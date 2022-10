Las ratas han tomado el barrio de Benisaudet. Los vecinos han denunciado que sus urbanizaciones llevan varios meses plagadas de estos roedores que han entrado incluso en algunas viviendas. El problema se ha originado en el solar que hay junto al edificio del Observatorio de Medio Ambiente, en la Vía Parque, y los vecinos han calificado la situación de "insostenible". El Ayuntamiento, por su parte, ha señalado que la responsabilidad es de la empresa de control de plagas, que por el momento no ha podido confirmar que la zona se haya tratado.

Los roedores han llegado incluso a entrar a las casas: "Una vecina tenía cámaras de seguridad y las captaron de madrugada y otro vecinos ha matado a tres o cuatro. Las ratas han criado y los ratones más pequeños han encontrado una entrada a los últimos pisos", ha indicado Tere Martínez, presidenta de una de las urbanizaciones afectadas.

La vecina ha señalado que el problema no se da "en un barrio marginal" sino en uno de "gente currante" que "paga sus impuestos": "No podemos poner el aire acondicionado ni bajar a tirar la basura en chanclas. ¿Tengo que malvivir por el Ayuntamiento?", ha cuestionado Martínez.

"Al principio del verano, en Hogueras, ha sido escandaloso y los contenedores han estado apestados de ratas, no te podías ni acercar", ha indicado Tere Martínez. "Hemos realizado un montón de requerimientos al Ayuntamiento ya que sobre todo en la calle Vicente Alexandre está todo lleno de ratas, por la noche ves cómo cruzan", ha apuntado.

Martínez ha señalado que el problema se debe, en especial, a la "dejadez" por parte del Ayuntamiento: "Tanto nuestra urbanización como la de enfrente están bastante afectadas. Nosotros podemos gastarnos el dinero en un sistema de plagas y aparecen ratas muertas". La presidenta de la comunidad de vecinos ha apuntado que no se soluciona el problema con estas medidas y que lo que se necesita es una actuación a fondo. "Hace un año las ratas se comieron el manguito de la gasolina de mi coche. Estamos sufriendo una plaga de ratas que no sabemos hasta dónde va a llegar ni si lo limpian".

La vecina ha indicado que este verano se prendió fuego la broza que ocupa el solar, tras lo que pidió que se hiciera un informe. Sin embargo, ha remarcado la "impotencia" que tienen los vecinos: "Llamamos a Sanidad y le pasa la pelota a otro. Si llamas al 010 y pones una queja como particular te dicen que tienen que ver de quién es el solar y hemos llamado todos los vecinos. Al final son los trabajadores de limpieza los que nos dicen que tengamos cuidado cuando abramos los contenedores y que le demos un golpe antes para que salgan las ratas". Martínez ha subrayado: "¿Yo tengo que darle un golpe? Yo pago mis impuestos para que se solucione".

Las empresas de plagas no pueden llenar la zona de veneno para las ratas porque sería perjudicial para mascotas como los perros, ha añadido Martínez: "Si por allí pasean perros que lo vallen. Es una impotencia la que tenemos los vecinos porque las ratas campan a sus anchas y son como conejos de grandes. Cuando había gatos esto no pasaba". La presidenta de la comunidad de vecinos ha añadido que han llegado a hablar incluso con la Mancomunidad de L'Alacantí que se encarga de las alcantarillas pero que su respuesta es que en las trapas no había problema: "Están en el descampado", ha sentenciado Martínez.