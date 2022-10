É s 9 d’Octubre. Una volta més. Em sembla que des d’Alacant, del sud estant, s’ha reflexionat poc sobre la significació d’esta data per a nosaltres.

Institucionals i inercials, consuetudinaris i poc sentits per la ciutadania, els nous d’Octubre passen pel sud al meu parer massa sense pena ni glòria.

I és una llàstima perquè opine que la nostra festa col.lectiva, que és de tota la Comunitat Valenciana, podria ser més viscuda i gaudida per tots nosaltres.

Per què passa tot això? Com podem explicar este sentiment de perplexitat-sud, esta incomoditat estructural?

Soc historiador i per tant tractaré de donar una explicació històrica a este fenomen sociològic actual. Tanmateix, he de dir dos coses per començar: no crec que hagem de connotar negativament esta sentiment diferencial alacantí ni vore´ns com una anomalia estranya, com una anormalitat que ha de ser superada.

Des d’Alacant el 9 d’Octubre es veu i es sent diferent. Anem a tractar d’explicar els motius profunds d’este fet.

Molts diuen i no els falta raó, que el 9 d’Octubre de 1238, quan el gran i inigualable rei conqueridor Jaume I va arrabassar València als musulmans, res va canviar a Alacant i a l’actual sud de la Comunitat Valenciana.

Va ser una altre rei (en aquell moment infant) el que va fer fora els musulmans de la nostra Terreta. Estem parlant d’Alfons X el savi, que va conquerir segons conta la tradició la vila del Benacantil el dia de Santa Bàrbara, el 4 de desembre de 1248.

Fins al 1296 les terres alacantines al sud de la històrica línea Biar-Busot van formar part de Castella perquè així ho van pactar el mateix Alfons X i Jaume I al camp de Mirra, situat entre Villena i Biar, el 1244 (tractat d’Almisrà).

Per tant, com Jaume I no ens va incorporar a la cristiandat i les nostres comarques van ser castellanes alguns anys, el 9 d’Octubre de 1238 no va tindre i no ha de tindre actualment cap significat per nosaltres?

Res més lluny de la realitat! A partir de 1296 i per més de 400 anys, la Terreta alacantina va formar part del Regne de València, que va deixar d’existir solament el 1707 amb l’aprovació del unificadors Decrets de Nova Planta.

El cosmos cívic que Jaume I va començar a crear aquell dia màgic de tardor que hui celebrem, va marcar a Alacant, a Elx, a Oriola, a tots nosaltres. I ho va fer profundament durant centúries.

Com era aquell Regne de València, aquell univers polític que és va inventar l’ excepcional rei Jaume? Fem un esforç per dibuixar-lo a grans traços.

Era el territori valencià, ja al segle XIII, més modern que la resta de les contrades hispàniques. En Jaume va decidir crear un territori nou, clarament independent tant de Catalunya com d’Aragó.

Es caracteritzaria la neo-demarcació valenciana per una major importància del poder de les ciutats, que restava protagonisme a uns nobles bel·licosos, malèfics i feudals.

El rei pactava amb les urbs i així refermava el seu poder en el nou Regne, tot creant alhora una societat més igualitària, més basada en el compliment de les lleis (va recuperar-se el codi de Justinià, d’arrel romana)i en una economia moderna, basada en el comerç i l’intercanvi mariner.

Ni catalans, ni aragonesos...el Regne de València seria una altra cosa.

Evidentment, una ciutat com Alacant, que vivia del mar i per al mar, es va beneficiar enormement en començar a formar part de la potent xarxa de ports de la Corona d’Aragó.

Però també ho van fer Elx i Oriola, que van gaudir d’uns furs avançats, que protegien la manufactura i la gent menuda i popular.

Allò que hauríem de celebrar a Alacant i la Terreta cada 9 d’Octubre seria l’incorporació a este món polític i econòmic més modern, punter al context hispànic i europeu d’aquella època.

