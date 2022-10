Está rodeado de Guardia Civil por todas partes excepto por una. Como les ocurre a las penínsulas con el mar. A saber. José Hernández Mosquera, Josechu menos para los que no les queda otra que llamarle «mi coronel», es nieto e hijo del cuerpo. Su abuelo murió en la Guerra Civil y su padre, de un infarto sin haber cumplido los 50. Pero cuando sus tres hijos varones (Josechu, su gemelo menor Juan y el pequeño Alejandro) ya habían ingresado en la Academia General de Militar de Zaragoza como estación de paso hacia su destino en el Instituto Armado. Hermanos con los que comparte algo más que las xuntanzas en su Galicia natal (vino al mundo en Pontevedra en julio del 64 aunque se crió en Burgos ) donde los Hernández Mosquera capaces son de llenar ellos solitos la plaza del Obradoiro. Pruebas gráficas hay de ello.

Tres hermanos, decía, uno en la dirección General de la Guardia Civil, el otro al frente de la Benemérita en Baleares y él, dirigiendo a los casi 3.000 efectivos que conforman la Comandancia de Alicante. Pero los tres de la misma promoción, graduación y probabilidad de ascenso a general. Será uno, dos, los tres «o ninguno», se apresura a apostillar el gemelo mayor, quien asegura que el tema no les quita el sueño y lejos está de copar las conversaciones de sobremesa en las comidas familiares. «Además de que uno también es consciente de sus posibilidades», añade el coronel Josechu con una humildad no fingida que quienes le conocen dan fe de que así es. Como de su liderazgo tranquilo y de su ordenar sin imponer. "Lo lleva en el ADN", precisan.

Curtido en misiones de alta montaña, una de sus especialidades y donde en más de una ocasión puso en riesgo su vida por salvar otras, pensaba que ya estaba curado de emociones fuertes cuando, como jefe accidental de la Comandancia de Almería, se topó con la desaparición y asesinato del pequeño Gabriel. La denominada operación Nemo concentrada en doce días que casi cinco años después confiesa que no podrá olvidar mientras viva. Una investigación en la que se volcaron las mejores unidades de la Guardia Civil, además de otras instituciones y voluntarios, pero en la que la tensión de cada jornada superaba a la anterior. «Era como un globo que cada vez se inflaba más. A la presión propia se unía la de arriba, la de abajo y la mediática. Y había que modularlas y medir hasta lo que se decía porque cualquier comentario podía llevar al traste la operación», recuerda con la amargura de no haber podido salvar al niño pero con la satisfacción de haber ofrecido la familia la resolución del caso.

Pero volvamos a lo de la península. Por si con su abuelo, su padre y sus hermanos no era suficiente, su mujer, Ana, hermana de su mejor amigo de la Academia, quien se la presentó en unas vacaciones en Almería, también está emparentada con el cuerpo por vía paterna y materna. Un círculo verde olivo del que solo escapan sus tres hijos. Un chico y dos chicas a los que la pandemia pilló residiendo en destinos tan alejados de Alicante como Australia o Miami y con los que la familia no pudo hacer pleno hasta pasados dos largos años.

Y a menos de tres de que, presuntamente, concluya su carrera, este guardia civil por vocación heredada al que también le tentaba la Arquitectura, solo aspira a tener salud para disfrutar de la vida, recuperar el tiempo que no le ha dedicado a su familia y amigos y, lo que es más importante, "bajar mi hándicap de golf", añade entre risas.

La Comandancia de Alicante acaba de presentar la Carta de Servicios, una especie de evaluación voluntaria y permanente durante los próximos tres años de los servicios que presta la Guardia Civil. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un colectivo de 2.800 agentes y de un ámbito que abarca más de tres cuartas partes de la provincia y supera la mitad de la población censada, ¿está convencido de que van a salir airosos de la prueba?

