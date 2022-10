Vecinos de Villafranqueza denuncian que se sigue cazando con escopetas en el Monte Orgegia a pesar de que, teóricamente, la Generalitat prohibió hace unas semanas que se desarrollaran estas actividades en el paraje. Según han informado a este periódico fuentes de la Asociación de Vecinos del barrio alicantino, varios residentes han salido a pasear a primera hora de la mañana de este miércoles festivo y han visto que había cazadores en la zona, considerada un parque periurbano por su proximidad a espacios habitados.

Las mismas fuentes han indicado que una vecina ha avisado al 112, desde donde a su vez la han puesto en contacto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Desde el colectivo vecinal aseguran que por parte de la Benemérita no tienen constancia de que esté prohibida la caza con escopetas en Orgegia. Y añaden que esta ha sido también la explicación que les ha dado la Policía Local. Esto contradice lo anunciado por la Generalitat el pasado mes de septiembre de prohibir la caza con escopetas en este paraje, a raíz del incidente ocurrido el año pasado, en el que un ciclista recibió el impacto de un centenar de perdigones.

Los vecinos señalan que "se pueden hacer descastes con otros tipos de caza, pero no con escopetas, porque es un parque urbano, declarado por el Ayuntamiento de Alicante, no es un coto de caza" Agregan que a un parque urbano "se va a hacer deporte y pasear", pero en las circunstancias actuales "pueden pasar desgracias"; este sentido, apuntan que "al Palmeral o a Lo Morant no van a cazar con escopetas". Desde el colectivo hacen hincapié en que "no estamos en contra de la caza, pero se debería de regular el monte Orgergia, que los días de caza se cierre" el entorno. Insisten en que "defendemos que se regule tanto el ciclismo como la caza" y que esta última "puede haberla con halcón o con hurón, pero con escopeta es un peligro".

Asimismo, muestran su extrañeza por que "ni el Seprona ni la Policía Local sepan que la caza está prohibida". En este sentido, aunque la resolución de prohibir la caza con escopetas en el Monte Orgegia se firmó el pasado 23 de septiembre, no consta que hasta la fecha se haya publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Por ello, formalmente todavía no ha entrado en vigor, a pesar de anunciarse y firmarse hace ya casi tres semanas.