Ara bé, reivindicar la nostra pertinença a este espai polític d’autogovern, recuperat als anys 1980 gràcies a la transició democràtica i a l’aposta de la Constitució espanyola de 1978 per les autonomies, no implica necessàriament deixar d’alçar una veu alacantina pròpia.

Va ser la nostra una Terreta de frontera, amb més presència de població d’origen castellà. Moltes tradicions, llibertats polítiques, mesures agrícoles i altres aspectes que es van implantar als temps d’Alfons X el savi es van mantindre a Alacant, al sud, als territoris que queden més avall de la línea màgica Biar-Bussot.

I això, opine, va ser positiu.

Cal tindre molt en compte una altre particularisme clau, seminal, que va marcar la Terreta. Conscient de l’idiosincràsia diferenciada de la Terrreta, de la seua llunyania del cap-i-casal del Regne i del seu caràcter especial i fronterer, el rei que ens va incorporar al territori valencià, Jaume II, ens va donar una Governació pròpia.

Va ser denominada pel nostre Jaume, que era net i no fill de Jaume I, «Governació d’Oriola». La vila orcelitana va ser la capital d’este nou espai polític que tenia un governador propi que tractava de manera directa amb el rei i no depenia de cap de les maneres del governador de València.

Hem de reividicar més, al meu parer, esta figura de Jaume II. S’ha de donar-li difusió entre nosaltres, hem de fer un esforç també per explicar als altres ciutadans de l’actual Comunitat Valenciana que nosaltres som fills d’este «altre Jaume».

I cal dir alt i clar que no passa res, que no som pitjors ni millors que la resta d’habitants del territori, simplement som diferents per motius històrics i geogràfics.

El filòsof Ulrick Beck defensa la construcció d’identitats contemporànies des del principi de «no sols sinó també». No cal esborrar les diferències per crear unions cíviques, al segle XXI hem aprés que la pluralitat és un valor positiu.

Tal i com diu el lema de l’Unió Europea és necessari aprendre a crear «unitat en la diversitat». Estos principis també són vàlids, opine, per teixir una Comunitat Valenciana més articulada.

En altres indrets i papers he defensat la pertinència d’avançar cap a la construcció d’un «alacantinisme valencianista» o d’un «valencianisme alacantinista».

Dins d’esta proposta ampla i genèrica, es podria defensar una nova manera d’entendre el 9 d’Octubre des d’Alacant, amb voluntat integradora, des de la lleialtat i la defensa de l’unitat de la Comunitat Valenciana i d’una Espanya plural i complexa.

Vaig tancant este article amb algunes propostes concretes: es podrien incardinar les celebracions de la conquesta d’Alacant per Alfons X el savi de 1248 en l’agenda autonòmica?

Seria interessant dedicar un dia a destacar la figura de Jaume II i el seu rol com a monarca que va «completar» el Regne de València incorporant el «nostre sud» al territori valencià? Este dia es podria, per exemple, fer un acte cívic a Elx, ciutat on es va signar el molt important «tractat d’Elx» el 1305, que va segellar la nostra definitiva incorporació al Regne.

En definitiva: crec que des d’Alacant hem de dir sí al 9 d’Octubre, amb il·lusió i força. Tanmateix, ho hem de fer sent conscients de la nostra història i idiosincràsia-sud.

La Terreta vol ser centre d’ella mateixa i no vol acceptar que altres ens vegen com una anomalia negativa des de la seua centralitat. Cal reivindicar l’espai polític renovat de la Comunitat Valenciana però cal fer-ho des de la defensa de la pluralitat i rebutjant tots els centralismes.

Una Terreta més forta amb veu pròpia ha de trobar el seu lloc en un espai polític valencià del segle XXI i això passa per comprendre i gaudir el 9 d’Octubre, la nostra festa gran i comuna, a la seua manera, des de la lleialtat i la voluntat de construir un cosmos cívic compartit.

Si som capaços de valorar positivament la pluralitat i fer d’ella la base de la nostra unió tots ixtrem guanyant. Visca el 9 d’Octubre, Visca la Comunitat Valenciana, Visca Alacant!