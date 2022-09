En un plazo de apenas cinco años la investigación en Informática evidenciará la falta del necesario relevo generacional en las universidades, y más concretamente en la de Alicante, como aprecia el catedrático Faraón Llorens, el segundo español de todos los tiempos, tras Santiago Calatrava, que recibe el prestigioso galardón europeo que reconoce la trayectoria y aportación a la enseñanza en las ingenierías.

Ex vicerrector de Tecnologías e Innovación en la UA, Llorens admite que la carrera investigadora es complicada y que esto provoca que los estudiantes recién graduados, e incluso antes de terminar la carrera, opten a otros puestos de trabajo altamente demandados. “Genera un problema para captar docentes investigadores. Parece absurdo teniendo a los jóvenes formados en la universidad, que no se pueden quedar por no tener qué ofrecerles, porque si ya la carrera investigadora es un problema, en Informática es todavía mayor”.

Forma parte de los primeros especialistas en Informática que, procedentes de Valencia, crearon los estudios cuando arrancó la Politécnica Superior de Alicante, “y se necesita savia nueva tras la falta de renovación de plazas por la ausencia de oposiciones con la crisis, advierte.

Los ingenieros resuelven problemas que son de muchos tipos y se pide rigor y conocimiento sobre cosas prácticas y cercanas

La medalla Leonardo Da Vinci que acaba de recibir de la Sociedad Europea para la enseñanza de las Ingenierías, acredita tanto su proyección internacional como sus aportaciones innovadoras en el aula, aunque afirma que esa forma de enseñar más práctica va en el ADN de los informáticos. “Somos muy pragmáticos, la innovación en el aula la llevamos los ingenieros porque apostamos por la innovación educativa. No somos de lecciones magistrales. Hay que saber que los ingenieros resuelven problemas que son de muchos tipos y se pide rigor y conocimiento pero sobre cosas prácticas y cercanas”.

La laudatio previa al galardón resalta su preocupación por estos estudios y por hacerlos atractivos. “El gran problema de las ingenierías es su fama de duras, pero una cosa es que sea dura y otra que te ayude a adquirir conocimientos. Buscamos herramientas que solucionen problemas y ayuden y, como en la medicina, no te puedes arriesgar”.

La ingeniería garantiza que entres en el mundo digital sin que te roben los datos o las cuentas

Faraón Llorens apela a esa seguridad, por ejemplo, a la hora de diseñar tanto un puente como un programa software. “No pueden fallar, deben ser lo mas seguros posible y la ingeniería garantiza que entres en el mundo digital sin que te roben los datos o las cuentas. Hay que construir sistemas sólidos sobre todo el ámbito informático porque la sociedad depende cada vez más de ellos”.

Explica que al desarrollar por ejemplo un algoritmo se deben tener muy claras sus implicaciones, “porque si necesitas saber si te van a dar un préstamo bancario la decisión no puede ser arbitraria”.

La tecnología afecta al comportamiento global de la sociedad e implica algo más que hacer un puente o un software

Se considera de entrada que lo que determine la inteligencia artificial será más objetivo, añade, porque maneja más datos de lo que es capaz una persona, pero pueden estar sesgados y por eso al impartir la materia en las aulas afirma que se incluye la reflexión y la responsabilidad. “En el máster de Ingeniería Informática y de Transformación digital, se está muy concienciado y a los alumnos se les transmite para cuando lo llevan a la práctica. La tecnología que se desarrolla no solo facilita lo que se hace, sino también qué cosas se hacen y cuáles no, porque afecta al comportamiento global de la sociedad e implica algo más que hacer un puente o un software”, reitera, porque se pueden cambiar las dinámicas sociales.

La Agencia

De ahí que también valore la importancia de que Alicante logre la sede de la Agencia nacional de la Inteligencia Artificial. “Si juega bien sus bazas Alicante debería poder tenerla porque las condiciones necesarias están y supondría un importante revulsivo”.

Recalca que la IA no se basa únicamente en la tecnología, sino precisamente en todo lo que rodea su uso. Contrapone la filosofía de EE UU y de China, donde se desarrolla con criterios muy empresariales y economicistas o con poco respeto a los derechos humanos respectivamente, frente a lo que debe primar en Europa “poniendo en el centro a las personas desde el derecho a la protección de los datos y estos mimbres están en Alicante”, asevera, por lo que resultaría muy atractivo para trabajar y captar nómadas digitales.

Concluye que en todo este panorama que nos rodea, una enseñanza sólida en Informática resulta tan fundamental como la de las Matemáticas o la Lengua, y que además se haga "de forma atractiva para que pueda derivar en carreras investigadoras, partiendo de que la tecnología esta al servicio de los humanos”.