Claro que sí. La Carta de Servicios no deja de ser un compromiso institucional de calidad frente al ciudadano que adquiera la Guardia Civil. Lo que está haciendo la Comandancia de Alicante es lo que ya ha hecho antes la Dirección General en su conjunto personalizándolo. Con ello buscamos compromisos y objetivos que luego vamos a ir evaluando periódicamente tanto de cara a Madrid como a nivel interno.

¿Algo así como un examen?

Si, pero no nos evalúan los ciudadanos sino que los hacemos nosotros mismos porque la Carta de Servicios tiene dos finalidades. Una, la informativa, que es muy importante y que supone que el ciudadano tenga información de primera mano, a través de nuestra web, de cómo estamos organizados, cuáles son nuestros teléfonos y correos, donde hay atención las 24 horas… Ya solo por eso es buena. Y luego hay una parte de compromiso, de objetivos de calidad que nos marcamos frente al ciudadano. Son quince parámetros en diferentes ámbitos que hemos elegido. A nosotros nos viene bien porque es un revulsivo, nos ponemos las pilas.

Entiendo que el fracaso no lo contempla.

No.

¿Tan seguro está de la calidad del servicio que prestan?

Si, porque aunque la Carta de Servicios es un objetivo a tres años, nosotros vamos a controlarlo mes a mes, con lo que difícilmente se nos puede escapar algo.

Si es así y lo consiguen, ¿cuál es el premio?

Al final la recompensa es una frase que los militares llevamos grabada a fuego: la satisfacción del deber cumplido, que es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Ni la Comandancia busca más ni el el Ministerio del Interior, tampoco. Ni más ni menos.

Esa evaluación de calidad es más propia de las empresas privadas que de las públicas.

Si, es una adaptación.

Hablemos de calidad. ¿En qué momento la Guardia Civil pasó de ser un cuerpo eminentemente rural a transformarse en la policía judicial de élite con equipos punteros de investigación que es ahora?

Buscar el momento de inflexión en el estándar de calidad es difícil. Nosotros tenemos dos etapas. Hasta 1960 la Guardia Civil era rural, caminera, de capa y caballo… En 1959 se crea la Agrupación de Tráfico, probablemente uno de los hitos más importantes en su transformación. En cuanto a la investigación, siempre lo hemos hecho, pero es verdad que evolucionamos y nos hemos ido adaptando a los cambios que ha ido experimentando la sociedad. Hay un Real Decreto de 1987 por el que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se establecen las unidades de Policía Judicial tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Y aunque ya venían de atrás, eso nos obligó a reestructurarlas y, en definitiva, a crearlas como tal. Eso requiere formación, cursos, titulaciones … e incluso a diversificar y especializar la Policía Judicial de acuerdo a las nuevas tecnologías, con los nuevos campos delictuales …

Luego el cambio vino de la mano de legislador.

El legislador al final implementa algo que la sociedad demanda y la ciudadanía pedía leyes, cuerpos especializados … posiblemente también a imitación de otros países. No nos vayamos a creer el ombligo del mundo.

¿Están la plantilla y los medios en consonancia con el trabajo de desarrolla la Guardia Civil y con esa consideración de cuerpo de élite?

Siempre reclamamos que las plantillas sean más numerosas. Nos lo requiere el ciudadano y esa demanda la hacemos nuestra.

¿Estamos tan mal como denuncian las asociaciones sindicales?

No estamos tan mal. Si nos comparamos con otros países del entorno, España está muy bien en materia de seguridad. Somos un país muy seguro. Lo que pasa es que nuestros estándares de seguridad son muy elevados, mantenerlos cuesta y se tiene que hacer a base de aumentar plantilla. Y nosotros, al igual que la sociedad en su conjunto, vamos avanzando en cuanto a conciliación, derechos laborales… La Guardia Civil no es ajena a esa evolución y eso tiene su repercusión en las horas de servicio.

¿Y en cuanto a medios materiales?

