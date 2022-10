El Debate sobre el Estado de la Ciudad ha discurrido por los cauces previstos, aunque con un sorprendente déficit de promesas, y eso que ha sido el último del mandato. El bipartito ha alardeado de obras en la ciudad y la oposición ha criticado la gestión de servicios, coincidiendo tanto la izquierda como Vox en la limpieza, las zonas verdes, la seguridad y también la movilidad, cada uno desde su antagónico modelo de ciudad.

Nadie dudaba de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, fuera a presumir de las obras que se han realizado, se están realizado y se prevén realizar a lo largo de la ciudad en este año preelectoral. Lo que ha sido más impredecible es que todo un regidor se haya dedicado a enumerar, casi una a una, las actuaciones urbanísticas impulsadas por el gobierno municipal, incluyendo trabajos de apenas unos miles de euros. De hecho, el mismo discurso ha sido calcado posteriormente por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), y por la portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España.

Tampoco había dudas de que Barcala se sumaría al debate de la fiscalidad que se ha abierto a nivel nacional y que se reprodujo con fuerza tras los recientes anuncios del jefe del Consell, Ximo Puig. Con el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, presente en el Pleno en su condición de concejal de Alicante, Barcala ha anunciado incentivos fiscales, aunque no beneficiarán a una mayoría de la sociedad ni tampoco se sabe cuándo se accionarán. "Pondremos un ambicioso plan de incentivos fiscales para hacer frente a la crisis, reactivar la actividad económica y contribuir a la creación de empleo y bienestar social", ha señalado Barcala, para a continuación relatar los impuestos que se verán afectados.

Barcala ha planteado una bonificación del 95% en la plusvalía en herencias de viviendas entre parientes directos, suprimiendo los tramos de valor catastral por transmisión “mortis causa”. También ha propuesto una bonificación de la plusvalía municipal en los traspasos de negocios, una reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para empresas que facturen al menos un millón de euros y desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Por otro lado, ha anunciado una reducción del IAE para las empresas que utilicen o produzcan energía renovables y la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Construcción y Obras (ICIO) para escalar el pago según la calidad medioambiental del proyecto. Además, ha asegurado que se desarrollará un programa de subvenciones para la renovación de los taxi, incentivos fiscales para cubiertas vegetales y jardines verticales y ayudas para obras de conservación en edificios protegidos. Por último, Barcala ha prometido una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero limitado a comercios centenarios.

Con esta retahíla de medidas fiscales ha cerrado Barcala su segunda intervención en el debate. La primera, la que abría el pleno extraordinario, la ha dedicado a enumerar obras, aunque no las "120 repartidas en todos los barrios de la ciudad por 80 millones de euros, en el mayor esfuerzo inversor para avanzar en una ciudad más innovadora, sostenible y eficiente". No ha citado dos clásicos de este debate: la pasarela ciclopeatonal del acceso sur, uno de esos proyectos atascados, ni tampoco la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que se ha empezado a desatascar, pero con vistas al próximo mandato. En su intervención, Barcala sí ha hecho dos referencias que no han pasado desapercibidas: agradeciendo la labor a Mari Carmen Sánchez y a Antonio Manresa, los dos concejales de Ciudadanos más próximos al PP. Ni una palabra del edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, pese a ser un área clave para la realización de proyectos.

También ha habido alusiones esperadas a los Presupuestos Generales del Estado, que dejan a Alicante a la cola en inversiones un año más, y cada vez peor. "¿Cabe un mayor menosprecio del Gobierno de Sánchez? Estamos también cansados de los anuncios de Ximo Puig de promesas luego incumplidas", ha afirmado Barcala, quien ha arrancado su intervención haciendo una férrea defensa de la controvertida ordenanza contra la mendicidad y la prostitución. "Ha mejorado la convivencia", ha reiterado el alcalde sin aportar los datos que ha exigido a la oposición ante las previsibles críticas. También ha resaltado la renovación de las grandes contratas (limpieza, limpieza de colegios, transporte urbano y zonas verdes) durante este mandato, aunque sin aludir a las necesarias prórrogas que se aprobaron para no dejar a Alicante sin servicios.

