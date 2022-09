La Inteligencia Artificial en España se encuentra presente en cada vez más empresas de todo tipo de sectores. Según datos de Eurostar, en nuestro país el 7% de las empresas utilizan al menos un sistema de Inteligencia Artificial, un punto porcentual por encima de la media de la Unión Europea. Además, el 3% utilizan robots de servicio, un punto por encima de la media.

La modernización y los procesos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) ya no es el futuro, es un presente que avanza, nos descubre nuevos procesos y nos ayuda a entender cómo funciona la tecnología hoy en día.

Nos encontramos en un momento crucial para Alicante y su candidatura a convertirse en la sede de la futura oficina para la regulación de la Inteligencia Artificial, como anunció el president, Ximo Puig.

La Fundación Ellis y la Universidad de Alicante están llevando a cabo un congreso internacional sobre la ética en el aprendizaje automatizado. Desde el Aulario 2 de la universidad se ha dado comienzo a unas jornadas en las que participarán jóvenes que la Red Ellis tiene en distintos países de Europa e Israel.

Adrián Arnaiz es uno de los estudiantes de doctorado de la Fundación Ellis de Alicante y uno de los organizadores del congreso “Simposio Doctoral ELLIS 2022”. El evento que la fundación realiza durante esta semana en la Universidad de Alicante con el objetivo de unir a estudiantes de doctorado de Ellis con otros estudiantes de doctorado para que compartan en persona ideas y conocimientos y debatan sobre sus proyectos e investigaciones.

El congreso está fundamentado, además, en charlas de varios investigadores internacionales como la que ha realizado esta mañana Lama Nachman, la mujer que desarrolló la tecnología empleada por Stephen Hawking para poder comunicarse.

Adrián cuenta que la oportunidad es muy importante para conocer a otras personas que están realizando investigaciones y acudir a charlas de gente con un recorrido amplio: “Es una oportunidad muy buena para todos los doctorandos ya que podemos hacer networking los estudiantes de la Red Ellis con los que vienen de las mejores universidades europeas. Tenemos la oportunidad de contactar con gente que trabaja en Google o que viene de Cambridge, además de tener charlas magistrales como la de Lama Nachman. De momento nuestra impresión es muy buena, tenemos diferentes tipos de actividades y cada una nos da un aprendizaje y una ventaja distinta”.

El futuro de la IA

Los sistemas de recomendación de vídeos y canciones en redes sociales dependen de determinados algoritmos basados en nuestras búsquedas o historial. Unas funciones en las que hay que trabajar para que estas funciones no discriminen sistemáticamente a grupos de personas: “En el teléfono móvil tenemos muchos modelos de IA, desde sistemas de recomendación de canciones o vídeos hasta el plano más crítico que son los aspectos sociales. La idea es que el futuro tenga en cuenta las implicaciones éticas y sociales que tienen estas aplicaciones de IA. Por poner un ejemplo, el más claro es la privacidad de los datos. Otro ejemplo es el de los algoritmos, ya que pueden estar sesgados y tomar decisiones sesgadas. Hay que ver exactamente cómo funcionan y, sobre todo, hacer algoritmos que tomen decisiones que sean justas, que no discriminen sistemáticamente a un grupo de personas por el hecho de tener datos del pasado que no son justos”, explica Adrián.

Las empresas en nuestro país siguen implementando sistemas de IA en los procesos. Unas implementaciones que crecerán cada año más: “El futuro de la IA pasa por estar presente en muchos sitios. En una industria la IA puede estar en un 100% de todo, pero si vas a un supermercado será del 10%. Creo que eso incrementará exponencialmente en los próximos años. El futuro se basará en implementarlo mucho más”.

Con la IA se perderán muchos trabajos. Se sustituirán a las personas por las máquinas. Estas son algunas de las frases que bien hemos dicho o hemos escuchado. Adrián es una de las personas que mas conoce este mundo y piensa que el factor importante reside en verlo como un apoyo añadido: “Debemos fijarnos, sobre todo en las implicaciones sociales, que la IA es una herramienta. La gente la entiende como algo totalmente sustitutivo. Por ejemplo, los doctores pueden decir que hay una IA que detecta los tumores, pues ya no sirven para nada los doctores. Y no es así. Realmente es una herramienta más, que ayuda en la decisión y en el proceso. Además de todos los conceptos éticos y sociales el futuro de la IA es que sea capaz de colaborar con las personas. Eso se llama herramientas de ayuda en la toma de decisión. Con las personas que tienen problemas de movilidad, la IA les ayuda a ser más independientes”, señala.

El modelo Nachman

Lama Nachman es la ingeniera de Intel que desarrolló la tecnología que Stephen Hawking utilizaba para comunicarse. En la charla, Nachman ha querido transmitir que lo importante no es centrarse en cómo desarrollar un sistema para resolver un problema concreto, hay que fijarse, por encima de todo, en el problema humano: “En la charla con Lama Nachman, nos ha contado que ella no piensa en crear un sistema artificial complejo. Da un paso atrás, analiza el problema humano y ofrece una solución a ese problema humano. Con Stephen Hawking no se basó en añadir muchas cámaras y crear una IA que sepa lo que hace. Con el paso atrás que dio supo ver que el problema que tiene Hawking es que no puede hacer click en un ordenador. Ella generó un sistema para que hiciese click en el ordenador moviendo la mejilla y además creó un sistema dentro del ordenador para escribir más rápido. Como si fuese un teclado predictivo. En lugar de basarlo todo a un problema de computer vision, creó un sistema recomendador de texto con un click realizado por la mejilla y un sensor. Tener a ponentes como Lama en Alicante la verdad es que está bastante bien”.

Durante este congreso inaugurado hoy, varias empresas internacionales, autonómicas y provinciales colaboran en estas jornadas de conocimiento y divulgación: “Tras la charla con Lama hemos tenido una sesión de empresas. Los principales sponsors son Banco Sabadell, Qualcomm, Elise y muchas empresas más. También han colaborado empresas de Alicante del parque científico como Lynx View, de la Comunidad Valenciana, consultoras como KPMG, etc”.