Por una parte están las infraestructuras. Tenemos muchas y hay que cuidarlas, mantenerlas y mejorarlas. Pero cuesta mucho dinero. Para eso contamos con los presupuestos pero también con alianzas con entidades locales, sobre todo, y otras instituciones. Estamos abriendo nuevos campos y agradecemos que ya que estamos en muchos municipios y trabajamos para la sociedad, se nos tenga en cuenta para arreglos y otras necesidades.

¿El parque móvil merece una mención aparte?

Si, uno de los grandes problemas es la renovación de la flota. Es una demanda justificada porque son vehículos que tienen muchos kilómetros y están muy trabajados. Pero en esto estamos siendo víctimas de las consecuencias de la pandemia, de la falta de microchips y de la transformación... Estamos inmersos en un cambio a vehículos de mayor sostenibilidad (eléctricos, híbridos…) e implantando los puntos de carga… y eso, unido a la crisis de los chips, hace que no tengamos todos los que necesitamos. No estamos en el mejor momento. Eso es así. Me consta que la dirección general está haciendo un esfuerzo pero es cierto que es nuestro talón de Aquiles. En todas las comandancias, no solo en la de Alicante. Son vehículos civiles adaptados que cuando los compras te dicen que no te los pueden servir. Si hay problemas para conseguir uno, la cosa se complica cuando se piden 500. Pero las bases están puestas.

Del traslado de la Comandancia de la calle San Vicente a Rabasa, ¿hay alguna novedad sobre lo que se lleva escuchando desde hace años?

Nueva Comandancia va a haber seguro, pero a mí me hubiera gustado verla y no va a poder ser. Me quedan dos años y medio de vida militar y en ese tiempo no va a estar. Esto va por planes cuatrienales y en este, que acaba en 2025, nuestra Comandancia no está incluida. Hay una fase que ya se está haciendo, que es la urbanización. Y la parcela ya es propiedad del Estado. Pero falta la asignación económica. Después de tantos años, se pueden esperar cuatro o cinco más.

¿En qué medida ha cambiado la pandemia el modo de trabajar de la Guardia Civil?

Durante la pandemia seguimos trabajando en lo nuestro pero adaptándonos a algo que era nuevo para todos. Un escenario diferente al que hubo que hacer frente contando con que nosotros también éramos víctimas de la enfermedad y teníamos que prestar un servicio esencial las 24 horas del día, como le ocurrió a otros colectivos. Eso nos llevó a poner en marcha herramientas que hasta entonces no teníamos, como las videoconferencias para coordinarnos entre nosotros, que las habíamos utilizado antes, aunque muy poco.

¿Y de cara al ciudadano?

La pandemia aceleró la implantación de servicios que ya se estaban probando, como la cita previa. Teníamos mecanismos para la denuncia electrónica pero añadimos este, que se encontraba en planificación y se usaba en la intervención de armas pero no se había generalizado. Con la pandemia tuvimos que hacerlo, adaptar esa herramienta con sus peculiaridades a una denuncia penal donde lo que buscamos es mejorar la calidad, dar un servicio más personal y ser más efectivos. Es algo parecido a como funciona Sanidad para consultas que no son urgentes.

Alicante está siendo pionera en la implantación de nuevos servicios, como es el caso de este. ¿Por qué se elige esta Comandancia para experiencias piloto?

En este caso, que se optó por Torrevieja, se hizo por plantilla, por conflictividad y por el número de personas que viven o pasan por esta provincia, la quinta de España en población. Y eso sin hablar de turismo. Cualquier prueba que se haga en una provincia como la nuestra tiene un valor añadido.

¿Está funcionando?

Está funcionando aunque, como ocurre con todas las novedades, requiere un cambio de mentalidad. Lo que está claro es que la cita previa, como la Carta de Servicios, es un estándar de calidad.

¿Cree que esta pandemia ha modificado la percepción que la sociedad tenía de la Guardia Civil?

