La Plataforma Puerto Sostenible (PPS) pone en duda en un comunicado las "intenciones reales" de APA y Eiffage de realizar la operativa granelera en nave cerrada "como obliga la normativa vigente" y señala su desconfianza ante los diversos anuncios de nuevas fechas para iniciar los trabajos. La Plataforma califica de "burda" la "estrategia pactada entre la APA y las empresas graneleras", ya que consideran que les resulta "más rentable" trabajar al aire libre para evitar gastos de electricidad o plantilla.

En 2018 se licitó la nave cerrada de graneles, adjudicando su construcción al Grupo Eiffage, y no se iniciaron las obras hasta principios del 2020, con el objetivo de que entrara en funcionamiento a finales de 2021 o principios de 2022, reivindica la Plataforma, que indica que "tras varias inauguraciones en estos últimos meses ahora se dice a la ciudadanía que se retrasa sin fecha prevista de puesta en marcha", por lo que muestra su incredulidad por que "después de una inversión de 14 millones de euros para su construcción, la nave no pueda ponerse en marcha porque no hay piezas", en concreto "componentes tecnológicos necesarios para un funcionamiento basado en la inteligencia artificial", señala la Plataforma. La asociación considera que esta decisión es "una tomadura de pelo, impropia de una ciudad que está promoviendo la instalación en el mismo Puerto de la sede del Distrito Digital y que pretende albergar la Agencia de Inteligencia Artificial".

Ante este reconocimiento de la situación sobre la nave cerrada, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica está obligada a suspender la actividad, dado que la nave está construida, y de acuerdo a los términos recogidos en su propia resolución de Autorización: "excepcionalmente, y únicamente mientras dure la construcción de la nave, se permitirá trabajar al aire libre", indica la Plataforma: "Su actitud será a partir de ahora de evidente e injustificable omisión si no procede a sancionar y suspender la actividad al aire libre, forzando con ello la puesta en marcha de la nave".

La Plataforma pide al alcalde "saber su posición, qué va a hacer como miembro del Consejo del Puerto y por qué no habló con el Presidente de la APA sobre un tema tan importante y grave para la ciudadanía alicantina".

Por su parte, las asociaciones de vecinos El Templete de Benalúa, Parque del Mar, Gran Vía Sur Puerto y San Gabriel se manifiestan en el mismo sentido, y exigen que la actividad se realice en nave cerrada.

Acabadas las excusas sobre los retrasos en el inicio de la operativa granelera en la nave cerrada, indica la Plataforma, y reconocida ya por la empresa concesionaria la suspensión indefinida de su puesta en marcha el Presidente de la APA debe actuar para cesar la concesión en el muelle 17 por incumplimiento de la autorización ambiental exigible, puesto que la existente ha quedado sin efecto, indica la asociación. "Recordamos que está demostrada científicamente la toxicidad de las partículas emitidas por los graneles al aire de nuestra ciudad y que estas suponen un riesgo para la salud de las personas, y que no existen graneles sólidos pulverulentos que no sean contaminantes, todos ellos emiten partículas a la atmósfera. Insistimos en reivindicar el derecho constitucional a la salud por encima de cualquier interés empresarial privado por legítimo que sea, tal y como dictaminó el TSJ Valenciano en su sentencia firme de enero de 2020", recalca la Plataforma.