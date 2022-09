"Estamos reforzando diferentes equipos de trabajo y los interinos que se han adjudicado antes del 15 de septiembre cobrarán este mes". El director territorial de Educación en Alicante, David Vento, afirma que el esfuerzo llevado a cabo en la jefatura provincial va a dar sus frutos y evitará que miles de interinos dejen de cobrar el primer mes del curso.

Para conseguirlo, además del refuerzo de personal, Educación ha llegado a un acuerdo con Intervención "para evitar que se solapen las fechas del máximo volumen de la fiscalización llevada cabo por Hacienda, con la mayor cantidad de modificaciones de nómina".

Las medidas se han llevado a cabo al parecer de modo efectivo, porque incluso los sindicatos convocantes de movilizaciones para este jueves día 22 de septiembre, por el volumen de interinos que podían quedarse sin cobrar, han decidido desconvocar las protestas.

Reacción

"Finalmente, de los cerca de 10.000 contratos docentes hechos para el inicio del curso, más de 9.500, casi todos ellos, van a cobrar puntualmente en esta provincia", señala el delegado sindical Rafael Martínez. "Celebramos la buena reacción de la administración, aunque seguiremos exigiendo el pago de otras retribuciones que siguen pendientes, como los tribunales de oposiciones, el personal orientador o los complementos de funcionarios en prácticas, entre otros", abundan.

Desde la dirección territorial subrayan por su parte que lejos de los miles de interinos que iban a quedarse sin cobrar este primer mes, "este curso vamos a tener menos problemas de nómina".

Además del refuerzo de personal administrativo, que confían en que Hacienda lo autorice cuanto antes para el apoyo de los diferentes equipos de trabajo en la propia jefatura provincial, Vento asegura que ya se ha ampliado el personal de nóminas en concreto, situación que junto al acuerdo con Hacienda para que posponga la verificación de datos, favorecerá que el pago del mes llegue a muchos más interinos.

"Es un récord respecto a años anteriores", ratifican desde CC OO. "Consideramos muy importante la reacción de la dirección territorial, por eso desconvocamos la protesta" insisten.

Altas

"La mayoría de gente está dada de alta y sólo se han producido unas pocas incidencias, alrededor de una decena", contabilizan en la dirección territorial, donde precisan que junto a los que han obtenido plaza antes del día 15 de septiembre, también los funcionarios de carrera trasladados en el último concurso y por comisiones de servicio "cobrarán este mes".

Posponer el punteo de las nóminas por parte de Hacienda resulta decisivo en la consecución del pago mayoritario de las nóminas, destacan desde CSIF, sindicato que también había reclamado refuerzos de personal y mayor agilidad para evitar los impagos que se reproducen curso tras curso con la vuelta a clase.

No obstante lo que lamentan por "inviable" es el pago a los contratados a partir del 15 de septiembre, que hasta octubre no percibirán su nómina. Darles de alta en el servicio de personal, pasarlos al de nóminas y esperar, en estos caos sí, la autorización puntual de Hacienda no resulta posible "en pocos días", tal y como explican desde Educación. "Hay que señalar que el cobro se realiza a finales de cada mes por lo que este grupo cobrará un mes y unos diez días después de empezar a trabajar", concluyen.