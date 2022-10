"Voy a hablar de un tema, lamento ser yo otra vez el único políticamente incorrecto de este pleno, pero es un tema de ciudad, un tema que afecta, y mucho, a los alicantinos; por lo menos a los grupos políticos que pateamos los barrios, pateamos la Zona Norte". Con este preludio daba hoy inicio el concejal de Vox en Alicante Mario Ortolá a un discurso de carácter abiertamente racista en pleno Debate sobre el Estado de la Ciudad.

El edil de la formación ultraderechista empezó a enumerar fechas y titulares de sucesos ocurridos en la ciudad cuyos protagonistas fueron extranjeros, concretamente argelinos:

"22 de agosto de 2021. Roba en un estanco y propina una patada voladora al propietario. Joven argelino de 19 años. Playa de San Juan. Herido grave al ser agredido a hachazos durante una pelea en el barrio Virgen del Remedio. 7 de septiembre de 2021. Dos varones argelinos. La Policía Nacional detiene a dos hombres por robar y abusar de una mujer en un solar de Alicante. 30 de mayo de 2022. Dos varones argelinos. 15 de enero de 2022, en el barrio alicantino de Carolinas: detenido un menor argelino por robar y violar brutalmente a una anciana de 80 años en Alicante, en su vivienda. 23 de julio de 2022. Apuñalan y roban el móvil a dos jóvenes en la plaza de Virgen del Remedio -otra vez, Virgen del Remedio, tras una discusión. Dos varones argelinos. Detienen a cuatro personas en Alicante por robar en comercios. Banda de nacionalidad argelina afincada en Alicante. 12 de septiembre de 2022. Y, por último, lo más reciente: a prisión por dejar en coma a un hombre tras darle un empujón en la Explanada de Alicante. Inmigrante ilegal entrado en patera por Murcia, argelino residente en Alicante. 23 de septiembre del 2022".

Ortolá ha puesto el foco en las personas de esta nacionalidad, ignorando u obviando el porcentaje que ésta supone sobre el total de los delitos cometidos en la ciudad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, durante el año 2021 hubo 14.152 delitos cometidos por personas de nacionalidad española, frente a los 1.452 perpetrados por africanos.

La distribución en el conjunto de España de los delitos sexuales arroja estos otros datos:

Sin embargo, pese a lo palmario de esas cifras, el portavoz de Vox prosiguió: "Y yo pregunto... Estamos hablando del estado de la ciudad. ¿Es esta la ciudad que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Es esta la ciudad que queremos dejar cuando acabe este mandato y el siguiente no afronte los problemas, no exija, no lidere la presión ante el Gobierno central por el maltrato que está sufriendo Alicante, por la falta de seguridad de Alicante? Lo hemos traído al pleno en muchas ocasiones y no ha cambiado absolutamente nada. Voto en contra, acusación de racismo, acusación de xenofobia... ¿Y saben qué? Que en la plaza de Virgen del Remedio, en la zona de la parada del Tram los vecinos tiran la basura a las cinco de la tarde porque tienen pánico a hacerlo a partir de las nueve de la noche. Tres palizas, dos robos con violencia y varios destrozos de coches en el último mes y medio, aparte de un conato de incendio en la otra parte de la avenida frente a la estación del Tram. ¿Vamos a hacer algo como Ayuntamiento?"

Ortolá ha apelado también al "miedo" de muchas mujeres a salir a la calle en Alicante: ¿Va a exigir el equipo de gobierno en Madrid al Gobierno central, junto con otras exigencias, las cuales apoyamos, que se tomen medidas para la inseguridad que están sufriendo las alicantinas? ¿Ustedes saben que muchas mujeres tienen miedo a pisar la calle en muchas zonas de Alicante? ¿Lo saben? Ustedes no tienen ni idea de la realidad de la calle porque no se molestan en conocerla. Ustedes siguen centrados en ese efecto llamada que está causando gran riesgo a los vecinos de Alicante. Paséense por la Zona Norte, por la zona de ocio del Puerto cualquier noche de viernes o sábado. Hace unos meses en una misma noche, dos violaciones. ¿Vamos a hacer algo como ciudad contra esto? ¿Cómo va a ser Alicante dentro de 10-15 años, como la Barcelona de Colau, la Barcelona de los machetazos? ¿Vamos a permitirlo, a seguir mirando para otro lado por miedo a que nos cataloguen de políticamente incorrectos?".

Finalmente, el portavoz de Vox ha urgido al alcalde la convocatoria de una Junta Local de Seguridad para que la subdelegada del Gobierno reclame en Madrid lo que pertenece a los alicantinos que, entre otras cosas, es la seguridad de sus familias y sus barrios".