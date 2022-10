El doctor Francisco Sogorb ingresó ayer en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana en un acto celebrado en el que ha sido su lugar de trabajo durante más de 40 años, el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Sogorb fue el jefe del Servicio de Cardiología y de la sección desde que se creó en 1978 en este centro hospitalario, es decir, que la puso en marcha. En la actualidad continúa vinculado al hospital como investigador emérito del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL). Además, en 2017 recibió el "Importante" de INFORMACIÓN.

¿Qué supone para su larga carrera este nombramiento?

Son muchísimos años dedicado a esto y con una intensidad que te absorbe más de la mitad de tu vida. Es un momento muy trascendente para mí. Agradezco mucho que la Academia se haya fijado en mí y siendo un cardiólogo de Alicante, muy ligado a ella desde que nací, llega el nombramiento de un académico que ha hecho todo lo posible para que esta ciudad tuviera las mejores ofertas en el campo de la ciencia, especialmente en la Cardiología, y creo que lo hemos conseguido.

¿En qué consiste el papel de académico?

Estar a disposición de la Academia para determinadas funciones que te puedan encargar de actividad investigadora, divulgadora o mecanismos para transmitir la Medicina.

¿Cuáles son los trabajos en que está inmerso como investigador emérito?

Hoy es muy difícil decir algo nuevo de Cardiología. Toda la ciencia está ensamblada. De ello hablé en mi nombramiento, de cómo se obtiene energía biológica. Hay una serie de energías internas con un proceso muy complejo de elaboración durante millones de años que permite que el corazón siga latiendo. A partir de ahí vienen ciertas connotaciones que tienen que ver con el consumo de energía del corazón. Eso es novedad, no se conoce en ninguna parte del mundo, por los cálculos que se han tenido que hacer y por la complejidad.

¿En qué consiste?

He tenido que recurrir a ingenieros físicos, matemáticos, para que pudieran calcular cuánta energía consume el corazón en un latido y en diferentes momentos o con distintas patologías, lo que condiciona que se tenga una especial atención a pensar en esto a la hora de disminuir el gasto energético del corazón. Esto enlaza con el primer principio de la termodinámica de que la energía ni se crea ni se destruye. Es la energía del sol la que hace que el corazón lata mediante un proceso de transferencia de energía paso a paso.

¿Cuánta consume?

Entre 1.2 y 1.6 julios, una medida de energía muy bajita. Si tuviéramos que decir lo que consume el corazón en un latido es muy poquito. Para ello he consultado a ingenieros en Madrid para que lo calculen como Raúl Cabanes. Estudiamos juntos en el Instituto Jorge Juan de Alicante, que nos creó a todos una inquietud por todo. Un día le tuve que llamar para preguntarle si era posible esto y para un matemático todo es posible. Estuvimos durante dos semanas intercambiando información sobre la densidad de la sangre, con qué velocidad sale por la aorta, cuál es la velocidad de desplazamiento de las paredes, la temperatura...muchos parámetros para poder concluir con una exactitud lo más alta posible. En la ideología nuestra el corazón funciona con una energía muy discreta pero con ella se puede también ganar Roland Garrós.

Eso requiere esfuerzos extraordinarios...

Aunque sea una medición muy pequeña, a escala nuestra es muy grande porque somos capaces de tener un corazón que está latiendo continuamente y un cerebro que consume más que el corazón, trabajando continuamente. No es lo mismo tener el corazón a 90 por minuto que a 60, estamos consumiendo mucho más. Al corazón la energía le llega por la sangre, la glucosa, etc a través de las arterias coronarias, en ciertos momentos puede haber desequilibrios como la angina pero al final es la energía lo que, si sobra, da lugar a que el corazón pueda hacer barbaridades, esfuerzos extraordinarios, aunque tampoco le gusta latir rápido continuamente. Si un corazón está dañado es bueno que luego entre en una zona cómoda, que es 60 latidos por minuto, y eso con fármacos y marcapasos se consigue. El corazón está dotado de una energía para hacer barbaridades pero no toda la población es Rafa Nadal.

¿Ha cambiado mucho la Cardiología desde que empezó hace más de 40 años?

