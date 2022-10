El Ayuntamiento de Alicante ha organizado el sábado 15 de octubre una jornada de salud y prevención, con actividades y talleres de reanimación cardiopulmonar para enseñar a los ciudadanos a salvar vidas y que sepan actuar ante una situación de emergencia. En la iniciativa participa la clínica HLA Vistahermosa

El evento se llevará a cabo en la plaza del Ayuntamiento, de 10 a 13 horas, con motivo de la celebración del Día Mundial de la RCP, y se impulsa bajo el lema "Saber actuar marca la diferencia".

Los talleres van a girar en torno a la salud y la prevención, y está previsto que se instalen cinco carpas de fisioterapia, pediatría, nutrición, prevención y el centro de transfusiones, que van a estar durante toda la mañana del sábado ofreciendo información.

Los ciudadanos que lo deseen podrán asistir gratuitamente a diferentes actividades como Taller de RCP y de reanimación cardiopulmonar pediátrica, consejos saludables de la mano de fisioterapeutas y pediatras, así como talleres de cocina saludable para los más pequeños de la casa.

La concejala de Sanidad, Julia Llopis, ha invitado a las actividades: “Es necesario que vengamos con toda la familia para que desde los más pequeños a los mayores conozcan las técnicas de reanimación cardiopulmonar, porque se pueden salvar muchas vidas y en muchas ocasiones es cuestión de segundos”.

Llopis ha informado además que el objetivo de este evento “es concienciar a la población y a las familias sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida adecuados, ya que se ha demostrado que el 80% de las defunciones prematuras se pueden prevenir con un estilo de vida saludable”.

Tanto el Ayuntamiento como HLA Vistahermosa señalan que se organiza las jornadas de salud para concienciar ya que, según señalan, "es fundamental seguir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio de forma regular y abandonar el tabaco, porque está comprobado que bajan las estadísticas de enfermedades cardiovasculares de forma muy significativa".

La concejala de Sanidad ha incidido en recalcar que con los "diferentes talleres se dotará de las herramientas necesarias para saber actuar en situaciones de emergencia, saber cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria, y seguir unos hábitos saludables de vida, en la prevención está la clave".

En situación de emergencia

Expertos, como Cruz Roja, explican que cuando tras un accidente en el hogar, y aunque no se conozca la causa, se vea que una persona está inconsciente y no respira espontáneamente, se debe iniciar rápidamente las maniobras de "reanimación cardiopulmonar". Para ello se propone asegurar el lugar de los hechos, eliminando los peligros que amenacen la seguridad. También piden comprobar el estado de consciencia de la víctima, para lo que resulta necesario arrodillarse a la altura de los hombros de la víctima y sacudirlos con suavidad.

A continuación cabe acercarse a su cara y preguntarle en voz alta si se encuentra bien. Si responde, hay que dejar a la víctima en la posición en que se encuentra y pasar a realizar una valoración secundaria, poniendo solución a los problemas que vayas detectando. En cambio, si no responde se debe pedir ayuda sin abandonar a la víctima y colocarse en posición de reanimación. Para ello, la víctima debe estar boca arriba, con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax al descubierto.

Entonces, hay que abrirle la vía aérea, colocarle una mano sobre la frente y con la otra tirar del mentón hacia arriba, para evitar que la lengua impida el paso del aire a los pulmones. También se debe comprobar si la víctima respira normalmente manteniendo la vía aérea abierta (ver, oír, sentir durante no más de 10 segundos).

Entonces, si la víctima respira normalmente se le tiene que colocar en posición lateral de seguridad (PLS) y llamar al 112 o buscar ayuda, además de comprobar periódicamente que sigue respirando. En cambio, si la víctima no respira normalmente hay que pedir ayuda, llamar al 112 e iniciar treinta compresiones torácicas en el centro del pecho, realizando dos insuflaciones con la vía aérea abierta (frente-mentón) y la nariz tapada. Si el aire no pasa en la primera insuflación, hay que asegurarse de que se está haciendo bien la maniobra frentementón y realizar la segunda insuflación, entre o no entre aire.

También se deben alternar compresiones, con insuflaciones en una secuencia de treinta compresiones y dos insuflaciones a un ritmo de cien compresiones por minuto. No se debe interrumpir hasta que la víctima inicie respiración espontánea.