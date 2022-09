Una cata siempre es un buen plan, pero una cata compartida permite crear una experiencia que va mucho más allá: risas, recuerdos, confidencias y complicidad, además de aunar talento. La IV edición de Alicante Gastronómica no solo contará con la presencia de los más prestigiosos sumilleres y rostros del vino como Rafael Poveda, David Doñate, Inma Cañibano, Lorena Ríos, Mar Acosta, David Rabasa, Pedro Martínez, Pascual Tejada, Enrique Mateos y David López, sino que propone un viaje de sensaciones a su alrededor.

Para hacer realidad esta iniciativa, Alicante Gastronómica dispondrá de tres salas de catas: Prestigio, con catadores nacionales e internacionales de renombre; Origen, donde las denominaciones pondrán en valor sus productos, y Contrastes, con catas de whiskies, cervezas, ginebras y rones, así como productos made in Alicante como aceites y chocolates.

Más de un centenar de bodegas de la Comunidad Valenciana y otras regiones han confirmado su presencia en la Plaza del Vino, donde se podrá comprar y vender al mejor precio y de forma directa. Este es uno de los atractivos de una completa programación que pretende que el público pueda conocer y acercarse a la calidad de nuestros vinos y descubrir su potencial y excelencia.

El «Prestigio» de Alicante Gastronómica

Este año las catas compartidas adquieren un protagonismo especial; en la mayoría de ellas participarán de dos a cinco profesionales para crear interesantes sinergias y experiencias. Es el caso de «Entre amigas», la cata de Lorena Ríos, del Restaurante Monastrell y Mar Acosta, de El Portal Wines, que se unen para traer vinos de cuatro bodegas de España -una alicantina- elaborados por enólogas mujeres, o «Entre amigos», con Enrique García Albelda, el sumiller más cotizado de la Comunidad Valenciana, del Restaurante Bon Amb; Nacho Coterrón, director de la revista elsumiller.com y Tony Pérez, comunicador del vino. Los tres buscan revivir recuerdos en torno al vino con referencias de añadas del 2008 al 2012. También en la sala Prestigio se fundirá el talento de David Doñate y Rafael Poveda en la cata «La Grandeza del Fondillón». Por su parte, la vallisoletana Inma Cañibano realizará la cata «Vinos fortificados, la Moscatel, reina de lo dulce».

La sala de catas Prestigio contará, además, con los reconocidos bodegueros Pepe Mendoza y Miguel Gil, que deleitarán a público y profesionales con sus mejores referencias.

II Concurso de Vinos del Mediterráneo

Alicante Gastronómica será también el marco en el que se celebrará el II Concurso de Vinos del Mediterráneo Alicante Gastronómica, impulsado por la Federación de Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana (FASCV), que se celebrará el domingo 25 de septiembre. Este certamen se ha convertido en el mayor evento de estas características de la región mediterránea, dado que reunirá un panel de más de veinte expertos de máximo nivel de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como catadores nacionales de influencia, que decidirán el mejor vino de entre las referencias aportadas por bodegas amparadas en las DO Alicante, Valencia, Utiel-Requena, Yecla, Jumilla, Bullas y la IGP Castelló.

Túnel del vino

En este espacio de degustación, Alicante Gastronómica aúna el espíritu de vino mediterráneo: vinos de las D.O. Alicante, Valencia, Jumilla, Utiel-Requena, Yecla, Bullas y la I.G.P. de Castellón completarán más de cien referencias donde el visitante podrá degustar y analizar todas las variedades de vinos presentes.

Contrastes

La sala Contaste reunirá catas y experiencias de productos tan variopintos como valiosos: la cata Estrella Levante; la masterclass «Gastronomía líquida, by Malabusca»; «Quesos y cervezas artesanas: Beer to beer»; la cata «Vino y Chocolates», con María José San Román y Lorena Ríos del restaurante Monastrell (2 Soles Repsol y Sol Sostenible) y el taller de aceites alicantinos Señoríos de Relleu, Olis de Diania, Olis del Comtat, Pago Francisco Gómez, que modera Hugo Quintanilla. Además, dará paso a la experiencia «Helada Brugal 1888». Sin duda, un espacio que no dejará indiferente a nadie.

Además, la provincia invitada del año. Burgos trae de la mano la cata «Con los 5 Sentidos», de la presidenta de la Asociación de Sumilleres de Burgos, Alba Nely Rosso, entre otras.

En cuanto al ámbito internacional, Alicante Gastronómica será escenario de la cata «Alemania bajo el dominio del Riesling», del experto en vinos alemanes, Enrique Mateos, de Mateos Wine; Pedro Martínez (Nariz de Oro 2021) recorrerá el mundo con «10 variedades, 10 vinos, 10 regiones», y Ángel Rey hará un paseo por la Champaña francesa.

Alicante Gastronómica 2022