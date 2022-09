Alicante acogerá a partir del próximo viernes la mayor fiesta gastronómica de España. 40 estrellas Michelin, 60 Soles, cientos de grandes cocineros y las figuras más representativas del mundo de la gastronomía lucirán sus mejores platos y técnicas gastronómicas ante un gran público que será más protagonista que nunca. Porque, a diferencia de otras ferias, Alicante Gastronómica está diseñada para que el visitante se sumerja en un mar de sensaciones y deje que sus sentidos hagan el resto.

Alicante Gastronómica cumple en 2022 cuatro años. Y, a pesar de su corta edad, ha superado una pandemia y presume de haberse convertido en el mayor evento gastronómico experiencial de cuantos se pueden disfrutar en España. El objetivo de la organización es «acercar al público la alta gastronomía y la cocina cotidiana de nuestra tierra a través de la excelencia de productos y cocineros premium». La innovación y la experiencia se dan la mano para ofrecer una versión mejorada y más interactiva. Además, esta edición no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un guiño a los orígenes de la Feria, que se remontan al congreso Lo Mejor de la Gastronomía de 2011, recuperando de la mano de Rafael García Santos el gusto por la revolución gastronómica en torno a los salazones o la tortilla de patatas.

Quienes se acerquen esos días a IFA podrán cruzarse con figuras como Quique Dacosta, Carme Ruscalleda, Kiko Moya, Alberto Ferruz, Pablo González, Susi Díaz, Cristina Figueira, Joaquín Baeza, José Manuel Miguel, José Manuel López, Rafa Soler, María José San Román, Pablo Montoro, Ferdinando Bernardi, Miguel Barrera, Alejandra Herrador, Ulises Menezo, María José Martínez, Fran Martínez (Albacete), Nazario Cano (Murcia), Alejandro Serrano (Burgos), o Paco Torreblanca.

«Queremos sorprender con la autenticidad, apostando por los jóvenes talentos junto a los chefs con estrella Michelin. Nuestro objetivo es también poner en valor un aspecto fundamental en la gastronomía como es la formación de los profesionales de la cocina y la sala», ha destacado la presidenta del certamen, Gema Amor.

La mejor tortilla de patatas se cocinará en Alicante

Entre las novedades más importantes que presenta esta cuarta edición, destaca la celebración del I Congreso Nacional de la Tortilla de Patatas y el XV Campeonato de España de Tortilla de Patatas, el II Concurso de Tapas con Salazones, el concurso de Escuelas de Cocina, la Plaza de las Bodegas, el Túnel de las Especias, el Espacio del Pan o los homenajes a José María García, de La Finca (Elche) y a José Gómez, Joselito. Además, Burgos será la provincia invitada en esta ocasión con diversas actividades bajo el paraguas de su marca «Burgos Alimenta», que nos mostrarán la calidad de sus productos y la destreza de sus chefs.

El programa se ha estructurado atendiendo al formato de las actividades, ya sea congreso, jornada o foro, para generar interés en temáticas que versan desde la alta gastronomía a lo más cotidiano de nuestra dieta mediterránea.

El gran plato fuerte será el I Congreso Nacional de Tortilla de Patatas, impulsado por Rafael García Santos, y que supone dar un paso más en la revolución que desató el prestigioso Campeonato de España de Tortilla de Patatas en el panorama gastronómico nacional, que se recuperó en 2021. Será un monográfico de dos días en torno a un plato que puede considerarse como uno de nuestros mejores embajadores en todo el mundo. Dentro de la programación del I Congreso Nacional de Tortilla de Patatas, se celebrará el XV Campeonato de España de Tortilla de Patatas. Trofeo Tescoma, en el que se darán cita once cocineros de toda la geografía nacional.

Por otro lado, en el Túnel de las Especias de Carmencita podremos conocer, oler y degustar este maravilloso y sorprendente mundo a través de un itinerario experiencial por las rutas de Oriente mientras nos dejamos seducir por su poder aromático.

