Resulta paradójico, pero las personas más necesitadas son también las que tienen más dificultades para acceder a las ayudas imprescindibles para ellos, incluso para comer.

Investigadores de la Universidad de Alicante tratan de limar este problema, ya que hasta para ser atendido por el Banco de Alimentos se necesitan credenciales.

Financiada por la AVI, Agencia Valenciana de la Innovación, la unidad científica de innovación empresarial de la UA, Ars Innovatio, que dirige el catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Juan Manuel García Chamizo, ha puesto en marcha el programa piloto “Contigo” con el que han diseñado una aplicación específica y personalizada para facilitar el acceso digital entre las las personas en riesgo de exclusión social.

Ayudas para comer, para recibir cualquier tipo de beca, para encontrar trabajo, gestionar citas e incluso obtener certificados como el de exclusión social, son algunos de los trámites que los investigadores, a petición de los integrantes de la ONG Colonia Requena que a su vez actúan de enlace con las familias necesitadas, van apuntando para personalizar cada vez más la utilidad de esta plataforma digital.

Testimonio

Lorena Almonte, madre mono parental con dos hijos, agradece infinito el mundo que le ha abierto esta app y que hasta ahora tenía vetado porque, como cuenta, es complicado disponer de los tres a cinco euros que los locutorios de la zona piden para gestionar cualquier gestión administrativa on line, incluso para pedir cita cuando resulta imposible por teléfono, que es muy habitual, asegura.

“Hay que saber mucho para acceder a estas gestiones y esta app lo hace muy fácil, directamente incluye lo que necesitamos paso a paso. Ya la he probado y hasta he pedido un documento de la Seguridad Social. Cuando te metes online en el Ayuntamiento resulta muy complicado y durante el confinamiento no pude pedir ayudas hasta que conseguí contactar por teléfono y me ayudaron”, señala

Destaca esta madre que además es una app “viva” porque los técnicos van introduciendo lo que los usuarios ven que van necesitando, como las ayudas por familia monoparental que ella misma ha pedido.

Hace treinta años que llegó a Alicante, al mismo barrio Requena procedente de la República Dominicana, y se ha convertido en una de las vecinas que facilita las claves a los demás para que gestionen sus documentos de la mano de la ONG que integran el matrimonio de Ana María Galiana y Manuel Antonio Colomina, a su vez presidente de la asociación de vecinos Colonia Requena.

El bar

“Es una zona muy deprimida y ayudamos incluso a los de barrios colindantes, familias en situaciones críticas que ya subsistían con dificultad y que tras la pandemia han caído en picado”, apunta Ana María.

Ante la falta de espacios disponibles, utilizan el bar El Loro como sede para ayudar a estas personas a orillar el colapso y demoras de la administración a la hora de facilitar documentos imprescindibles para poder recibir ayudas, como el certificado de empadronamiento o el de exclusión social, entro otros.

Proporcionamos guías muy simplificadas para trámites digitales que son fundamentales para ellos Juan Manuel García Chamizo - Catedrático de la UA y coordinador de Ars Innovatio

“Es una zona con mucha inmigración y problemas añadidos de lenguaje que la app tiene en cuenta para facilitarles todos lo accesos”, añade Galiana, enlace a su vez con el técnico externo y coordinador de transferencias, Antonio García Chamizo, que va ampliando la app según la necesidades de los usuarios.

“La mayoría de los procesos de regularización con la administración suelen ser digitales y aunque ya casi todo el mundo tiene al menos un móvil, el procedimiento de las webs administrativas resulta complicado y les proporcionamos guías muy simplificadas para trámites que son fundamentales para ellos”, concluye el investigador principal, con la previsión de ir ampliando el proyecto a más barrios y ONG de ámbito incluso provincial, conforme obtengan financiación.