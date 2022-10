222 euros al mes. Es la cantidad de dinero con la que se ve obligada a sobrevivir en Alicante una mujer de 69 años, además enferma de cáncer, que ha visto cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le retira un complemento denominado de mínimos que se paga, por un acuerdo de la Unión Europea, a quienes residen fuera de su país con una pensión insuficiente. Esta ayuda es de 400 euros y la perdió al pasar a principios de 2021 más de 90 días fuera de España.

La afectada acreditó que se marchó a Bulgaria, su país natal, para hacerse las pruebas y controles de la enfermedad que padece desde hace 15 años ya que afirma que en Madrid, donde antes vivía, no le diagnosticaron correctamente; y que, cuando iba a regresar de Sofía, dentro de plazo, la compañía aérea le anuló el vuelo por la pandemia y no pudo conseguir otros billetes hasta pasado un mes y medio, documentación que también aporta.

Sin embargo, sus reclamaciones han sido rechazadas y el INSS le reclama 1.400 euros de la ayuda de mínimos ya abonada. De hecho desde agosto le embargan 23 euros mensuales por esa deuda de la pensión que recibía, de 116 euros, porque trabajó varios años en la capital española (entre 2013 y 2016) como interna cuidando bebés y también ancianos. Le queda ahora por tanto 92,94 euros mensuales que suma a los 130 que percibe de su país. En total, 222 euros.

Al quedarse muy lejos de los 15 años de cotización no pudo optar a una pensión más alta. Desde 2016 reside en Alicante.

La mujer, que estudió en su juventud Filología en Lengua Rusa en Rusia, recurrió al Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales de Alicante, y al Colegio de Abogados, donde le asignaron un letrado de oficio que le asistirá en el juicio que se celebrará el día 13 de octubre en el que reclama al INSS la anulación de la deuda y volver a recibir la prestación suprimida.

A Valeria Kouzmanova esos 222 euros le dan para comprar comida lo primero. El último recibo de luz fue de 16 euros gracias a un descuento del 40% que le aplica la compañía eléctrica por su condición de vulnerable y con el agua le pasa lo mismo aunque una de las últimas facturas, de varios meses, fue de 52 euros, afirma.

La bombona de gas para cocinar le cuesta 20 euros y otros 10 euros son para pagar la comunidad donde vive, en el barrio de Juan XXIII, en un piso en el que por suerte no tiene que abonar el alquiler al ser propiedad de un hijo suyo que vive en Bulgaria pero que estuvo trabajando en Alicante hace años. Asume eso sí el seguro de la casa, 159 euros anuales que pagó en agosto gracias al doble pago de la pensión habitual que se realiza en junio.

Abogado de oficio

"Cuando recibí el documento de que soy deudora y que tengo que devolver 1.414 euros empecé a buscar un abogado de oficio, fui al Colegio de Abogados y me lo dieron. Presenté todos los documentos y me dijeron 'estas aquí desde junio de 2021, tienes derecho a recibir pensión' y me enviaron de nuevo a la oficina del INSS. Fui y no me dieron respuesta. Fui una segunda vez y entonces se presentó la demanda". La vista se celebrará la semana próxima en los juzgados de Lo Social y puede ser el colofón a meses de papeleo, que le resulta muy complicado por sufrir también degeneración macular, por lo que los lee con una lupa.

Entre sus documentos, la mujer tiene un escrito del director provincial en el que indica que "los días que puede salir de España sin penalización, es decir, manteniendo el complemento a mínimos por residencia, es de 90 días naturales al año, pudiendo ser superados por enfermedad debidamente acreditada".

Huelga de hambre

La afectada hizo tres días de huelga de hambre ante la sede de la calle Churruca con un cartel en el que reza: "El 24/8/2022 bajaron mi pensión hasta 92,94 euros mes sin avisarme. Ya pasé el camino de muerte 15 años con cáncer. No tengo miedo a morirme". Asimismo, se queja de que una de las pocas veces que le dieron cita la enviaron a la oficina de Elda.

Fernando Patón, del Punto de Información y Denuncia de Derechos Sociales de Alicante Marea Roja, denuncia que es la tercera vez que le retiran la prestación, una de ellas estando incluso en España, aunque luego la recuperó. Recuerda que tenía los billetes de avión para volver a tiempo pero que la pandemia lo impidió y denuncia que le estén embargando 23 euros mensuales. La mujer búlgara se plantea regresar a su país y poner el piso a la venta, como le pide su hijo, pese a que aquí vive a gusto, en función de lo que resuelva el juzgado en los próximos días.