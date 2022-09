El retraso en la vacunación a los médicos de la sanidad privada que afectó a cerca de 400 facultativos en la provincia ya ha comenzado a traer cola. Solo un día después de que se haya dado a conocer la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), 40 médicos que se dedican exclusivamente a la sanidad privada ya se han puesto en contacto con el Colegio de Médicos para que su caso llegue a una indemnización, el 10% del total, pese a que el llamamiento desde el Colegio comenzó este martes tras conocerse la sentencia.

Una compensación que, por un lado, será lineal para todos los afectados por daños morales. La sentencia del TSJCV, que ratificó la ya aplicada por el Contencioso-Administrativo, señaló que hubo "discriminación" por parte de la Conselleria de Sanidad y que el retraso de casi dos meses fue "cuanto menos negligente".

El abogado del Colegio de Médicos de Alicante, Guillermo Llago, ha señalado que todavía no ha establecido la cuantía que se demandará a la administración pero que podría rondar entre los 2.000 y los 4.000 euros en función de la jurisprudencia: "Se van a analizar los antecedentes de casos de infracción de derechos fundamentales porque la indemnización era secundaria hasta ahora". La prioridad del Colegio, ha insistido, siempre había sido que todos los colegiado tuvieran el mismo trato con independencia de dónde ejercieran.

La sentencia del TSJCV ratificó en la sentencia que la condena era por "vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la vida y a la salud de los médicos en el ejercicio privado".

Unas palabras que también hizo propias el presidente del Colegio, Hermann Schwarz, que señaló este martes que los médicos de la sanidad privada estuvieron expuestos a riesgos y que se vulneraron sus derechos fundamentales, como se indica en la sentencia, tanto los de aquellos que enfermaron como los que no. Desde el Colegio han señalado que tienen constancia de que varios médicos contrajeron el covid mientras que otros tuvieron que guardar cuarentena al ser contactos estrechos.

La otra parte de la compensación, la que se solicitará por el perjuicio individual de cada afectado, "es imposible" de cuantificar en este momento, ha señalado Llago. Los casos, ha indicado el letrado, han de ser analizados uno a uno y los afectados tienen que "comunicar y acreditar" el certificado de contagio, la pérdida de haberes por lucro cesante y el cierre de consultas en el caso de los autónomos.

A los casos de los trabajadores por cuenta propia también hay que sumar los de los empleados de hospitales privados que, como ha subrayado Llago, "fueron los primeros que empezaron a hablar con los gerentes de sus hospitales y se pusieron en contacto con el Colegio" cuando comenzó a darse el retraso en la vacunación respecto a sus compañeros de la sanidad pública.

En la sanidad privada, ha indicado el abogado del Colegio, los médicos que se contagiaron o tuvieron que coger la baja a causa del covid no cobraron el 100% de la prestación porque no se considera enfermedad profesional.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha reiterado que, por el momento, no ha tomado una decisión sobre si va a recurrir o no la sentencia del TSJCV. Fuentes del gobierno autonómico han indicado que se va a estudiar con detenimiento el texto y, a partir de ahí, se decidirá si se recurre o no ya que aún no es una sentencia firme.

La sentencia se hará firme en 28 días siempre que la Conselleria no decida llevarla al Tribunal Supremo. El abogado del Colegio de Médicos, Guillermo Llago, ha insistido en que cree que un recurso no tendría recorrido después de la ratificación de la sentencia del Contencioso-Administrativo por parte del TSJCV. Además, el letrado ha señalado que el primer paso es realizar la reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial, para la que hay 6 meses de espera hasta su resolución.