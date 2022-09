La recuperación en vísperas del puente de El Pilar (12 de octubre) del AVE directo entre València y Sevilla ha vuelto a provocar que los viajeros alicantino se hagan la pregunta que no han dejado de hacerse desde junio de 2013 cuando el AVE llegó a Alicante y ya había enlace directo dese la capital del Turia y la de la Giralda, que se suspendió con la pandemia. ¿Por qué un AVE directo Alicante-Sevilla? Respuesta: oficialmente ninguna pero, según fuentes cercanas al Ministerio de Transportes, alegan que la compañía estatal carece de trenes suficiente debido a que muchos AVE se han transformado en Avlo (el low cost de Renfe) y Talgo no ha entregado en fecha los trenes comprados. Resultado, no hay material rodante suficiente.

Renfe estudia penalizaciones a Talgo por el incumplimiento de plazos de entrega de trenes de alta velocidad. Como consecuencia de ese retraso, Renfe está incumpliendo el plan de recuperación de los servicios de larga distancia. Los trenes de alta velocidad S106, que debían haber sido entregados para poder entrar en servicio este verano, Renfe estudia tomar medidas, que pasarán por algún tipo de compensación económica por los daños causados. La entrega de las primeras unidades estaba prevista para enero de 2021 y desde el fabricante no se ha fijado fecha de entrega definitiva todavía, informan fuentes de Renfe. Renfe reduce una hora el viaje en AVE entre Alicante y Sevilla con un transbordo en Cuenca Renfe adjudicó a Talgo la fabricación de 30 trenes de alta velocidad de los que 15 serán de ancho variable (lo que permite circular por vía convencional y estándar). La inversión en estos nuevos trenes asciende a los 786,5 millones de euros. Los nuevos trenes hubieran permitido mejorar considerablemente la oferta de Renfe en todo el ámbito AVE-Larga Distancia. Algunas de las poblaciones afectadas de manera indirecta por el empeoramiento del servicio en los últimos meses en términos de frecuencias han sido Girona y Figu La compañía pública recupera el mes que viene el AVE directo entre València-Sevilla, lo que permite establecer y, a su vez recuperar, la conexión entre Alicante y Sevilla mediante enlace en la estación de Cuenca Fernando Zóbel. Se reduce más de 30 minutos el mejor tiempo de viaje entre Alicante y Sevilla de las opciones actuales (incluido tiempo de enlace en Madrid al tener que cambiar de estación de Chamartín a Atocha). Los billetes para estos trenes están disponibles desde hoy en los canales de venta habituales. De momento no hay previsión de fijar un AVE directo desde Alicante sin transbordos debido a que no hay trenes suficientes por el retraso de Talgo en la entrega de los trenes comprados por la compañía estatal. La nueva conexión permite reducir una hora el tiempo de viaje al evitar subir hasta Madrid para hacer el transbordo y seguir a Sevilla en un viaje que dura 6 horas y 30 minutos. El cambio del AVE de Atocha a Chamartín hace más lento el viaje a Sevilla en tren que en coche Renfe restablece el próximo 7 de octubre el AVE València-Sevilla y programa una nueva conexión entre Alicante y la capital hispalense, con paradas intermedias en Puertollano y Córdoba, mediante enlace en la estación de Cuenca Fernando Zóbel. El tiempo de viaje total entre Alicante y Sevilla será de 5 horas 26 minutos, mejorando en más de 30 min el mejor tiempo de las opciones actuales que obligan a pasar por Chamartín y se asemejan a las que había cuando el AVE paraba en Atocha y el transbordo consistía tan solo en cambiar de andén. La salida desde Alicante será a las 7.10 horas con llegada a Sevilla, previo cambio de tren en Cuenca, a las 13.10 horas. La salida de Sevilla será a las 18.15 horas con llegada Alicante 23.41horas (diario excepto sábados) La recuperación del AVE Sevilla-València contribuye, según Renfe a fomentar la movilidad sostenible en los desplazamientos entre la Comunidad Valenciana y Andalucía. El uso de esta relación en lugar del vehículo privado, considerando la oferta de plazas anuales en tren, se traduce en un ahorro de 14.551 toneladas de CO2 al año, emisiones equivalentes al CO2 absorbido por 145.119 encinas a lo largo de 40 años.