece dos horas semanales de natación adaptada a mayores de 26 años Los clubes más beneficiados con la convocatoria para este curso escolar, al ofrecer un mayor número de plazas, son el Club de Atletismo Apolana (con 23.000 euros, entre dos disciplinas), seguido de la Fundación Lucentum (12.000 euros) y el Club de Esgrima, el Club Gimnástico, el Club ECA y Fujioka Kárate Club (10.000 euros por cabeza). La Comisión de Valoración, constituida el pasado 6 de septiembre, verificó la documentación presentada por los clubes, dejando fuera de la convocatoria a dos de las 21 ofertas presentadas, al Club Deportivo Rari Nantes, por "no guardar relación directa la modalidad deportiva a la que opta con la actividad federada de la entidad", y el Club Gimnasia Rítmica Alicante, por no alcanzar la puntuación mínima exigible.