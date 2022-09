Son las dos de la tarde y los alumnos de la ESO del colegio Franciscanas acaban de terminar una jornada lectiva calurosa. En la calle y en el patio, 30 grados de máxima y cerca de 29 a la hora de la salida de las clases (Avamet). Los alumnos y alumnas han finalizado las clases y comienzan a tomar el camino a casa, la gran mayoría de ellos en pantalón largo, salvo aquello que utilizan el pantalón corto del uniforme deportivo. El motivo es una circular que se ha enviado desde el centro a los padres, madres y tutores en la que se indica que durante los meses de septiembre y junio los estudiantes no pueden llevar bermudas ni otro tipo de pantalones cortos.

La circular no distingue entre chicos y chicas, pero los padres y madres han opinado que la medida va orientada a evitar que las alumnas lleven pantalones muy cortos. Encarni y Cristina, madres de alumnas del colegio, han indicado que algunas de las estudiantes el año pasado llevaron ropa algo inapropiada: "A algunas se les veía el glúteo", han apuntado.

La norma ha entrado en vigor este curso aunque solo se va a ceñir a este mes, ya que a partir de octubre el alumnado tendrá que utilizar el pantalón largo reglamentario del uniforme. La alternativa para no ir con el pantalón hasta el tobillo, han señalado algunos padres, es que los alumnos lleven el pantalón corto con el logo del colegio que se utiliza para hacer deporte.

Algunos de los responsables de los menores, como Roberto y Aída, han opinado que, si lo que se pretende es evitar el pantalón muy corto, se pueden buscar alternativas, como limitar cuan corto puede ser el pantalón. Otras madres, sin embargo, se han opuesto también a esta propuesta, ya que supondría comprar varias prendas de ropa que solo van a utilizar durante dos meses al año.

En lo que han coincidido todos los padres y madres a los que ha podido consultar este medio es en que los menores han expresado sus quejas por el calor: "No es muy cómodo para ellos tener que ir con pantalón largo con este tiempo de bochorno", han indicado. Si se incumple el código de vestimenta, los alumnos deben de volver a casa a cambiarse o esperar en un aula a que sus padres les lleven una vestimenta que se adapte a la normativa, han añadido los padres.

La AMPA del colegio no se ha pronunciado de manera oficial a este respecto, aunque una madre que pertenece a la asociación, y que no ha querido que se haga público su nombre, ha señalado que algunos alumnos sí se han quejado a causa del calor. Sin embargo, ha añadido, las aulas cuentan con un ventilador para evitar que las temperaturas sean demasiado altas. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del centro, pero no ha obtenido respuesta por parte del mismo.

Los mismos padres y madres que han opinado sobre la normativa también han mostrado cierta comprensión ya que se trata de un colegio concertado y católico, por lo que entienden que el centro tenga la posibilidad regular ciertos aspectos como la vestimenta que los alumnos han de acatar aunque pueda ser incómodo para ellos. Pese a ello, han lamentado que en otros colegios concertados de la zona, como el de los Salesianos, los alumnos tengan un mayor margen en su vestimenta para, al menos, no tener que ir en pantalón largo durante los meses más calurosos.

Por su parte, Rafael Araujo, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (Concapa), ha indicado que la mayoría de los colegios concertados cuentan con uniformes escolares, pero que todos los centros con esta normativa de vestimenta cuentan con una versión de la misma para verano y otra para el invierno, siendo la del verano con pantalones cortos y, en algunos casos, con faldas para las alumnas.

Por el momento, ha señalado Araujo, Concapa no ha recibido ninguna queja por parte de los padres y madres de ningún centro al respecto, y ha añadido que si en algún colegio "ha habido confusión, quedará resuelto". Además ha señalado que, en estos primeros días desde el inicio del curso, en la asociación no consta ningún caso especial de quejas de los padres, por lo que ha indicado que cualquier problemática puede haberse dado en algún centro que se haya confundido: "Puede haber interpretado mal la norma".

La problemática, en cualquier caso, se ciñe a los meses de septiembre y de junio, tanto al inicio como al final del curso. En los colegios sin uniforme, ha apuntado Araujo, no existe la problemática, "ya que en cualquier caso los padres que así lo decidan pueden ir con uniforme de verano". Una situación que es la que, en efecto, sucede en el colegio Franciscanas. Los alumnos de la ESO pueden elegir entre ir en pantalón largo o llevar el corto del chándal que utilizan para hacer deporte, que lleva el logo del colegio.

El portavoz de Concapa, sin embargo, ha sugerido que, en cualquier caso, el problema ha de ser enfocado desde el punto de vista de las condiciones de la temperatura del aula: "Habría que replantearse si es necesario utilizar sistemas de aire acondicionado u otro tipo de ventilación". Un problema que en el caso del colegio Franciscanas se ha solventado con ventiladores en las aulas.