El plato único se impone ya en más de la mitad de los hogares ante la subida disparada de la cesta de la compra a causa de la inflación, con menos gasto en frescos y mayor aprovechamiento de los alimentos. Pero no solo en las casas. También ha irrumpido con fuerza en la hostelería y la provincia de Alicante no es una excepción. El sector no quiere perder clientes por la crisis actual y, además de mantener los precios de cartas y menús habituales, al menos de momento, cada vez son más los que amplían su oferta con un nuevo menú exprés que incluye solo un plato principal a 3,5 ó 4 euros sin bebida, y entre 5 y 6 euros con bebida.