La oposición, de los puntos en común a las enormes diferencias

Esos grandes contratos fueron motivo de alarde para el gobierno y foco de las críticas de la oposición, a izquierda y a derecha. Con la limpieza no hubo diferencias ideológicas. Desde Unidas Podemos a Vox criticaron la suciedad en las calles de Alicante, a la vez que pusieron en serias dudas la encuesta que destaca el servicio de limpieza. "No se puede engañar a la ciudad diciendo que Alicante es una ciudad limpia", ha criticado Mario Ortolá, portavoz de la formación ultra, que en un primer discurso duro contra el bipartito también ha lamentado que "el modelo de ciudad de Barcala sea el de la izquierda, el sostenible, el de las bajas emisiones, el del fundamentalismo climático". En su papel de negacionista del cambio climático, Ortolá también ha reclamado bajas impositivas al gobierno municipal y más recortes en el "gasto superfluo", en alusión a subvenciones a entidades sociales en las que ya ha cedido el Ejecutivo de Barcala para aprobar los Presupuestos de este mandato. Entre los reproches, "no querer aplicar la Ordenanza de Convivencia Cívica", alertando también que la Policía Local está "en cuadro".

Con todo, las palabras más polémicas de Ortolá llegaron en el turno para la réplica, que dedicó exclusivamente a repetir un discurso de evidente carácter xenófobo, al hacer una relación de hechos delictivos con la nacionalidad de los autores, aunque pasando por alto el porcentaje que suponen en el total de los delitos que se cometen en la ciudad de Alicante. Con más (de Unidas Podemos a Compromís) o menos intensidad (como Ciudadanos, con la vicealcaldesa que empleó un tono de disculpa por la crítica), todos los grupos le afearon sus palabras.

Las contratas fueron eje de las críticas de la izquierda, desde donde se incidió en la falta de un modelo de ciudad, el bloqueo al Plan Edificant o la falta de políticas para transformar la ciudad. También se reprochó la falta de capacidad de diálogo. El portavoz socialista, Miguel Millana, que estrenaba cargo en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, se ha mostrado "desnortado", tal y como ha acusado de estar al alcalde. Millana, en un discurso deslavazado que no gustó ni de puertas adentro según las caras de los concejales socialistas, ha lamentado que Barcala es "el peor alcalde de la historia de Alicante", por "contribuir a la brecha entre barrios", por falta de "empatía" con la ciudadanía. "Sólo acierta cuando rectifica, como le sucedió con la zona ORA en Carolinas, la autopista de la avenida Aguilera o con la cesión de los impuestos a Suma", ha apuntado el socialista, quien se ha aventurado a realizar una predicción respecto al próximo mandato que generó cierta hilaridad en el salón de plenos: "Usted no estará, pero nosotros seguiremos aquí".

De pasado ha empezado hablando el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López. "Escuchándole, señor Barcala, creía que era una grabación del pasado año, por plasma", le ha espetado López, quien ha confrontado el discurso previo del alcalde: "Los servicios sociales se han deteriorado, al igual que la limpieza, la iluminación, el mantenimiento de los colegios, seguimos con aceras anchas...", ha señalado el líder podemita, quien también ha hecho referencias a las grandes contratas ("que han secuestrado el Ayuntamiento, con servicios que no están a la altura de Alicante"), aunque ha centrado su discurso en lo social: en la falta de vivienda pública, de nuevos colegios públicos o en los problemas para descansar de vecinos del centro por el botellón o los apartamentos turísticos. Sin obviar la negativa de Barcala en cumplir "el plan de movilidad del ecologista radical de Luis Díaz Alperi", en un mensaje cargado de una ironía de la que también hizo uso, por momentos, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también para criticar el modelo de ciudad de Barcala en cuestión de movilidad: "Para usted las supermanzanas son frutas gigantes". O para hablar de promesas incumplidas, como la revisión del PGOU.

Bellido, en una línea compartida con los morados, ha lamentado que el gobierno de Barcala sea "cochista", que promueva "calles sin sombras y sin carriles bici", que presuma de que Alicante "sea una de las ciudades más limpias, algo que no se ve en las calles", que siga sin poner en marcha la Policía de Barrio. El portavoz de la coalición valencianista ha reprochado al ejecutivo que "ahogue a la escuela pública para favorecer a la privada y a la concertada", en un pasaje del discurso en el que también ha criticado el bloqueo al Plan Edificant, que tras un mandato apenas ha servido para construir una escalera en un colegio y para impulsar proyectos aún lejos de ejecutarse. Para Bellido, "Alicante se ha quedado congelada, parada, yendo ya por detrás del resto", y todo -según continuó- por un "alcalde sin capacidad de liderazgo y con un talante que cada vez deja a más personas fuera del sistema".

Tres horas largas ha durado el último Debate sobre el Estado de la Ciudad antes de las municipales del 28-M. La sesión, anodina pese a su simbolismo por su proximidad electoral, arrancó con un emotivo homenaje a dos referentes vecinales recientemente fallecidos, como son José María Hernández Mata y María Dolores Peretó.