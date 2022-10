Alicante Futura celebra los próximos días 4 y 5 de octubre su I Congreso Internacional bajo el título “El mañana que nos mueve”, dentro de la estrategia del Ayuntamiento de Alicante para impulsar la industria tecnológica en la ciudad y promover la creación de empleo en ese sector.

El I Congreso Internacional Alicante Futura contará con la participación de importantes multinacionales como Google, Facebook y Vodafone, además de las principales tecnológicas alicantinas como Sonneil, Facephi, Mediterranean Algae, UWARE – Technologies o GDV Mobility. Durante estos días, Alicante será el escenario donde se debata y se conozcan las últimas novedades de la industria tecnológica, ya que el congreso reunirá a personalidades destacadas del ámbito empresarial e institucional, así como a expertos reconocidos como Isabel Aguilera, que fue directora general de Google para España y Portugal, e Irene Cano, Country Manager Iberia en Facebook.

El objetivo de este congreso del Ayuntamiento de Alicante, que se celebrará en el auditorio ADDA, es que la ciudad sea el escaparate de las últimas tendencias, retos y proyectos en torno a la economía y el emprendimiento digital.

"El mañana que nos mueve"

Alicante Futura, entre sus líneas de trabajo, tiene el compromiso de propiciar el debate, la divulgación y reflexión sobre la industria tecnológica. Este encuentro está orientado principalmente a aquellos sectores empresariales, voces de referencia, actores institucionales, personalidades y entidades públicas que pueden intercambiar opiniones, iniciativas y generar sinergias dentro del ámbito tecnológico, digital y del emprendimiento.

A través de diferentes ponencias y mesas redondas, moderadas por Antonio Sánchez, presidente de AlicanTEC, y el periodista Juan Ramón Lucas, se abordarán temas relacionados con la industria tecnológica, inteligente y sostenible; el turismo; la digitalización; la ciudadanía y la proyección global; la nueva economía; el talento local; y los retos y oportunidades tecnológicas de los gobiernos y las administraciones públicas del mañana.

Dentro del panel de figuras destacadas que participarán en el congreso se encuentran Carlos Santiso, director de Gobierno Digital, Innovación y Open Government de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE); David Henneberger, director de la Friedrich Naumann Foundation; y Enrique Martínez Marín, presidente de SEGITTUR-Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas.

La administración pública a debate

Uno de los principales temas que se abordarán en la primera jornada son los retos y oportunidades tecnológicas de los gobiernos y administraciones públicas con la ponencia inaugural ‘Bienvenidos al Mañana’ de Isabel Aguilera, consultora de estrategia e innovación y profesora asociada de ESADE, expresidenta GE, ex DG Google Iberia, ex COO NH Hoteles, ex de General Electric, ex CEO España, Italia y Portugal, Dell Computer.

Este bloque de contenido se cerrará con la mesa de debate ‘Las administraciones públicas del mañana’ en la que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tratará este tema con ponentes de relevancia internacional como Juan Pedro Moreno, presidente del Consejo Asesor Digitaliza Madrid de la Comunidad de Madrid; Irene Cano, Country Manager Iberia at Facebook, y Pablo Álvarez; Chief editor at FORBES España. Todos ellos moderados por el periodista Premio Ondas Nacional de Radio, Juan Ramón Lucas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha resaltado que “es importante que la ciudad adquiera un protagonismo en un sector tan pujante como el tecnológico y este congreso servirá para que se visualice una de nuestras principales apuestas estratégicas”. En este sentido, el primer edil ha destacado que “la estrategia municipal en la ciudad está dando sus frutos con la implantación de cada vez más empresas tecnológicas y la creación de empleo, uno de los aspectos que más nos importan”.

“Alicante está llamada a convertirse en un actor muy importante en los próximos años en el desarrollo de esta industria en nuestro país y, por eso, es tan importante que en estos días en los que se va a celebrar el congreso estén presentes las grandes multinacionales tecnológicas y el talento local”, ha subrayado.

“Nuestro compromiso por impulsar la nueva economía digital es irrenunciable, y es una aspiración que tenemos para situar a Alicante entre las grandes ciudades tecnológicas de Europa, ya que contamos con un ecosistema con gran capacidad tractora y donde cada vez serán más las empresas que vengan a instalarse por las condiciones que ofrecemos y el trabajo que estamos realizando para facilitar su implantación” ha afirmado el alcalde.

Talento local

Las tecnológicas alicantinas tendrán un papel destacado en la segunda jornada con una mesa redonda con presencia de Sonneil, Facephi, UWARE – Technologies, Mediterranean Algae y GDV Mobility. Los portavoces de estas compañías harán una puesta en común sobre sus casos de éxito, nuevas inversiones y lanzamientos en los que trabajan así como un análisis de los mercados en los que operan.

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, ha manifestado que “este primer congreso internacional se plantea con la voluntad de ser un punto de encuentro clave a la hora de consolidar la ciudad de Alicante como un referente. A través de las distintas ponencias propuestas a lo largo de estos dos días, perfilaremos ese mañana que verdaderamente nos mueve, nos ilusiona y consigue unirnos como ciudad en torno a áreas e iniciativas relevantes con el potencial de hacernos crecer y evolucionar de un modo eficiente, coherente y sostenible”.

Un showroom de innovación tecnológica

El congreso también cuenta con un espacio conformado por empresas como Vodafone, Uware Robotics, Robotikids, Next Electric Motors, GDV Mobility, Alicante Investment Agency (ALIA), Caixa Bank Day One y LIUX, en el que informarán y presentarán sus novedades y tendencias.

Estas compañías ofrecerán experiencias con gafas de realidad aumentada y metaverso; robots; drones submarinos; y visitas virtuales al primer y único coche híbrido cien por cien Made in Spain.

Más información:

Cuándo: 4 y 5 de octubre

Dónde: Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)

Inscríbete aquí.