"Si quiero pedir una cita antes de las 10 de la mañana, no tengo hasta octubre". Es la queja de un paciente que acude al consultorio auxiliar de la Playa de San Juan-Bruselas. Si quiere una cita ordinaria, la puede tener el viernes de la semana que viene, pero su horario le limita en qué momento puede acudir. En otros centros de salud de la provincia no hay ninguna cita disponible hasta dentro de dos semanas, sin importar el horario.

Es el caso del centro de salud de Campoamor, en la plaza de América, que es uno de los que más demora tiene en la provincia, con hasta 12 días para acudir a una consulta de atención primaria con el médico de cabecera. Otros centros de salud, como el de Benalúa, también acumulan demoras cercanas a las dos semanas, con hasta 10 días para recibir atención.

Los centros de salud con menos tiempo de espera para una consulta no tienen una fecha disponible hasta dentro de una semana, como el de San Vicente del Raspeig, que no da citas antes de 6 días; o el de la Playa de San Juan-Bruselas, que no las da hasta los 7. Eso contando con que se pueda pedir cita, ya que en varios de los centros ni siquiera es posible de manera telemática por errores en el sistema.

La espera para acudir al centro de salud a una consulta de medicina general es de 8,8 días de media. Una espera que se ha reducido respecto a de principio de verano, cuando en algunos centros de salud los pacientes tenían que esperar hasta tres semanas para una consulta.

La bajada de contagios de coronavirus ha contribuido, también, a esta ligera bajada de la demora respecto a las listas de espera de verano. La séptima ola, en pleno verano y con un tercio de las plantillas de vacaciones cada mes, supuso en julio y agosto la tormenta perfecta para que los centros de salud sufrieran demoras de hasta 20 días para una cita presencial o telefónica.

La reducción del tiempo máximo de espera es del 40% respecto a hace dos meses. Una reducción que coincide con el cese de pacientes de covid. La enfermedad pandémica supuso entonces "el 40% de los pacientes" que atendían los médicos de cabecera a diario, según sostenía un facultativo.

Cuatro meses para una cirugía

Las esperas para una cirugía son, si cabe, más agudas que para una consulta con el médico de cabecera. En el departamento de salud de Sant Joan, el tiempo medio de espera para una operación es de 139 días, mientras que en del Doctor Balmis es de 137 según la última actualización de la propia Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El 30,8% de los pacientes que esperan una cirugía en Alicante, y el 28,3% de los que la esperan en Sant Joan tienen una demora superior a los 180 días. Es decir, el paciente tendrá que esperar más de medio año para poder ser operado.

La media de la Comunidad Valenciana se sitúa en los 98 días, con un 18,4% de los pacientes en una espera superior a los seis meses.

Esta misma semana, el síndic de Greuges, Ángel Luna, ha solicitado a la Conselleria que permita a los pacientes acceder al registro individualizado de lista de espera de consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas con su SIP, al igual que a la lista de espera quirúrgica. El objetivo, ha señalado Luna, es que el ciudadano pueda saber en tiempo real y a diario qué posición concreta ocupa en la lista de espera de su tratamiento u operación pendiente.

Esa información, ha apuntado Luna, es esencial para que los pacientes incluidos en las listas de espera puedan "controlar y exigir a Sanidad su derecho a recibir prestaciones en igualdad de condiciones y en un tiempo máximo". No disponer de ella, ha añadido el síndic, les deja "en un estado de indefensión".