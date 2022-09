El próximo 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Con motivo de esta fecha cada residencia de ancianos en Alicante de Ballesol (San Juan, Vía Parque y Costa Blanca Senior Resort) avisan de la necesidad de un diagnóstico profesional y una respuesta de calidad al recordarnos que “en la mayoría de los casos cuando actuamos en los estadios iniciales, es posible ralentizar el deterioro en todas las esferas y dar herramientas útiles a la persona y a su familia para afrontar la enfermedad de forma precoz”.

En 2050 se prevé que los casos de demencia se multipliquen por tres. ¿Cómo facilita Ballesol el ingreso en una residencia cuando la familia de la persona afectada por esta dolencia se da cuenta de que necesita este servicio?

Poniendo a su disposición a un equipo multidisciplinario en el que cobra especial relevancia el papel del departamento de psicología y médico para asesorar, apoyar y dar pautas a la familia para dar un paso tan importante como es el ingreso en un centro residencial, muchas ocasiones se lo plantean como última opción cuando una buena orientación lograría un mejor enfoque al problema que se plantea y se ofrecer los servicios como un hogar donde la familia es más grande.

En las mayorías de las ocasiones las familias acuden con mucha preocupación e incertidumbre y resulta fundamental el apoyo y acompañamiento previo y continuo durante todo el largo y difícil proceso de la enfermedad, siendo un trabajo de equipo en el que la familia es un miembro más y fundamental de la ecuación, y en el que, en ocasiones, necesitan lo que se conoce como “respiro familiar”.

Aunque cada familia tiene sus tiempos y condicionantes ya sean económicos, afectivos, sociales etc. Lo ideal es que ingresen cuando se detectan los primeros síntomas que nos permiten trabajar de modo más eficiente e incluso ralentizar algunos déficits derivados de la demencia como el deterioro cognitivo, funcional, conductual y emocional.

Y, ¿cuál es ese momento? es decir ¿cuándo una persona con demencia debe ingresar en una residencia?

Ofrecerle un entorno seguro con posibilidades de interacción con iguales con programas de intervención especializados en el abordaje de la demencia sin perder de vista el crear esa sensación de cercanía, calidez y confort que solo se brinda en el hogar. Debemos ofrecer una atención centrada en la persona adaptando cada caso de forma particular. La intervención y seguimiento de un equipo multidisciplinario dispuesto a intervenir y actuar según cada circunstancia y siempre ofreciendo acompañamiento tanto a la persona como a la familia.

¿Qué respuestas puede ofrecer una residencia para personas con Alzheimer Ballesol de Alicante ante la pérdida de calidad de vida y bienestar que puede padecer una persona en esta situación?

Al llegar a nuestro centro cada profesional del equipo multidisciplinario recabamos información, nos entrevistamos con familiares y residentes y realizamos evaluaciones que nos permitan elaborar el plan de atención personalizada de cada residente tanto en el plano asistencial como sanitario, social, afectivo y lúdico. La información que la familia nos aporta es fundamental para construir la historia de vida, la cual nos permitirá diseñar un plan de atención concreta de la persona y su familia.

¿Qué plan de cuidados va a recibir una persona con demencia al llegar a cualquiera de las residencias que Ballesol pone a disposición de las familias en Alicante (Vía Parque, Costa Blanca Senior Resort y San Juan) y qué apoyos proporcionan a sus familiares?

Cada miembro del equipo multidisciplinario comparte sus evaluaciones y apreciaciones propias de su área con el resto, aunando criterios con el objetivo de ofrecer una atención centrada en la persona.

Psicólogo, terapeutas, médicos, enfermeros, animadores, fisioterapeutas, supervisoras asistenciales junto a dirección, trabajamos las necesidades de este tipo de pacientes en las diferentes etapas y dificultades que nos plantea la enfermedad, interviniendo en cada momento, pero apoyando y acompañando a la persona con demencia y a su entorno familiar.

¿Cómo es el abordaje terapéutico de las demencias a través de los diferentes profesionales sociosanitarios que cuenta Ballesol en Alicante?

Mi experiencia profesional me sugiere que en la mayoría de los casos cuando actuamos en los estadios iniciales, es posible ralentizar el deterioro en todas las esferas y dar herramientas útiles a la persona y a su familia para afrontar la enfermedad de forma precoz, evitando el abuso de terapias farmacológicas; sustituyéndolas por alternativas conductuales modificando el entorno y la actividad diaria del paciente para prolongar su independencia y preservar la identidad como ser social durante el mayor tiempo posible, siempre contando con el apoyo familiar.

¿Es posible ralentizar el proceso de deterioro y mantener el máximo posible la autonomía y las capacidades preservadas de la persona con Alzheimer con terapias no farmacológicas?

La intervención en demencias avanzadas nos sitúa ante un gran reto, podemos potenciar a pesar de las importantes limitaciones cognitivas y funcionales aparejada a la demencia en estadios avanzados, las destrezas cognitivas, sensoriales, motoras y emocionales al intentar sustituir en una parte de los casos la terapia farmacológica por la intervención multisensorial, hemos trabajado por años con el método Montessori tratando de preservar y/o recuperar los déficit físico, psíquico y social en demencias con deterioro cognitivo leve a moderado, logrando un mejor desempeño con estimulación de los sentidos en actividades basadas en formas, colores, sonidos, texturas, etc. logrando buenos resultados.

Ballesol es referente en programas de estimulación sensorial (EMS) para personas con demencia avanzada. ¿En qué consiste el programa “Despierta tus sentidos” que se desarrolla en las cinco residencias de Alicante?

Hoy en día contamos con un nuevo un programa de estimulación conocido por la terapia de Snoezelen, la cual tiene gran relevancia en el manejo del paciente con demencia en el cual se crea una interacción entre la persona, la tarea y el ambiente mediante de la activación de los diferentes sentidos para experimentar distintos tipos de sensaciones, lo cual repercute en la calidad de vida del paciente con esta enfermedad.

¿En qué sentido avanzan los cuidados, necesidades y metodologías de las personas con Alzheimer en el entorno residencial y asistencial?

Cada día aumentan los casos de demencia, pero es alarmante y preocupante según mi humilde opinión los diagnósticos tardíos en la mayoría de los casos, pues considero que en la sociedad existen tabúes y silenciamos signos que pueden ser de alarma y llevar a un diagnóstico precoz para facilitar el manejo de la persona enferma y su entorno familiar.

Tenemos que estar claro que el problema existe y que por no mencionarlo y solicitar ayuda especializada el mismo no va a desaparecer, todo lo contrario, es preciso entonces concienciarnos y tener en cuenta los pequeños despistes, las incongruencias al actuar, cambios de humor y conductas no habituales, entre otros síntomas más llamativos solicitar una intervención de un equipo capacitado pues en nuestra experiencia los casos diagnosticados precozmente tienen mejor control y evolución, menos terapias farmacológicas, más conocimiento y seguimiento por parte familiar, logran preservar por más tiempo las capacidades para las actividades de la vida diaria y mayor confort, lo que se traduce en mejor calidad de vida.

La formación y experiencia de los profesionales de los tres centros de Ballesol en Alicante convierten a estas residencias en la primera opción para las familias que necesitan un diagnóstico, valoración, recursos y terapias de prevención y protocolos de intervención relacionados con la enfermedad de Alzheimer.