こんにちは (Kon'nichiwa-hola). Quizá esta palabra, escrita en español, no sea tan desconocida pero poder escribir a la perfección el japonés no es tarea fácil; como tampoco lo es poder plasmar en un papel la grafía de cualquier idioma asiático. Las cultura asiática ha irrumpido con fuerza en los últimos años. Series, grupos de música, gastronomía, cómics... Todo despierta interés, sobre todo, entre los jóvenes. Unas costumbres que están en auge y que se ha traducido en una mayor demanda de estudios sobre estos idiomas, sobre todo, de japonés.

La oferta de cursos y otras actividades relacionadas con Japón ha crecido en los últimos años. Así, las academias incluyen en su oferta cursos de japonés y en la provincia, por ejemplo en la ciudad de Alicante, existen incluso negocios que enseñan este idioma en exclusiva. Pero también tiene gran demanda en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) donde cada vez tienen más demanda y se amplía el número de cursos y turnos para poder aprender este idioma.

La cultura nipona es muy amplia y se puede encontrar más a mano. Así, las series o los grupos de música de ese país cada vez son más conocidos y consumidos, sobre todo, por los más jóvenes. Y también el anime, los tradicionales dibujos animados de este país, que comenzaron a conocerse en los años 90 en España. Series como Dragon Ball, Naruto o, incluso, el fenómeno Pokemon, acercaron a aquellas generaciones a lo que se veía en Japón. Todo ello ha crecido y cada vez se consume más productos llegados de países asiáticos. Las plataformas de internet ofrecen películas y series hechas en Japón, China o Corea y son un éxito. Así que el auge de todo aquellos que lleve el sello de esta otra parte del mundo también empieza a tener seguidores. Y el idioma es una parte de todo ello.

"El japonés tiene mucho tirón, está de moda por diferentes motivos", explicó a este diario el director de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante, Antonio Cánovas. Sobre todo "entre la gente joven que cada vez consume más productos de este país". Este centro cuenta actualmente con cuatro grupos que estudian esta lengua, alrededor de 200 personas que han empezado a familiarizarse con la forma de escribir pero también con la fonética o la gramática. El japonés llegó a la EOI de la capital hace cuatro años y cada vez tiene más alumnos que se interesan por él.

La situación del centro alicantino se repite en Elche. Allí también hay una gran demanda por las mismas razones, según las fuentes consultadas. Recibieron un aluvión de solicitudes para matricularse que llevó a aumentar el número de plazas. Pero además, las academias privadas de la provincia están empezando a poner el japonés entre sus clases de idiomas. Cada vez se pueden encontrar en más centros cursos especializados para comenzar a aprender esta lengua. Y además, en la capital alicantina, existe incluso alguna academia especializada solo en dar clases de japonés, desde las dedicadas a los más pequeños, hasta los más mayores. Así, desde estas academias indicaron que "cada vez hay más demanda". Y, por ejemplo, la Universidad de Alicante también ofreció esta enseñanza el curso pasado.

Pau García es una de esas jóvenes que puso el japonés en su vida. Esta vecina de Alicante fue una de aquellas alumnas que entró en el primer curso cuando comenzó a darse esta lengua en el centro educativo. "Soy una de las afortunadas que entró", recalca. Pero, ¿qué la movió a estudiar japonés? "Me decidí porque me llama mucho la atención". Así afirmó que "no soy de las personas que más anime ve, hay mucha gente que es muy seguidora, pero a mi me gusta". Entre otras cuestiones le resulta curioso "la escritura que es tan diferente. Aunque los sonidos son muy parecidos al español".

Uno de los problemas que se encuentran ahora mismo es la falta de profesores. Así lo recalcó Cánovas y también lo indicó la alumna. "Tenemos uno de los profesores compartido con Elche y nos haría falta más", indicó el director de la escuela de idiomas. "El año pasado pedimos más profesores. Hay mucha gente que quiere estudiar japonés y se queda fuera", indicó García.

Pau García tomó la decisión de estudiar japonés también tras comenzar a conocer un poco la cultura o ver series de este país: "Me resulta muy interesante". En total, lleva cinco años estudiando este idioma "y voy a seguir". Ella es está estudiando técnico de laboratorio y considera que "cualquier idioma es bueno y te puede abrir bastantes puertas". García indicó que "estudiar cualquier lengua de un país asiático puede abrirte puerta ya que son puentes de comunicación" con una parte del mundo muy importante. Y, además, "una empresa que te quiera contratar tiene un 'extra' si sabes hablar japonés". Con todo afirmó que "no sé si será el idioma del futuro".

