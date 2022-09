"No se puede ignorar la realidad y problemas de los centros. Garantizar el bienestar y protección del alumnado frente a la violencia es una tarea central que no se debe asignar a un docente a costa de una mayor sobrecarga de trabajo". Representantes sindicales de CC OO y UGT coinciden en reclamar a los responsables de Educación que se tomen en serio la función del nuevo coordinador de bienestar escolar, que contempla la nueva ley de la infancia y la adolescencia, de junio de 2021, en cada uno de los colegios e institutos.

Subrayan que la conselleria no se puede limitar, tal y como está haciendo, a delegar la nueva tarea sobre los actuales coordinadores de convivencia, docentes voluntarios que apenas cuentan con un par de horas a la semana para luchar contra el bullying y el ciberacoso. "Se asigna a los mismos docentes a los que sobrecargan de trabajo, por lo que difícilmente se va a conseguir que esta nueva figura cambie la realidad de los centros", lamentan desde CC OO. "En las nuevas instrucciones de curso hay una ausencia total de toda referencia a los protocolos de actuación que incluye la Ley de la Infancia", abundan desde UGT.

Dicha legislación recoge de forma taxativa "junto al plan de convivencia, la necesidad de protocolos de actuación frente a indicios de abuso y maltrato, acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Para el correcto funcionamiento de estos protocolos se constituye un coordinador de bienestar y proyección en todos los centros educativos".

Muchas de estas funciones, como advierten los representantes docentes, no se pueden realizar de manera individual en un despacho, "requieren la coordinación con familias, servicios sociales, y autoridades. Lo razonable es una persona más en plantilla a tiempo completo y con perfil de Servicios a la Comunidad", concretan desde CC OO.

"Ya era insuficiente unir en una misma coordinación dos temas tan importantes como la igualdad y la convivencia, como para que ahora se una el vinculado al bienestar y la protección escolar", puntualizan desde UGT. De igual forma proponen nuevos especialistas en Servicios a la Comunidad o en Intervención Sociocomunitaria así como aumentar los recursos, entre ellos la formación generalizada de los docentes.

"Ay maricón"

Los prejuicios pueden tener consecuencias muy negativas especialmente en la etapa adolescente, en que se construye la identidad personal, y especialistas en el discurso de odio alertan de que las señales que dan los alumnos en el instituto deben ser detectadas cuanto antes para contrarrestarlas de forma adecuada.

Kilian Cuerda es uno de estos especialistas, y de hecho pone en práctica sus conclusiones tanto en el transcurso de sus clases de Geografía e Historia como en el instituto en general, aunque de entrada subraya que las aulas no son burbujas sino un reflejo de la sociedad, por lo que llegan a reproducir el mismo "asalto contra el consenso de los derechos humanos" que es como califica al discurso de odio.

Expresiones del tipo "ay maricón", que cuando se afean al autor son replicadas de inmediato con que "es una broma", esconden en realidad un peligro grave de odio, asegura Cuerda.

"No es forma de hablar porque se normaliza que la condición de una persona puede ser motivo de un insulto gratuito o genérico". Pese a no percibirse como homófobo, entre las risas de los compañeros y del propio insultado, "es un ataque más a un compañero homosexual y el profesor debe poner freno", subraya.

Redes

Los especialistas abundan en que las dinámicas de intolerancia que se advierten en las aulas van de la mano de los discursos machistas y antifeministas, y de una misoginia descarnada ente los principales indicadores.

"Es otra de las claves que deben ponernos en alerta. Pueden ser discursos micro que de buenas a primeras no parecen graves pero que entre el grupo de estudiantes van creando una peligrosa generalización que desemboca en normalizar, por ejemplo, el racismo". Ante compañeros de distinto origen se dirigen a ellos con términos como "moro de mierda" o "sudaca", sustituyendo los de "cabrón" o "gilipollas", y esta dinámica encierra el peligro de normalizar algo que no es normal ni admisible", insiste Cuerda, a su vez delegado sindical de UGT, formación que se encarga de organizar cursos para que el profesorado de toda la Comunidad pueda contrarrestar en las aulas estos discursos de odio.

"Es complejo", admite, pero está constatado tras casos extremos de agresión, que se trata de jóvenes radicalizados que llegan a ver como si fuera un formato cercano y amable, los discursos de intolerancia que atacan a las mujeres y a los extranjeros. "Consumen productos audiovisuales de youtubers o videogamers radicalizados que transmiten sus mensajes entre el producto y calan como si fuera algo normal".

No obstante Kilian Cuerda concluye también con un mensaje de esperanza, porque en las aulas se distingue ya alumnado que defiende posiciones de igualdad "y que en los últimos veinte años no se concebía". Aunque no sea general, estos estudiantes muchas veces "no se callan ante actitudes de extremismo", alaba Cuerda.

Formación

De momento, para tratar de frenar la propagación de comentarios violentos y fomentar la reflexión, para que el alumnado aprenda a interpretar de forma crítica tanto imágenes como discursos, así como prácticas que parecen justificar el odio y la radicalización Educación, como contempla la Lomloe con fondos del ministerio, propicia la formación del profesorado tal y como ha emprendido el sector de enseñanza del sindicato UGT.

Los cursos están orientados al profesorado de los institutos de enseñanza secundaria y su objetivo es que los docentes cuenten con herramientas con las que combatir el discurso de odio y de intolerancia en las aulas.

Desde esta formación se han propuesto trabajar a largo plazo esta cuestión para evitar situaciones como la que el año pasado sufrió un profesor de Valencia a cargo de alumnos que mostraron una radicalización ideológica, y que culminó con una agresión homófoba.

Son cursos presenciales que imparten formadores especializados y sopesan abarcar la formación online para llegar a la mayor cantidad posible de docentes. “Es fundamental dotar a los docentes de herramientas para poder trabajar en el día a día frente los discursos de odio e intolerancia que promueve la ultraderecha entre la juventud, más allá de los talleres puntuales que suelen hacerse” concretan desde UGT, haciendo hincapié a un tiempo en que la clave está en “la educación en valores democráticos” para conseguir “una sociedad mejor”.

Pilares

Los formadores abundan en que depende de los profesores construir un “ambiente saludable de convivencia alrededor de dos pilares, el pensamiento crítico y la empatía”.

A partir de la posibilidad de ser críticos, los jóvenes pueden ser conscientes de los mensajes de odio para rechazarlos, así como de las fake news en general y la desinformación que difunden grupos organizados.

En concreto desde UGT-enseñanza apuntan que el discurso del odio “pretende romper la convivencia, agujerear la empatía y la solidaridad, y generar odio contra aquellos que quiere que sean vistos como diferentes».