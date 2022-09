El calendario de vacunación de refuerzo contra el covid, que supone la inoculación de la cuarta dosis, avanza en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad con nuevas fechas. El próximo miércoles 5 de octubre recibirán el pinchazo todos los profesionales sanitarios públicos y privados; y el 17 de octubre se iniciará la doble vacunación (gripe y coronavirus) a los mayores de 80 años.

La vacunación masiva de todo el personal sanitario el próximo miércoles requiere una gran infraestructura, de ahí que Sanidad haya mantenido reuniones con todos los colegios profesionales de Médicos y de Enfermería, y los centros de salud pública para conseguir tener el máximo de puntos de acceso a la vacunación para las plantillas médicas.

Así lo ha confirmado hoy en Alicante el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, como un paso más en la inoculación de la que también se conoce como segunda dosis de refuerzo, que se inició este pasado lunes en las residencias de mayores. "Estamos en estos momentos vacunando a las residencias y a sus profesionales sociosanitarios. A día de hoy, en solo cinco días, se ha conseguido vacunar a más de 2.000 profesionales sanitarios y aproximadamente a 6.000 residentes. Llevamos más de 8.000 vacunas" solo en esta semana en toda la Comunidad.

En cuanto al bajo porcentaje de vacunación contra el covid en niños, el titular de Sanidad ha adelantado una campaña informativa dirigida especialmente a los grupos de población con menor porcentaje de vacunación, que es tanto la infantil, como la franja entre 20 y 40 años.

Sobre la retirada de las mascarillas en el transporte público desde el 1 de octubre, que se barajó tras solicitarlo algunas comunidades autónomas, Mínguez ha señalado que hasta el momento la Ponencia de Vacunas no se ha reunido para abordarlo. "No hay que tener prisa, hay que ser muy prudentes. En la Ponencia de Vacunas expertos en Epidemiología analizan la situación pormenorizada de todas las comunidades y advierten de la alerta sanitaria en cada momento. Ellos están muy pendientes no solo del covid, también de la gripe y de todas las infecciones de transmisión de vía aérea que se puede disminuir con la mascarilla".

"No hay que tener prisa, hay que ser muy prudentes" (sobre la retirada de la mascarilla en el transporte público) Miguel Mínguez - Conseller de Sanidad

"En este momento, la Ponencia no se ha reunido para decirnos sí o no en la mascarilla en el transporte. Algunas comunidades han solicitado la reunión para acelerar la opinión de estos ponentes para ver si deciden, pero aún no se ha reunido. Por el momento, mascarilla en el transporte público".

El conseller también ha recordado que desde octubre se inicia la vacunación contra el virus del papiloma humano en los niños varones, que se ha incorporado esta semana al calendario de vacunación infantil. Se empezará con la edad de 12 años. "Es trascendente para, con la vacunación de niños y niñas, disminuir, prácticamente acabar, con los casos de neoplasia (cáncer) relacionados con este virus".