Un patinete eléctrico, una bicicleta o un teléfono móvil a cambio de reciclar. Depositar las latas y botellas en el contenedor amarillo pasa de ser una actividad meramente cívica a una que puede repercutir en beneficio propio. ¿El motivo? La instalación en Alicante de Reciclos, unas máquinas que premian a los ciudadanos más responsables con el medio ambiente con la participación en sorteos.

El modelo es similar al de algunas capitales europeas en las que existen máquinas expendedoras que devuelven algunos céntimos a cambio de depositar en ellas los envases que habitualmente se tiran al contenedor amarillo. En lugar de céntimos, estas máquinas devuelven unas participaciones que pueden canjearse en diferentes sorteos.

La Universidad de Alicante fue la pionera en contar con estas máquinas, y cuenta con seis en todo su campus universitario. El centro comercial Vistahermosa cuenta con el que es el primer punto de reciclaje con premio en el término municipal de Alicante.

El funcionamiento de este método de reciclaje está directamente vinculado a lo digital. Para poder participar en estos sorteos es necesario utilizar una aplicación móvil que está disponible tanto para los usuarios de Android como para los de iPhone. Cada usuario recibe un punto "reciclos" cada vez que deposita un envase en un contenedor o máquina. A partir de cierto número de puntos, puede participar en sorteos o, si lo prefiere, donárselo a proyectos sociales y medioambientales, indican desde Ecoembes.

Algunos usuarios de la máquina en el centro comercial de Vistahermosa, sin embargo, no se muestran tan contentos con la iniciativa. Varios de los consumidores que se encontraban frente a la máquina de Reciclos apuntan a que en muchas ocasiones la aplicación no funciona correctamente y que el código QR con el que hay que escanear el código de barras de las latas y botellas que se reciclan falla de manera recurrente. Además, indican que es habitual que la máquina esté llena y, por tanto, no admita nuevos envases para ser reciclados.

Otros de los consumidores, además, muestran su decepción porque el modelo que sigue la máquina no es similar al de otras ciudades europeas, en la que el beneficio que obtiene la persona que recicla es en metálico o, en algunos casos, en vales de compra para gastar en otros comercios.

El proyecto Reciclos es una iniciativa de Ecoembes y su centro de innovación The Circular Lab, que utiliza el conocido como sistema de devolución y recompensa (SDR). Desde la compañía señalan que la idea es que cada vez que el usuario recicle una lata o botella reciba puntos que después pueda canjear, de tal manera que se beneficie no solo el medio ambiente, sino la propia persona que recicla.

Entre los premios que se pueden obtener, señala la empresa en su sitio web, se encuentran teléfonos móviles, mochilas, bicicletas o patinetes eléctricos. Sin embargo, también destacan la posibilidad de donar los puntos para acciones solidarias, como plantar árboles y contribuir a frenar futuros incendios, el proyecto que está ahora activo.

Las máquinas se encuentran en 14 puntos de la provincia de Alicante. Seis de ellas están en el campus de la Universidad de Alicante y otra en la Universidad Miguel Hernández, en Elche. La ciudad ilicitana cuenta con otras tres máquinas en diversos puntos de su término municipal, mientras que Ondara cuenta con dos y Dénia, con una.