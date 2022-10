Alicante es capital

Las encuestas muestran la foto fija de un momento muy concreto. En los últimos tres años nos hemos enfrentado a situaciones que probablemente no formaban parte ni de la peor de las pesadillas de nadie. Hemos sufrido una DANA devastadora que asoló la Vega Baja. Hemos padecido una pandemia sin precedentes en el último siglo, con confinamientos domiciliarios, mascarillas obligatorias y una parálisis total de la economía. Y, por si con eso fuera poco, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha traído la guerra a las puertas de la Unión Europea y, de paso, ha provocado una crisis energética sin parangón y ha disparado la inflación hasta alcanzar en algunos momentos los dos dígitos. La percepción de que cada vez estamos más cerca de una crisis -por más que aún no hayamos entrado en recesión- comienza a calar con fuerza. Difícil, pues, prever lo que puede pasar de aquí a siete meses, cuando, a priori, y salvo giro de guion, está previsto que se celebren las elecciones autonómicas. Así las cosas, la foto que, con motivo del 9 d’Octubre, ha elaborado el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) para INFORMACIÓN, Levante-EMV y Mediterráneo de Castellón, no puede más que marcar tendencias, dejar algún que otro toque de atención y ratificar lo que, a veces, a fuerza de repetir, parece que pierde sentido, pero que es una realidad: que Alicante es fundamental en la carrera hacia el Palau de la Generalitat, y, sobre todo, cuando los resultados están tan ajustados como los que muestra esta encuesta.

De entrada, el reparto de escaños entre el bloque de la izquierda y la derecha es el mismo que el que dejaron las elecciones de 2019. Eso sí, con algunos matices importantes. El PSPV-PSOE, pese a ganar diputados, deja de ser la fuerza más votada en detrimento del PPCV. Los socialistas sólo rentabilizan lo que pierden Compromís y Unides-Podem, pero no son capaces de capitalizar la debacle de Ciudadanos. Nada. Más aún cuando al principio de esta legislatura, con el hoy defenestrado Toni Cantó como síndic, los coqueteos del jefe del Consell y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, con la formación naranja, aún a costa de algún que otro rifirrafe con sus socios de gobierno, fueron una constante. Los sufragios de Cs pasan sobre todo al partido de Carlos Mazón, que se aprovecha así de la reunificación parcial de la derecha y, en menor medida, a Vox, que contiene el crecimiento que, hasta las elecciones andaluzas, desde no pocos foros le auguraban. Todo, además, cuando la guerra fiscal no hace más que confirmar que el horizonte económico no pinta demasiado bien, y cuando, en muchas ocasiones, los votantes optan por refugiarse en la derecha en tiempos de crisis, y se decantan por la izquierda en fases de recuperación con el «mandato» de que se encargue de levantar y gestionar los servicios públicos. No menos significativos son los datos que arroja el sondeo sobre Alicante. Por un lado, con las horquillas que da la encuesta, el posible vaivén de escaños es más pronunciado aquí que en las otras dos provincias, con hasta tres partidos -PSPV-PSOE, PPCV y Compromís- que se pueden ver afectados por el baile de diputados, frente a lo que ocurre en la provincia de Valencia, donde esta situación sólo afectaría a los populares y a los valencianistas. Por otro lado, y más importante si cabe, es el hecho de que es en Alicante donde es mayor el porcentaje de los que creen que la situación en la Comunidad Valenciana ha empeorado en los últimos cuatro años, con un 38,7%, aunque sea sólo un punto por encima de los que creen en Valencia que todo ha ido a peor, y dos puntos por encima de los de Castellón. No sólo eso. En las preferencias a presidente, y, dados a elegir entre Ximo Puig y Carlos Mazón, es en Alicante donde el actual jefe del Consell alcanza el porcentaje más bajo, con un 42%, frente al 49,9% que logra en Castellón o el 48% de Valencia. Tampoco acaba de sacar partido al hecho de que poco menos que día sí y día también Puig esté en la provincia, y cuando Mazón tampoco acaba obteniendo mucho rédito en este sentido: en Alicante saca una ligera ventaja, pero se queda en un 17,8%, frente al 15% que consigue en Valencia o el 14,4% de Castellón. La conclusión: todos los escenarios están abiertos, y más con unas perspectivas tan inciertas como las que se vislumbran. Por eso, en un contexto en el que cualquier detalle, por nimio o insignificante que parezca, puede acabar decantando la balanza, situaciones como las que se han vivido en los últimos días ayudan bien poco a mejorar la imagen que se puede tener del presidente de la Generalitat o de la gestión del Ejecutivo valenciano en Alicante. Ahí está el corralito en el que a veces da la impresión que se ha convertido la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), controlada por Andrés García Reche, pero dependiente del Consell y con el propio Puig como presidente, que un año más consagra la marginación a Alicante y sólo destina uno de cada cinco euros a la provincia. Y ahí está también el maltrato sistemático del Gobierno central, presidido por el también socialista Pedro Sánchez, que nos deja en los Presupuestos Generales del Estado con la peor inversión de la historia en la provincia, y con 84,46 euros por habitante, a 200 euros de la media nacional. En la economía influyen mucho las percepciones. En la política también. Peor es que esas sensaciones se apoyen en realidades. Sobre todo porque rara vez se incumple esa máxima de que los gobiernos siempre se pierden, nunca se ganan. De aquí a mayo quedan siete meses. Puede pasar de todo. Ahora bien, lo único claro es que la provincia de Alicante es capital.