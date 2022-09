Los pediatras son claros: los menores sufren igual que los adultos las altas temperaturas y estar por encima de los 28 grados no son condiciones adecuadas para estudiar y el rendimiento académico se puede ver afectado. La polémica por la obligatoriedad de llevar pantalones largos en el colegio Franciscanas de Alicante se debe, en especial, a que el centro no cuenta con aire acondicionado pese a que la temperatura en Alicante ha alcanzado los 30 grados de máxima durante toda la semana, según Avamet.

Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría ha indicado que los alumnos sufren las altas temperaturas como un adulto: "Los menores pasan calor igual que las pasa cualquier trabajador". La circular informativa que el centro ha enviado a los padres y madres es clara: la única excepción para llevar pantalones cortos es que se utilicen los del uniforme deportivo.

La norma prevalece durante los meses de junio y septiembre. El resto del curso, los estudiantes también llevan pantalón largo, pero en este caso el del uniforme escolar. Suárez, sin embargo, ha señalado que es importante que el alumnado esté en buenas condiciones para poder recibir las clases: "Si como alumno no estás en condiciones para prestar atención, no vas a aprender". La medida, además, "no tiene una justificación médica", ha apuntado.

La circular no distingue entre chicos y chicas, pero los padres y madres han opinado que la medida va orientada a evitar que las alumnas lleven pantalones muy cortos. En este sentido, desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte han indicado que la administración solo puede intervenir, en el caso de los centros concertados, si las normas del reglamento de régimen interno fijadas por la titularidad del centro "suponen una discriminación para el alumnado por razones como el sexo o la religión".

Dado que en este caso la norma afecta a todo el alumnado en general, han indicado fuentes de Conselleria, la administración no puede intervenir. La presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, por su parte, ha remarcado que las malas condiciones pueden provocar que "baje el rendimiento académico" y ha señalado que "no se puede desarrollar ninguna actividad intelectual con calor". Suárez ha comparado la situación de los alumnos con las de un adulto y ha indicado que igual que no se puede trabajar a 28 grados, tampoco se pueden recibir clases.

En los centros educativos privados y concertados, el uniforme depende del reglamento de régimen interno, que es elaborado por la titularidad del centro. La opción que tienen las familias si no están de acuerdo con las normas dictadas por la dirección es llevarlo a los órganos colegiados del colegio o instituto, es decir, al Consejo Escolar. Desde Conselleria, sin embargo, han resaltado que en los centros que no son de titularidad pública "es el centro quien fija las normas".

Los padres han expresado sus quejas a título individual a lo largo de la semana, pero la AMPA del colegio no ha mostrado la voluntad de llevar el asunto al Consejo Escolar por el momento.

Tanto la Conselleria como la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos (Concapa), han señalado que la problemática con los uniformes en los meses de junio y septiembre no está extendida a otros centros, por lo que no es un problema de índole general.

Rafael Araújo, portavoz de Concapa, ha señalado esta semana que, aunque la mayoría de los colegios concertados cuentan con uniformes escolares, prácticamente todos los centros con una normativa de vestimenta cuentan con una versión del uniforme para verano y otra para el invierno, siendo la de verano con pantalones cortos.

Por el momento, ni Conselleria ni asociaciones como Concapa han recibido ninguna queja por parte de los padres y madres de ningún otro centro al respecto.