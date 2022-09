Un hombre de 64 años y con problemas de minusvalía en las manos resultó herido el pasado martes en Alicante tras ser golpeado a puñetazos por un conductor de 39 años al que recriminó que necesitaba una tarjeta para aparcar en una plaza reservada para discapacitados donde la víctima pretendía estacionar su vehículo. La intervención de un guardia civil de Tráfico que estaba fuera de servicio permitió detener la agresión y arrestó al conductor que golpeaba al otro. El agente llamó a la Policía Nacional para que acudiera al lugar y agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se hicieron cargo del conductor agresivo. La víctima tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario, donde le atendieron de heridas en la frente, en un labio y en la boca.

El insólito suceso ocurrió sobre las once y media de la mañana del pasado martes en la Rambla de Méndez Núñez en Alicante, junto al edificio Prop de la Generalitat. Según los datos recabados por la Policía Nacional, un hombre y su pareja estaban en un coche aparcado en una zona reservada para personas discapacitadas y se les acercó otra persona que les dijo que no tenían tarjeta y por tanto no podían aparcar ahí.

La respuesta del conductor, sin mediar palabra, fue comenzar a darle puñetazos al otro conductor. Varios viandantes comenzaron a gritar que iba a matarlo y un guardia civil de Tráfico que estaba fuera de servicio acudió a auxiliar a la víctima junto con otras dos personas.

El agresor fue separado pero pretendía seguir golpeando a la víctima, por lo que el agente fuera de servicio se identificó con su placa de guardia civil y le comunicó que quedaba detenido al tiempo que lo metía en su coche mientras llamaba a la sala del 091 para que la Policía Nacional se hiciera cargo de la actuación.