Pero no solo es estudiarlo, sino practicar el habla. Así, en la red se pueden encontrar varias páginas o anuncios donde se ofrecen japoneses nativos para poder realizar conversaciones y así avanzar en el aprendizaje. "Tengo algún compañero que trabaja en la universidad que también ayuda a los estudiantes que vienen varios meses o un año de Japón a Alicante. Con ellos se hacen quedadas y se practica a la vez el español y el japonés", explicó.

Hablar y escribir japonés no es fácil. Empezando por la escritura completamente diferente a la española o la de cualquier otro idioma más frecuente. Además, tiene una parte más complicada: la relacionada con las letras chinas que se usan en el país nipón. Precisamente el chino es otro de los idiomas que tiene tirón y está sufriendo un repunte en la demanda. Así lo confirmó a este diario el director de la EOI de Alicante: "Este idioma está volviendo a repuntar. Tuvo un 'boom' hace años y luego bajó el interés; pero ahora ha vuelto". Así se ofrecen varios cursos de este idioma aunque no todo el mundo continúa. "En primero hay gente pero cuando pasan de nivel hay menos. El chino es muy complicado y la gente lo deja. Hay que estudiar mucho", añadió.

Ana Company es una joven que le ha dado una segunda oportunidad a este idioma asiático. Ella es filóloga y empezó a estudiarlo en la universidad pero lo dejó. Ahora, junto a dos amigas, ha retomado la enseñanza en la EOI de Alicante: "Somos seguidoras de esta cultura". Así afirma que la primera vez que comenzó con esta lengua pensaba también en el trabajo, en saber hablar chino para el futuro. Pero ahora también ha sido por ese interés en todo lo de este país. Tanto que no se queda solo en intentar hablar a la perfección chino sino que también compra en supermercados especializados: "Me gusta mucho, suelo ir. Busco cosas que me interesan o he visto en las series. A veces no sé lo que estoy comiendo y algunas no sale bien", explica riendo.

La estudiante asegura que el interés por aprender chino ahora se debe a que el país "se está poniendo las pilas y ahora han empezado a exportar su cultura: novelas, series...". Y eso ha despertado mucho más interés. Lo mismo que pasa con el japonés. Aunque recalca que la dificultad del chino hace que el proceso para aprenderlo perfectamente sea más lento: "Si se estudia ahora probablemente le saques rendimiento en 10 años". Con todo, sobre lo que se dice que es uno de los idiomas del futuro, ella recalca que "se lleva diciendo 10 años eso y mi opinión es que no es verdad, sino que es el idioma de ahora". Así recalcó que hay "mucho más hablantes nativos que de inglés" porque se habla en una gran superficie de Asia.

Con todo, no es el único idioma menos frecuente que estudia sino que lleva tiempo aprendiendo por su cuenta el galés, "el de Gales", recalca. Una lengua "minoritaria" pero que le apasiona. "Me encantan los idiomas y sobre todo las lenguas que se hablan menos y además comparten territorio con otras mayoritarias, como en este caso el inglés", explicó. Pero, ¿cómo acabó estudiando galés? Porque "me encantan las leyendas 'artúricas', las del Rey Arturo" y se puso "a estudiar por mi cuenta".

Aunque el japonés y el chino "reinan" entre los idiomas menos frecuentes, el coreano se abre paso. La razón es la misma que con los anteriores: el auge de conocimiento de las tradiciones de este país a través de las nuevas tecnologías o las series. "Los estudiantes pedían el año pasado clases de coreano", indicó el responsable de la EOI de Alicante.

Los idiomas minoritarios se abren paso pero, por ahora, no desbancan a los más estudiados: inglés, francés, alemán, valenciano, italiano... "El inglés es un idioma necesario y la demanda no decrece nunca", indicó Cánovas. Con todo, la lengua que se habla en Italia también ha tenido auge: "Tiene mucha acogida en Alicante y otra zonas, hay mucha gente que quiere estudiarlo". Así, en el siguiente escalón estarían otros como el ruso o el árabe: "El primero tiene una demanda estable y el segundo no tiene mucha a pesar de la gran población que hay en la provincia".

¿Será el japonés el idioma del futuro? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí queda claro es que está ganando terreno poco a poco y parece que, por ahora, no va a parar. さようなら (Sayōnara).