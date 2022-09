La guerra entre Ucrania y Rusia ha cambiado por completo el panorama político y económico de toda Europa y resto del mundo. La subida de precios provocada por la situación inflacionista del conflicto ha hecho hincapié, también, en las cuotas de las comunidades de vecinos. El precio del gasóleo de calefacción se ha multiplicado por 10 en los últimos dos años y junto a los precios y electricidad hacen prever un invierno complicado sobre todo para los residentes en el interior del país.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, Mar Rodríguez, señala que "la subida de la cuota se debe a que todos los servicios se han incrementado con en problema de nuestra economía y la inflación" y añade que los presupuestos del año próximo se ajustarán para evitar una subida en la cuota.

Ante esta situación muchos propietarios se preparan para el próximo invierno y se plantean cómo hacer frente a estos gastos. El Colegio lleva años insistiendo en políticas de ahorro energético como es el caso de la iluminación: "Llevamos desde hace años realizando políticas de ahorro energético y siempre hemos propuesto el cambio de toda la iluminaria por luces LED, sin embargo, no será suficiente para paliar el alto precio que tienen las facturas".

Los altos precios de los últimos meses y años han hecho variar el precio del presupuesto previsto de una comunidad. "Algunas comunidades tendrán un incremento en esa partida presupuestaria", explicaba Rodríguez sobre sobre los presupuestos a elaborar para el año que viene. Empresas y proveedores de las comunidades se fijan, ahora más que nunca, en no incrementar sobre todo el coste de personal. En relación con los costes de los materiales la situación de incremento de precios es similar a la del resto de productos y servicios: "todo ha subido, las pequeñas cuestan más por el incremento de esos costes de materiales", explica la presidenta del colectivo.

Clara Agulló vive en el centro de Alicante en un edificio de cuatro plantas con escaleras y sin ascensor. Ella, al igual que muchos de los propietarios allí viviendo notan el incremento en las facturas y los gastos en productos: "si antes pagábamos 75, ahora abonamos 100 en el gasto eléctrico. Lo hemos notado mucho. Cada semana viene una señora a limpiar la escalera y el administrador nos comentó que los productos que utiliza también habían subido. Estamos barajando la posibilidad de que cada vecino añada el agua para la señora pueda fregar el suelo de la escalera", indica.

Situación diferente en el interior de la provincia

En la provincia de Alicante la situación es distinta dependiendo la zona o ciudad en la que se resida. No es lo mismo vivir cerca de la costa que en el interior de la provincia. Varias comunidades del interior se encuentran ideando nuevos sistemas de calentamiento de las viviendas para cuando llegue el invierno: "en Villena, por ejemplo, los vecinos están implementando las estufas de pellets". Varias comunidades y vecinos siguen implementándolas con vistas a este invierno: "ya se ha dado el caso de varios vecinos quienes alegan que no pueden pagar la luz cuando llegue el frío y utilizan este sistema que no es el más idóneo para una vivienda".

El objetivo del Colegio de Administradores de Alicante es ayudar ante la difícil situación que viven varios propietarios. Con el tema de los impagos, desde el Colegio aseguran que la intención siempre ha sido y es ayudar a aquellos que no puedan hacer frente a los pagos: "Hay muchos vecinos a los que les cuesta pagar la comunidad. Distinguimos entre aquellos morosos profesionales que con o sin inflación no pagan a la comunidad o pagan tarde. El trámite en este tipo de morosidad es el mismo, con una reclamación judicial. En cambio, a los vecinos que no puedan pagar en alguna situación extraordinaria como es la economía actual se le dan facilidades a la hora del pago".

Las comunidades que más están notando la subida de la cuota son, en general, las más grandes o urbanizaciones. Tener más elementos comunitarios es sinónimo de mayor consumo como es el caso de las grandes superficies: "aquellas comunidades que tienen spa, piscina, gimnasio o muchas escaleras y ascensores pagarán más. Las facturas de los edificios que cuentan con una sola escalera no subirán de manera exponencial como en las grandes urbanizaciones donde el consumo de dispara", asegura Rodríguez sobre las urbanizaciones con amplias zonas comunes.

Desde que se tuvo conocimiento del incremento de precios e inflación, el Colegio se encuentra estudiando los presupuestos para el año que viene. La intención, asegura Rodríguez, es que se ajusten en la medida de lo posible para evitar la subida de las cuotas: "es cierto que las provincias de interior las cuales contienen más calefacción central el incremento será mayor. Los administradores de fincas estamos gestionando las comunidades y estamos buscando fórmulas para que el gasto de la energía sea lo más controlado posible", finaliza.