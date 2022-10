La apertura del Congreso Internacional Alicante Futura, organizado por el Ayuntamiento de Alicante, ha contado con un foro de debate sobre la digitalización de las administraciones públicas en el que han participado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y en el que ha defendido que la digitalización de la administración no puede avanzar siempre a la velocidad deseada para no dejar a ningún ciudadano atrás, por lo que no se puede caer en el "contagio generalizado" de la tecnología.

Junto a Barcala, han participado en el debate Juan Pedro Moreno, consejero delegado de Accenture España, y Ana Comellas, economista y creadora del podcast Miriapods. Comellas ha señalado que los ciudadanos deberían de tener una carpeta ciudadana digital con todos sus datos que fuera única, y que le entregasen a cada organismo los datos necesarios, en lugar de que para cada trámite haya que preparar unos datos diferentes. Barcala le ha dado la razón en primera instancia y ha comparado esa carpeta digital con las clásicas carpetas azules para los documentos en papel: "El problema es que la información está repartida en diferentes administraciones. ¿Yo como administración puedo acceder a los datos fiscales de cada ciudadano y el ciudadano no? Ese es un problema. Deberíamos incluso poder obviar el pedirla ya que tenemos acceso a los datos", ha indicado Barcala. Alicante acogerá una conferencia con 150 mujeres líderes del sector tecnológico en diciembre Sin embargo, el alcalde ha señalado que la diferencia es que en el entorno digital la responsabilidad de los datos pasa a ser de la administración y no del ciudadano: "Antes si perdías la carpeta porque te la dejabas en el autobús era cosa del ciudadano, ahora la responsabilidad es de la administración, por lo que la ciberseguridad hay que maximizarla", como también ha apuntado Comellas. Barcala también ha indicado los problemas que tienen los sitios web de organismos públicos como el del propio Ayuntamiento de Alicante y considera que deben de ser más sencillos de entender: "Estamos trabajando en el rediseño de la web porque hay tanta información que o la facilitamos o al ciudadano le cuesta encontrarla". Juan Pedro Moreno, quien también trabaja como consejero en la digitalización de la Comunidad de Madrid, estima precisamente que es necesario simplificar los sitios web públicos: "Tener 1.700 servicios digitalizados es como no tener ninguno, es sustituir la cola en la ventanilla por una en la web. Tenemos que comunicar y ser cercanos con la gente para que acepte la tecnología". En este sentido, Barcala también ha señalado en el congreso sobre tecnología y digitalización que no hay que olvidar a los ciudadanos que no quieren avanzar tan rápido en la automatización de procesos: "A ver si vamos a caer por contagio generalizado en la nueva religión de la tecnología", ha apuntado. Investigadores de Alicante favorecen el acceso digital de los más desfavorecidos para trámites y ayudas para comer Por su parte, Moreno ha señalado que "aunque habrá quien prefiera enviar una carta a un mensaje por WhatsApp, no son la mayoría" y que "uno intenta ir lo menos posible a la administración", pero que el reto consiste en que, las veces que haya que ir, "recibir una buena experiencia". El alcalde de Alicante ha reflexionado que la administración es "un choque desesperante" en comparación a sus "treinta años en el sector privado" y ha lamentado que los entes públicos "no vayan por delante". Barcala considera que las tecnologías "nos permiten eliminar la burocracia" y "el factor humano de los procesos automatizables y centrarlo en los que tengan que ver con el trato con las personas". El primer edil ha realizado la apertura del congreso en el que no han participado actores como el Distrito Digital, la Fundación Ellis Alicante o el CENID, destacado las ventajas competitivas de Alicante y su entorno. Barcala ha puesto en valor la estrategia de Alicante Futura y ha señalado que la ciudad necesita una sede nacional de referencia: "Los trabajadores son los que deciden si una empresa se traslada y Alicante es una de las cinco mejores ciudades a nivel nacional para nómadas digitales. Una empresa que quiera implantarse en Alicante tiene la ventaja de que el Ayuntamiento les va a poner a su disposición una formación a la carta", ha indicado. La primera de las ponencias del Congreso Alicante Futura la ha realizado Isabel Aguilera, directiva y consejera en varias empresas, quien ha señalado que entre los nuevos retos se encuentran los nuevos modelos de negocio como los "business to avatar" en contraposición a los negocios para particulares (B2C) u otras empresas (B2B). Aguilera también ha indicado frente a un público en el que se encontraban cincuenta alumnos de instituto que, en los nuevos negocios digitales, "obtener la medalla de plata es el resultado más doloroso" y que hay que ser el primero.