El profesor José Miguel Giner, que imparte Economía Aplicada y Política Económica en la Universidad de Alicante, es el único candidato de la provincia a los premios nacionales al mejor docente por votación de sus propios alumnos. Compite con otros 44 docentes universitarios y entre las investigaciones que aporta destaca su asesoramiento en propuestas de empleo que, admite, luego depende de los políticos que se lleven a cabo.

¿Cómo se postula uno como mejor docente universitario?

Las bases contemplan que la propuesta sea de los alumnos que, de forma anónima, rellenan unos formularios y aportan hechos que justifiquen la calidad docente. En la provincia solo me han postulado a mí y hay otros 44 de toda España.

¿Y usted qué cree que valoran sus alumnos?

Es difícil auto analizarse pero creo que la motivación y la ilusión son claves. Llevo 33 años de profesor, desde que acabé la carrera y tras un año becario de investigación, y cada año que pasa dar clase supone para mí una retribución emocional y una satisfacción. Que un alumno te diga que fui uno de sus mejores profesores llena mucho. Hay que dedicar tiempo a la docencia, que no es solo impartir. Hay que preparar y actualizar las clases. Estar al día con la noticias e incorporar problemas de la economía real a las clases.

Tengo entendido que se tienen en cuenta otros méritos como la investigación

Además de la satisfacción del alumnado se valoran los méritos que justifiquen esa calidad. Entre los proyectos que aporto está Avalem Territori, con el que asesoramos y proponemos empleos coordinados con Labora, para que en el ámbito político tengan herramientas de apoyo en la toma de decisiones, pero que se lleve a la práctica depende de los políticos.

¿Por dónde van los tiros a nivel de empleo?

El sector de la economía azul en el que estoy involucrado tiene un gran potencial de creación de empleo futuro. El ocio marítimo genera mucho empleo en el sector náutico; el emprendimiento también en cuestiones de tipo tecnológico; o el aprovechamiento de algas para fines alimenticios y cosméticos. La biotecnología azul aprovecha los recursos marinos desde un punto de vista sostenible. Y el turismo costero da un paso más relacionado con e ámbito deportivo, son alternativas que atraen nuevos turistas.

¿Qué perspectivas tiene a su juicio Alicante como sede de la Inteligencia Artificial?

He trabajado bastante el sector digital desde mi tesis sobre la localización de industrias de alta tecnología. Alicante ha dado un salto cualitativo muy importante, se ha posicionado muy bien al confluir el parque científico, Distrito Digital, la Unidad Ellis, Alicantech. Alicante Futura... Es un ecosistema o cluster consolidado y con datos objetivos hay un buen nivel y también ha mejorado mucho la Formación Profesional en el ámbito digital y encuentran empleo sin dificultad igual que los de la UA con conocimientos de tecnología y digitalización. Tenemos buenos músicos, la orquesta está formada y solo hace falta tocar todos al mismo tiempo.

¿Considera que la empresa está preparada?

La microempresa todavía no entra en la última revolución digital y detectamos un problema, el relevo generacional, porque sale mucha gente del sector que se jubila pero los jóvenes son reacios a trabajar en la industria y esto puede crear un problema. Es clave seguir potenciando la FP en la provincia para que los jóvenes se vayan incorporando. Siempre me ha preocupado el emprendimiento y durante siete años dirigí la cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores, otra vía de posible salida al mercado laboral.

¿Se atreve a hacer una previsión económica?

Hay mucha incertidumbre, estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. No nos hemos recuperado del covid y aunque el sector turístico avanza no podemos caer en el sueño de que todo va bien porque muchas empresas están muy tocadas. No quiero ser negativista pero el otoño puede ser muy duro y complicado.