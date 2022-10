Nuevo reto para los aspirantes a dominar el arte del funambulismo. Una estrechísima acera de Alicante que recorre una distancia de alrededor 190 metros pone a prueba el equilibrio de todo aquel que se atreva a caminar por ella.

La acera no solo desafía la habilidad de los viandantes, sino también a la mismísima RAE, que define la palabra como "espacio particularmente reservado al tránsito de peatones". La ciudad de Alicante parece que no opina lo mismo y prefiere llevar la contraria a la máxima institución del vocabulario español, ya que los escasos centímetros con los que cuenta la superficie no invita a pensar que esta orilla de cemento haya sido diseñada para que una persona camine por ella.

Calle Cartagena, barrio virgen del remedio. Es miiinima pic.twitter.com/Tkc1wtvhtS — 🐾Loli CR 🐕🐈 (@MoonNekane) 11 de octubre de 2022

Este particular trozo de pavimento se encuentra en la calle Cartagena, en Virgen del Remedio, donde sirve de conexión entre las vías Aragón y Sierra Montgó. La acera bordea un costado del parque de Francisco Jiménez López, bautizado así hace unos meses -en julio de 2022- y que antes llevaba el nombre del barrio en el que está ubicado. El Ayuntamiento aprovechó el cambio de denominación (en reconocimiento a la figura del farmacéutico que veló por la salud de los vecinos de la zona) para renovar, entre otros elementos, el muro que se levanta sobre la acera, que -al parecer- no fue tenida en cuenta y sigue marginada a ocupar un diminuto y prácticamente inservible espacio.

Este angosto camino de hormigón ha salido a colación en las últimas horas en Twitter, donde una vecina de la ciudad lo ha mencionado en una conversación que discurría sobre el mismo tema: las aceras de Alicante. El tema fue sacado a la palestra por un residente de Florida-Portazgo, que denunció la falta de espacio que sufre el peatón en Ausó y Monzó, a la que calificó, como "la calle más estrecha de Alicante" y adjuntó un vídeo para demostrarlo, pero todo parece indicar que ese dudoso honor corresponde a la acera comprendida al tramo de la calle Cartagena, cuyo fino recorrido, como indica otro usuario, solo se puede hacer "de espaldas a la pared cual precipicio de Indiana Jones".