Rincón de las Estrellas y los Soles

En el Rincón de las Estrellas y los Soles, para cumplir con el propósito de acercar la alta gastronomía al público general, los asistentes podrán vivir el lujo de degustar tapas «Michelin» y «Repsol», a precios muy asequibles, elaboradas por los chefs de Susi Díaz, Cristina Figueira, Ferdinando Bernardi, Restaurante Nou Manolín, Piripi, Pablo Montoro, Josep Palomares, Bar Manero, Taberna del Gourmet, Odón Martínez, Sergio Giraldo y Forty, además de las propuestas de MEG y Alma Marina Salazones.

El chocolate será otro de los grandes protagonistas a través de una jornada de la mano de maestros chocolateros como Jacob Torreblanca, Fran Segura, David Pallás o Marielis Arteaga. También, en este 2022 se ha creado el Foro del Pan y la Pastelería con el fin de abordar un producto tan excepcional y básico en nuestra dieta y en el que creemos que hay mucho por hacer, conocer y contar.

Además, el programa de Alicante Gastronómica incluye la celebración de los certámenes de elaboraciones con Dátil de Elche; Steak Tartar; Mejor Tartar de Atún Rojo acompañado de un espectacular ronqueo en directo; la Jornada de la Tapa de la Comunidad Valenciana de la mano de Conhostur; o el Concurso del Mejor Cortador de Jamón del Mediterráneo. También se realizará el Concurso de Escuelas de Cocina poniendo en valor la formación, la sala y la apuesta por los profesionales del futuro, liderando cada equipo grandes cocineros profesionales.

Gastronomía, cultura, conciencia social y diversión

La actual edición de Alicante Gastronómica presume de ser la más potente y ambiciosa hasta la fecha, con un programa en el que alterna sus clásicos, que tanto éxito arrastran, con muchas novedades que harán vivir al público una auténtica experiencia multidisciplinar. Y es que la cultura, la conciencia social y la diversión se dan la mano para ofrecer al público un amplio abanico de posibilidades en el marco de la alta gastronomía.

La Feria contará con el rapero alicantino Arkano, quien ha colaborado en programas como La Voz Kids (Antena 3) o MasterChef Celebrity España, el agroyoutuber mallorquín Miquel Montoro, uno de los rostros más conocidos de nuestro país en las redes sociales y Guillem Serrat, el flamante ganador de MasterChef Junior 2021. Los tres forman parte del jurado del Concurso Popular Mejor Arroz del Mediterráneo en su categoría infantil, un certamen dirigido a pequeños cocineros amateurs que someten sus arroces al criterio de un experto jurado.

Para dar cabida a la cultura, Alicante Gastronómica ha invitado a personalidades significativas que puedan aportar experiencias enriquecedoras, como la del rapero y actor Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, quien recientemente ha dado un paso más en su carrera creativa con la apertura de «La Tasca del Langui», en Málaga. Por su parte, los asistentes podrán descubrir la trayectoria y vivencias de José Piñero, de El Taller de Piñero (Alcoy). Este alicantino acumula más de treinta años de oficio y se consolida como el maker de los chefs, el hombre al que recurren los cocineros más prestigiosos para que haga realidad sorprendentes vajillas para sus recetas más especiales.

El «Espacio Marmarela» pone la nota musical hasta las 4 a.m.

Siempre se ha dicho que música y gastronomía forman un tándem perfecto, y es por ello que Alicante Gastronómica ha apostado por incorporar la calidad de uno de los espacios de ocio más emblemáticos de Alicante. El «Espacio Marmarela» deleitará a los asistentes con sus mejores DJs residentes: Alex Now, Arom Side, Danny G, Olmo, Psk Ramos, J. Ribes, Other Quin, Mel Rows, DaniIndie y la más exquisita música en vivo, con Groovy Lemons como saxofonista y percusionista. Sin duda, una iniciativa que pretende convertirse en una experiencia singular para quienes deseen disfrutarla sin moverse de la Feria, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la madrugada.