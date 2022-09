El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha decidido silenciar reuniones de carácter institucional que mantiene en el Ayuntamiento de Alicante. Ni el primer cara a cara que mantuvo con el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, ni tampoco el reciente que tuvo con el presidente de la Autoridad Portuaria, Julián López Milla, se incluyeron en la agenda que proporciona a diario el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Alicante con los actos más relevantes del día. Dos recepciones de alto nivel en la ciudad de Alicante de las que no se informó previamente y que tampoco se incluyeron en la agenda pública que tiene el alcalde en la página web del Ayuntamiento. Silencio por partida doble.

El primero de esos encuentros se celebró seis meses después de que Perelló llegase al cargo. "He comido con dos ministros, me he entrevistado con tres secretarios de estado y con cinco directores generales, con un presidente de la Generalitat y con el secretario general de la Unión por el Mediterráneo, que tiene rango de primer ministro, pero no me he podido entrevistar con el alcalde de Alicante ni con el presidente de la Diputación ni con el alcalde de Benidorm, que son tres consorciados. Deben de tener las agendas muy ocupadas y yo estoy a la espera", lamentaba Perelló antes de que el alcalde le diera día y hora para una reunión que luego no se incluyó en la agenda pública ni tampoco en la de medios, pese a ser un primer cara a cara y a la importancia de los asuntos a tratar.

"Fue la primera reunión oficial que tenemos desde mi nombramiento y estuvimos abordando distintos temas del funcionamiento de Casa Mediterráneo, de alguna propuesta de actividades que tendremos y, sobre todo, de cómo ponerse al corriente de los pagos que el Ayuntamiento tiene con Casa Mediterráneo", señaló Perelló tras un encuentro que calificó de "cordial" y en el que se abordaron asuntos pendientes entre ambas administraciones, como las cuotas impagadas por el Ayuntamiento o la situación legal de la sede de la institución diplomática, que abrió sus puertas hace casi una década sin contar con los permisos necesarios.

El segundo de esos primeros encuentros mantenidos por Barcala en las dependencias de Alcaldía del que tampoco se informó ocurrió esta misma semana, con la visita del presidente del Puerto, Julián López Milla. También se celebró justo seis meses después de que el socialista llegara al cargo y sirvió para tratar temas que competen igualmente a ambas administraciones, como la gestión del Parque del Mar, las obras de reurbanización en la "frontera" entre los terrenos portuarios y municipales y la mejora de servicios como la limpieza y la seguridad. Esa reunión tampoco se incluyó en la agenda que facilita a diario el Gabinete de Prensa y tampoco aparece en la agenda pública del alcalde.

De hecho, ese calendario de actividades de acceso público está inmaculado en el caso del alcalde de Alicante. Tan solo se registra, y de manera recurrente, la reunión que todos los martes mantiene la Junta de Gobierno local. Es la única actividad de Barcala que pueden conocer los ciudadanos. De hecho, por no aparecer no están ni las sesiones plenarias de los últimos jueves de cada mes.

Mucho más completa está la agenda de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, que sí recoge buena parte de las citas que tiene a diario. Aunque, eso sí, las actividades se incluyen "a posteriori". Este jueves, el último acto reflejado era el partido de la selección de voleibol, que se celebró el pasado domingo en Alicante. De esa semana también aparecen actos en el Raval Roig, reuniones del Patronato de Turismo y entrevistas con medios de comunicación.

Entre los concejales, también hay miembros del bipartito que hacen pública su agenda. Aunque los menos. Actualizado al día está el calendario de actividades de la concejala de Igualdad, Juventud, Inmigración, Cooperación y Voluntariado, María Conejero. Aunque el más cumplidor, de lejos, es el concejal de Presidencia y Nuevas Tecnologías, Antonio Peral, que no sólo incluye los actos pasados, sino que es el único que también refleja los previstos a tiempo vista. Peral tiene que acudir este viernes a un fórum, a la presentación de una hoguera este sábado y a oficiar una boda. Y así aparecen actos hasta el próximo mes de noviembre, al margen de las habituales reuniones de la Junta de Gobierno.