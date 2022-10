La provincia de Alicante fue el primer destino turístico nacional el pasado mes de agosto, aunque sin llegar a las cifras de visitantes previas a la pandemia. El estudio de movilidad por motivos de ocio que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles revela que el citado mes acudieron a la demarcación alicantina 1.243.149 personas procedentes del resto de España, un dato que supera incluso al de Madrid, que se situó en 1.099.907 turistas. A muy poca distancia se quedó Cádiz, con 1.093.511, y también fue muy elevada la afluencia a Málaga, con 1.003.005. Fueron las únicas cuatro provincias con más de un millón de veraneantes a lo largo del mes.

De esta forma, se invierten los resultados del mes de julio, cuando Madrid fue la provincia con más turistas y Alicante se quedó en segundo lugar. Los datos de agosto tienen gran relevancia por corresponder al periodo vacacional por excelencia del año, en el que se da el mayor volumen de movimientos y, salvo alguna excepción muy puntual, se alcanzan las cifras más altas de visitantes en todos los territorios. El número de personas que acudieron de vacaciones a la demarcación alicantina en agosto no fue una excepción y superó en casi 85.000 al de julio, pero se dio una circunstancia llamativa: fue el menor incremento mensual de los últimos tres años.

Los municipios alicantinos recibieron a lo largo de agosto de 2022 en conjunto cerca de 95.000 turistas menos que en el mismo mes de 2019, justo antes de la pandemia. Pero no solo eso, sino que los movimientos hacia la provincia descendieron de forma más que notable en relación a agosto del año pasado, en un 15,62%. Entonces fueron 1.473.252 las personas que visitaron Alicante procedentes del resto de España. No obstante, conviene señalar que este descenso no ha sido un caso excepcional, sino todo lo contrario. También en Málaga y Cádiz han tenido en agosto de este año menos visitantes que en el mismo mes de 2021, al igual que en otras provincias turísticas como Tarragona y Girona.

La explicación a esto, al igual que ocurre con tantas variables estadísticas de todos los ámbitos, hay que encontrarla en la pandemia de coronavirus. En concreto, en las restricciones para viajar al extranjero que estaban vigentes en el verano de 2021, y que un año después han desaparecido o se han vuelto mucho más laxas, también a la inversa. Eso ha favorecido que los desplazamientos estivales a destinos fuera de España hayan crecido de manera exponencial: si en agosto del ejercicio anterior salieron del país 2.153.162 personas por motivos de ocio, esta vez han sido 2.871.234, es decir, ha habido un incremento del 33,35%.

Mientras tanto, el turismo dentro de España ha bajado significativamente. Si en agosto de 2021 se desplazaron de un punto a otro del país 22.502.659 personas, un año después la cifra se ha quedado en 20.374.277. Por lo tanto, resulta lógico pensar que, ante la ausencia de restricciones, muchos han optado por salir de vacaciones al extranjero. Y también, que en 2021 el turismo nacional experimentó un auge un tanto artificial, motivado por la imposibilidad de marcharse fuera. Con todo, las cifras de 2022 invitan al optimismo en cierta medida, porque reflejan el claro posicionamiento preeminente de la provincia de Alicante como destino nacional.

Francia, principal destino extranjero de los alicantinos

El pasado mes de agosto 65.204 residentes en la provincia de Alicante viajaron al extranjero, según el estudio del INE. El principal destino fue Francia, a donde se dirigieron 16.523 personas, seguido de Portugal con 8.351, Italia con 6.593 y el Reino Unido con 5.427. Mientras tanto, los desplazamientos de los alicantinos por el territorio nacional se situaron en 612.759; en este caso, se observa un claro predominio de los viajes de corto recorrido, ya que las provincias limítrofes de Valencia y Murcia fueron los destinos más repetidos, con 94.103 y 90.994 visitantes, respectivamente. Les siguió Madrid con 59.872.

En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales, se repite el patrón del mes de julio, como cabría esperar. El principal punto de origen fue Madrid, con 418.086 personas, seguido de Valencia con 230.140 y Murcia con 182.734. Las siguientes provincias de las que procedía un mayor número de visitantes fueron, por este orden, Albacete, Barcelona, Toledo, Ciudad Real, Bizkaia, Zaragoza y Valladolid. Los datos vuelven a corroborar, pues, que la provincia de Alicante es un importante polo de atracción para Castilla-La Mancha, el País Vasco, Castilla y León y Aragón, junto con un área muy concreta de Cataluña como es el entorno de su capital.