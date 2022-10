Miles de docentes no han cobrado lo que les corresponde tras el primer mes de trabajo este curso. Pese a que desde Educación se aseguró, frente a los peores temores entre los representantes del profesorado, que por vez primera iban a cobrar la nómina de septiembre incluso los que han obtenido plaza en la primera quincena del mes, para lo que se había hecho un esfuerzo extra grabando todas las altas, la realidad que transmiten los sindicatos de enseñanza como una sola voz es otra. Un curso más, son más de 3.000 los profesores que no han cobrado lo que les corresponde el primer mes trabajado.

Las centrales sindicales suman alrededor de un millar de interinos entre los que lograron plaza en septiembre y cuya nómina no ha llegado a tiempo. Desde la formación mayoritaria, STEPV, Marc Candela concreta el resultado de una encuesta propia entre sus afiliados, según la cual ascienden a más de 600 los docentes que por escrito han confirmado que “o bien no han cobrado la nómina o bien todavía no han cobrado algún complemento pendiente”.

Lamenta que desde Educación no concreten a cuántos profesores afecta la falta de algún pago, pese a que en la última mesa sectorial se planteó la cuestión. Y aunque entre los representantes docentes reconocen, para bien, que hay más profesores, no dejan de criticar que esta suma de personal no lleve aparejada a un tiempo el correspondiente aumento de administrativos en las direcciones territoriales para poder gestionar a tiempo los trámites necesarios que eviten demora alguna en el cobro de las nóminas.

“Solo se contratan de forma temporal en septiembre, por acumulación de tareas, y después se quedan los de siempre, deficitarios, para grabar el resto de nóminas”, abunda el delegado del STEPV.

A la calle

Este sindicato ha decidido sacar a la calle la reivindicación de las nóminas este próximo martes, 18 de octubre, a las 18:00 horas ante la delegación del Consell en Alicante, el Palacio de la Generalitat en València y la sede también en Castellón. “para exigir el abono de todos los pagos pendientes, tanto de nóminas como de diferentes complementos, ya sean trienios, sexenios o de cargos unipersonales, así como de los tribunales de oposiciones, la gran mayoría pendiente desde el año 2021, y de la liquidación del mes de agosto también para los interinos”.

Candela asegura, frente a quienes puedan acusarles de utilizar la situación de cara a las próximas elecciones sindicales fijadas el día 1 de diciembre, que “hemos decidido volver a convocar concentraciones de protesta como cada año para que se solucione una situación que, tras protestas sucesivas, al menos se ha contratado más personal para gestionar el pago de las nóminas, aunque resulta todavía insuficiente para garantizar que todo el profesorado, ya sea interino o funcionario de carrera, cobre la nómina completa en septiembre”, subraya.

"Puntual"

Pese a que la totalidad de las formaciones sindicales se pronuncia en esta misma línea, e incluso desde CC OO concretan en un 5% el profesorado afectado por algún impago en la provincia de Alicante, dato que ronda los 1.500 docentes, prácticamente la mitad de los damnificados en toda la Comunidad, desde la Conselleria de Educación afirman que solo se ha producido “algún caso puntual” entre los interinos con plaza adjudicada el mes de septiembre, y que siempre se ha debido a que “a la persona le faltaba documentación por entregar para darle de alta en nómina”.

Respecto a los funcionarios de carrera que proceden de otras comunidades y que desde CSIF añaden que también se ven afectados, los responsables educativos aseguran que “no se puede realizar el cobro hasta que no tengamos garantías de que no van a cobrar en su administración de origen”, amén de que afirman que permanecen en contacto permanente para corroborar estas situaciones que, por otra parte, son las menos, como también señala el delegado de enseñanza de CSIF, Raúl Almonacid.

“El departamento de nóminas cierra a primeros de mes y si tienes plaza tras la primera semana ya no cobras, se introduce para la siguiente mensualidad. Los adjudicados en septiembre, que pueden rondar los 2.000 afectados, ya llegan tarde entre que tienen que presentar el certificado médico, porque aunque lo puedan hacer de forma telemática como indicó la conselleria en una circular, todavía se presentan presencialmente y tardan días en la cita médica en cualquier caso”.

