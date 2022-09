Si algo se daba por hecho antes de empezar el pleno de septiembre es que el grupo municipal del PSOE respaldaría la declaración institucional propuesta por los socios del bipartito de apoyo a que Alicante acoja la Agencia de Inteligencia Artificial, ya que la candidatura se ha impulsado desde la Generalitat que dirige el socialista Ximo Puig. Pero ni por esas. Los socialistas rompieron la previsible unanimidad del Pleno, pese a que hasta ese momento todos los grupos habían mostrado su respaldo a la candidatura, y se abstuvieron. El resto, desde Vox, pasando por el PP y Cs y acabando en Compromís y Unidas Podemos, apostó por el "sí" a un texto con tres acuerdos.

En el primero se insta al Consell a que "mantenga su compromiso, presente la candidatura de la ciudad e impulsen y establezca una hoja de ruta efectiva para que la ciudad de Alicante albergue la futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial". El segundo recoge que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante "muestra su total apoyo, colaboración, disponibilidad y compromiso con la Generalitat y el Gobierno de España para realizar cuanto sea necesario para que la ciudad de Alicante sea la ciudad seleccionada para albergar la futura sede de la Inteligencia Artificial". El tercero, por último, apunta que el Ayuntamiento "solicita que se le incluya de manera necesaria en el grupo de trabajo que ha creado la Generalitat para impulsar la candidatura de ¡a ciudad de Alicante para acoger la sede de la Agencia de inteligencia Artificial".

Esa redacción de los socios del bipartito fue asumida, a regañadientes, por el resto de grupos de la izquierda, pero no por el PSOE, que consideró inadmisible apoyar un documento en el que, a su juicio, se ponía en duda el compromiso de Puig con la candidatura de Alicante. A los socialistas tampoco les gustó que en la parte expositiva se destacara el trabajo realizado desde Alicante Futura y desde el Cenid (de la Diputación) y se pasara de puntillas por Distrito Digital. Así, el grupo liderado por Miguel Millana optó por quedarse con lo que para muchos era una "anécdota" menor en un asunto de calado, como es que Alicante aspire a ser sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial.

Esa abstención no se entendió de puertas a fuera del grupo municipal socialista. Generó extrañeza en el resto de la izquierda y cierta hilaridad en el seno del bipartito. Aunque menos encaje tuvo en el PSPV. De hecho, ante el lío que se generó, el grupo municipal tuvo que mandar un comunicado minutos después de que finalizase el pleno, es decir, cinco horas después de la votación. Instantes antes enviaron otro texto, que borraron de manera inmediata. Ambos documentos, con todo, no variaron apenas, más allá de ajustes ortográficos. Esa nota no era más que una justificación, en la que recogían una obviedad que solo se puso en duda con la sorpresiva abstención: "El PSOE de Alicante apoya inequívocamente la ubicación de la Agencia de Inteligencia Artificial en la ciudad". Además, a modo de defensa, pasaron al ataque: "La abstención ha sido al trilerismo político de Barcala que no hace más que dinamitar cada propuesta y oportunidad que ofrece Ximo Puig para esta ciudad".

La falta de unanimidad en la Corporación fue una sorpresa en el punto de la Agencia de Inteligencia Artificial, aunque no porque fuera una constante en el resto del pleno. Pocos fueron los debates que acabaron con consenso, y eso que el inicio fue prometedor. Todos los grupos, como estaba previsto, respaldaron tanto la Medalla de la Ciudad a la Policía Local por su 175 aniversario como la distinción de Hijo Predilecto, a título póstumo, a Pedro Ferrándiz, recientemente fallecido.

También hubo unidad a la hora de reclamar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de ADIF, que "redacte el proyecto definitivo de la variante de Torrellano que permita eliminar el corredor ferroviario en el frente litoral sur de la ciudad de Alicante y la conexión por ferrocarril con el aeropuerto de Alicante-Elche". La propuesta, apoyada por todos los grupos, insta también al ministerio a que consigne la partida presupuestaria necesaria para la realización y ejecución del proyecto, además de exigir que desestime el proyecto de electrificación del tramo San Gabriel-Aguamarga, "que evite la consolidación, sine die, del trazado del tren de la costa". De este asunto también se habló en el pleno de las Cortes, donde hubo más división en un asunto más amplio a incluir otros puntos. Allí votó a favor el Botànic, con la abstención del PP y el "no" de Cs y Vox.

El resto del pleno avanzó entre la división de la Corporación, aunque no siempre por bancadas. De hecho, Vox se unió a la izquierda para exigir al bipartito que exonere a los comerciantes del Mercado Municipal de Carolinas del pago de las tasas del segundo semestre de 2022 por el retraso de las obras, que arrancaron en noviembre de 2021 y se debían prolongar apenas seis meses. A estas alturas, la actuación prosigue y sigue sin fecha fija para su finalización. Desde el bipartito, tras oponerse a la propuesta, aseguraron que la ordenanza ya recoge dejar libre de esa carga a los comerciantes, aunque limitó a medida a "cinco días".

Fuera de ahí, la Corporación evidenció la distancia entre la izquierda y la derecha. Así fue en la iniciativa para cargar contra el Consell por la gestión de las ayudas a los afectados por el incendio de la Vall d'Ebo, en la propuesta que subrayaba la falta de plazas en las residencias de mayores y en la que se pedía el transporte urbano gratuito. Se mantuvo el reparto de fuerzas para reclamar que se limite las visitas a la isla de Tabarca, que se proteja el arbolado de Alicante (en una clara alusión a la anunciada tala de las melias de la avenida Constitución) o para rechazar que se inicie la redacción del Plan Especial de Sangueta, para enfado de vecinos del barrio. "¡Qué vergüenza! Vámonos", espetó la presidenta de la entidad tras la votación.