Si. La Cardiología tiene unos soportes muy interesantes pues influye mucho la física, la hidráulica, la mecánica por las protésis. En los años 80 y 90 se desarrolló muy bien la cirugía cardiaca, la arritmología, empezaron a aparecer fármacos eficaces, desfibriladores, ablación...El mundo de la Cardiología hoy en día regala muchos años de vida a gente que hace unos 20 ó 30 años sería imposible. Es una de las especialidades que ha conseguido neutralizar muchos problemas que son medibles. El corazón es un órgano que tiene la virtud de que lo puedes medir, lo puedes oír, lo puedes analizar estructuralmente, habla mucho. Y como tal a su vez es muy fácil abordar el tipo de efectos en un corazón que va a ir mal y abortar ese mecanismo para que pueda estar otra vez en condiciones cómodas. Es una de las cosas que hoy en día podemos hacer con todo el arsenal de fármacos e instrumentación, porque tenemos los desfibriladores implantables y demás, un montón de ofertas que la ciencia ha ido poniendo a disposición de la Cardiología y se beneficia muchísimo la población

¿Qué nivel tiene la Cardiología en Alicante?

En Alicante tenemos una buena Cardiología, no solamente en este hospital (el General), en todos los hospitales. Las enfermedades cardiovasculares son más del doble de todas las enfermedades juntas. Al año mueren en el planeta unos 16 millones de personas por este motivo, lo que está por encima de la suma de todos los mecanismos. La mortalidad cardiovascular ha sido muy alta en el mundo. Afortunadamente, dependiendo del desarrollo social, el país en que vivas y de muchas cosas, está cambiando este número tan elevado en el planeta. En ese sentido, el tener un problema cardiológico en Alicante es como si lo tuvieras cerca del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Hacemos lo mismo.

¿Hay suficientes cardiólogos en la provincia?

Ahora mismo, indudablemente, faltan, con la palabra en mayúscula. Afortunadamente la detección en Atención Primaria de las enfermedades cardiovasculares condiciona que se pongan en marcha muchos mecanismos. La Cardiología no solo es la consulta, es una ecocardiografía, conlleva posiblemente un cateterismo...Se activa un círculo en el que el número de profesionales que son necesarios ahora es sensiblemente superior. Las enfermedades son las mismas, lo que ha cambiado es la población, como somos más, hay más candidatos. El mecanismo de la Cardiología conlleva poner en marcha muchos círculos de profesionales y cada uno de ellos se necesita. En ese sentido, hay que decir que hay listas de espera. Otras especialidades demandan hoy en día información a Cardiología con mucha frecuencia y ahora mismo está clarísimamente sobresaturada.

¿El covid ha perjudicado nuestro corazón?

Se han activado en algunas personas mecanismos que producen arritmias. También se pudo objetivar que en la fase activa de covid el corazón se encontraba incómodo, lo que es la mecánica disminuía su función. Fue con el covid duro, al principio. Después la agresividad de los virus posteriores gracias a la vacuna ha sido más tenue.

¿La población cuida la salud del corazón o vamos a peor?

En general ha mejorado por la información. Si la gente al final lo lee 100 veces empieza a pensar. Generamos una cultura de salud popular pero los únicos que lo pueden hacer son los medios de comunicación. Desde hace 40 años leo que el colesterol, la tensión arterial, son factores de riesgo clásicos y hoy en día las conversaciones entre gente no médica ya incluyen la forma de alimentación, el ejercicio físico. El tener un tipo de vida organizada es favorable. El corazón es muy agradecido. Es decir, es un órgano que trabaja muchísimo, desde que nacemos, no para nunca. Para hacer daño al corazón hay que ser severamente persistente.

¿Hace falta educación?

Hace falta mucha educación también. Hemos dado charlas en colegios a veces. Decimos que es mejor que el niño desayune pan tostado con aceite que otras cosas y volver a hábitos muy antiguos que son muy saludables. No obstante, cuando se investigó la esperanza de vida alta en el planeta se habló mucho de España pero luego se investigó que vivían muchos tomando pastillas. Si alguien ha tenido un infarto o un cuadro isquémico resuelto con mecanismos de vascularización, angioplastia, stent o cirugía, ese señor sabe que tiene que tomar pastillas y sabe cómo cuidarse. En la clínica a vece vemos que viven mucho más que la población que lo desconoce. El enfermo bien tratado e informado vive más que el sano desinformado.