Retrasos

Almonacid incide en que además trienios y sexenios cumplidos hace cinco meses siguen sin cobrarse porque “se va con retraso en general en estos trámites y los impagos se acumulan de varios meses”.

Este mismo martes, con motivo de la reunión periódica de portavoces sindicales de enseñanza en la territorial de València, se abordó el tema de la falta de cobro en septiembre y desde CSIF se ha propuesto a la administración "que se ordene la grabación de nóminas hasta bien entrado el mes, incluso hasta el día 20”.

El delegado añade que esta medida evitaría el mayor problema que se repite curso tras curso en septiembre con el pago de la nómina a interinos “porque, de otra forma, cuando cobren en octubre llevarán ya dos meses trabajando sin percibir ni un euro. Sería una solución”, abunda Almonacid. Y sobre el retraso de los complementos por antigüedad apunta que la forma más ágil de incluirlos es “que se haga de oficio”.

"Al día"

Sin embargo desde Educación contradicen de plano esta situación. Aseguran a preguntas de este diario que en el pago de los complementos se está “prácticamente al día” e incluso dan por hecho que ya se lleva a la práctica la propuesta sindical “ya que los trienios y sexenios se generan de oficio por parte de la administración”.

Rafael Martínez, desde CC OO, insiste en que cada inicio de curso se reproduce el problema de los impagos a docentes, y a pesar de admitir “los intentos de solucionarlo por parte de las direcciones territoriales” concluye que “la situación continúa y está lejos de solucionarse”.

Recalcan que el origen de este mal está en la infradotación de administrativos y de recursos técnicos, y que lo denuncian reiteradamente “por la grave repercusión que comporta en todos los aspectos burocráticos y de gestión”.

Al igual que el resto de delegados incide en “exigir el pago inmediato de los haberes al profesorado interino y del resto de impagos contraídos”, entre los que añade el pago proporcional de la paga extra a los orientadores, así como la participación en tribunales de oposición o en la pruebas de Selectividad, y la antigüedad de los profesores en prácticas.

“Desde CC OO siempre reivindicamos que el trabajo hecho se debe pagar de inmediato. Se debe garantizar el poder adquisitivo de los salarios y evitar que el incremento de precios lo acaben pagando también los trabajadores de la educación”, concluye.

Condena

En una línea similar, desde UGT enseñanza expresan su “condena rotunda a un situación ya endémica y enquistada en nuestro sistema educativo”. Javier González Zurita lamenta que “un procedimiento tan sencillo como debería ser tramitar el alta en la seguridad social o cobrar la nómina a final de mes, se complique y demore tanto que hasta sea posible que todo el profesorado interino contratado no cobre a tiempo su nómina de septiembre”.

Recalcan igualmente que cada año denuncian “el elemental derecho del profesorado al cobro puntual e íntegro de sus nóminas o de cambios en su situación administrativa. Léase reconocimiento de trienios, sexenios, complementos de jefaturas de departamento, coordinaciones o cargos directivos entre otros”.

A su vez reclaman cambios en los procesos e incrementos de la plantilla administrativa, y van más allá con su propuesta de crear una segunda dirección territorial tanto en Alicante, donde se gestionan más de 28.000 docentes, como en València.

“Lo más lamentable es que las promesas sobre incrementos de esa plantilla este curso, o bien han resultado totalmente insuficientes para mejorar la situación, o más bien parece que se van a quedar en eso, en meras promesas sin alcance práctico alguno en la mejora de la gestión de la situación administrativa de los docentes”.

En concreto en Alicante se han contratado 16 administrativos más este curso, con contratos que se prolongan hasta el mes de mayo, como recalcó en su día el director territorial.

En ANPE perciben menos problemas con el cobro de las nóminas que años anteriores, aunque lo consideran “igualmente grave porque siempre que siga habiendo casos es sangrante”, puntualiza el presidente de la formación,. Pone el acento en los impagos a cargos de los equipos de dirección y de los complementos de antigüedad. “Los retrasos son enormes y la atención en València deja mucho que desear -concreta- porque aunque tratamos de ir a solucionarlo no lo hacen como es debido y eso alarga mucho más estas cuestiones”.