Sin comisión de limpieza ni de movilidad

Dos intentos y dos derrotas, y casi con el mismo reparto de votos. El bipartito de Alicante se alió con Vox para impedir la constitución de una comisión para "analizar el correcto funcionamiento y cumplimiento del actual contrato de la limpieza viaria". El concejal de Limpieza, Manuel Villar, reconoció que "Alicante no está como querría", ante el aluvión de críticas de la oposición, aunque a su vez afirmó que la limpieza "es el comodín de la oposición» y volvió a señalar a los incívicos. También se bloqueó la otra moción de Unidas Podemos. En este caso, para crear una comisión para el "impulso de la movilidad sostenible del Ayuntamiento de Alicante», un debate en el que estuvo muy presente la polémica por el proyecto de la avenida de Aguilera ante la negativa del bipartito de incluir un carril bici.

Barcala se abre ahora a reubicar el memorial del covid

Una semana después de estallar la polémica por el cambio unilateral de ubicación del monumento en recuerdo de todas los alicantinos que fallecieron a causa del Covid-19, el alcalde, Luis Barcala, se comprometió ante el Pleno a convocar una reunión con los portavoces municipales para acordar ahora la ubicación de la obra que lleva días en una zona verde en la confluencia de la Gran Vía y Maestro Alonso, pese a que el Pleno y las Juntas de Distrito acordaron situarla en Plaza América, donde informes técnicos consideran que es inviable por su peso.

La declaración institucional, propuesta por los socialistas, recogía que "el Ayuntamiento de Alicante a través de las concejalías correspondientes inicie los tramites oportunos para reubicar la escultura memorial en la rotonda de Plaza de América", donde se había aprobado en el pleno de julio de 2021. "En el caso de que los informes técnicos fueran desfavorables para ubicar dicha escultura en la rotonda acordada en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, el alcalde -proseguía el documento- convocará a los portavoces de los grupos municipales y al presidente de la asociación de vecinos de Campoamor-Plaza de América para consensuar la nueva ubicación de la escultura memorial".

No hizo falta que se votara. Barcala, pese a que estaba previsto que la intervención corriera a cargo del concejal Antonio Peral, tomó la palabra para reconocer el error. "Las cosas siempre se pueden hacer mejor. Quedan emplazados a la reunión donde se dará cuenta de los informes y donde se tomarán las decisiones sobre el monumento", señaló el alcalde, en una nueva rectificación del equipo de gobierno, que se acumulan en los últimos tiempos.

Esa declaración de intenciones en público, en un debate con un tono más que sosegado, acabó con el regidor pidiendo que se retirase la propuesta para evitar la votación y con el PSOE aceptando la petición, tras el compromiso público.

Sin cambio horario en los locales del Casco Antiguo

El Pleno de Alicante aprobó cuatro de los siete puntos recogidos en la declaración institucional conjunta del PSOE y de Compromís para promover mejoras en la convivencia y en la imagen del Casco Antiguo. La izquierda con el apoyo de Vox, y pese al rechazo del gobierno, aprobó que el Ayuntamiento tramite en cuatro meses ordenanzas y normas, y en concreto la Ordenanza sobre protección de ruidos. También se dio luz verde a que en un máximo de seis meses se faciliten "ayudas o subvenciones para que los locales de ocio puedan cambiar o adaptar la actividad a otro tipo de actividad económica preferentemente relacionada con el turismo y el comercio de calidad y ayudar así a revitalizar el Casco Antiguo de Alicante".

El Pleno también sacó adelante, pese al "no" del gobierno local, que se insista "en hacer cumplir la normativa sobre la prohibición de instalación de los aparatos de aire acondicionado en las fachadas de los edificios del Casco Antiguo". Por último, se acordó impulsar un plan de actuación específico en las calles y lugares más problemáticos y degradados del barrio en un plazo de un mes con el objetivo de erradicar el botellón en las zonas de la parte alta del Casco Antiguo así como en la Ereta.

En cambio, Vox se alió con el gobierno municipal para bloquear el resto puntos de la iniciativa. No se aprobó, por ejemplo, la limitación de horarios de los locales de ocio nocturno, ante la pretensión de fijar el cierre a las 23.30 horas de domingo a jueves y los fines de semana y días festivos a las 1.30 de la mañana, salvo en verano cuando se ampliaría media hora más el horario. Esa iniciativa también fue rechazada por la Alroa, la asociación de locales de ocio nocturno, que intervino en el pleno, así como un representante de la asociación de vecinos de Laderas del Benacantil, que puso de manifiesto la dificultad para conciliar el sueño que tienen los residentes en el barrio tradicional.

Tampoco salió adelante el punto en el que el Ayuntamiento de Alicante debería iniciar los trámites para solicitar a la Delegación del Gobierno en Valencia, que permita que agentes de paisano puedan inspeccionar los locales de ocio, especificando la singularidad y problemática del Casco Antiguo de Alicante, en cuanto a la venta y consumo de alcohol por parte de menores en locales, así como realizar mediciones acústicas en interiores de locales y detectar medidas incívicas. El concejal de Seguridad, José Ramón González, explicó que esa medida se ha solicitado y ha sido denegada por el Gobierno central.