Afortunadamente, y eso es mérito de los que nos precedieron, la Guardia Civil siempre tiene una valoración muy positiva por parte de los ciudadanos, pero todo lo que estamos implementando ayuda a mejorarla. Una encuesta que hicimos a raíz de implantar la cita previa lo corrobora.

Se están poniendo también en marcha grupos especializados, como el Viogen, el Roca, el @, el Pegaso... cuya necesidad nadie cuestiona pero sí el modo en que se dotan, detrayendo personal de otros servicios. Hay quien desde dentro del Cuerpo asegura que se está resintiendo la seguridad ciudadana por ello. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?

Claro que estos grupos se nutren de personal de Seguridad Ciudadana, pero en ellos no deja de hacerse seguridad ciudadana porque no son equipos de investigación. Para eso tenemos otras especialidades. Su componente es más de control, en lo que hemos mejorado considerablemente, que de investigación. Y la repercusión en número de efectivos es poca. Son grupos pequeños. Por fortuna hacemos mucho con poca gente. Ese es el gran milagro y es mérito de estos equipos. No repercute tanto en el total de la plantilla aunque claro que cuando haya incrementos se van a ir volcando en compensar los números que hemos sacando de forma equilibrada de esas unidades.

¿Y lo del aumento de la inseguridad ciudadana?

Los índices no se han incrementado. En la comparativa con el 2021 sí, pero ahí aún había restricciones. Si lo hacemos con el 19, estamos a la par, incluso muy por debajo de años anteriores porque en ese ejercicio ya veníamos bajando. Lo que sí han subido son determinados delitos.

¿Cuáles?

Fundamentalmente el ciberdelito, un nuevo modo de delincuencia que nos ha traído la pandemia debido a una mayor interrelación a través de internet entre los ciudadanos y también por cuestiones comerciales. Se han lanzado a comprar por internet personas que no habían tocado esas herramientas en la vida, que ni tenían banca electrónica… y lo tuvieron que hacer y lo están haciendo por obligación. Por el confinamiento, por el miedo a salir… y el delincuente no es tonto y aprovecha cualquier ventana que se le abra. Y la ventana del ciberespacio es muy grande. Esa es una de las preocupaciones fundamentales en estos momentos en cuanto a seguridad ciudadana. Por eso surgen los equipos @, para canalizar todas las denuncias que nos llegan relacionadas con la ciberdelincuencia. Y también para formar y para mentalizar. Ahora estamos en una fase de mentalización de la sociedad, de las estructuras comerciales, de los empresarios…

¿Cómo se hace eso?

Venimos manteniendo reuniones con los sectores, con la Cámara de Comercio…. porque se están produciendo pequeñas pero también grandes estafas.

¿Al ciudadano también se le puede concienciar?

Claro, haciéndole ver que cualquier dispositivo que utilice puede ser vulnerable e insistiéndole en que hay que tener muy claro con quién y cómo interactúa. Hay pautas de seguridad, pero tenemos que abrir la mente todos. Porque robos sigue habiendo, pero van cayendo más en el cesto del ciberdelito que en el del robo tradicional.

¿Se nota que al frente del Instituto Armado hay por primera vez una mujer? ¿En qué?

Que una mujer dirija y gestione una estructura como la Guardia Civil lanza un mensaje a la sociedad y, con independencia de que vista o no de verde, hace el Cuerpo más atractivo a las propias mujeres. La directora general, María Gámez, al margen de la gestión que está realizando, visibiliza a una mujer al frente de un cuerpo de seguridad siendo además como es una firme defensora de hacerlo más atractivo a la mujeres.

Muy atractivo no les debe parecer cuando el porcentaje de mujeres en el Instituto Armado no llega al 9%.

En Alicante estamos un poco por encima pero por ahí vamos a nivel nacional. En cambio, ahora hay un 30% de opositoras. Ahí está el efecto llamada no solo de la directora sino de todos en general, que pensamos que las instituciones se enriquecen habiendo hombres y mujeres. Y que vean en este cuerpo las mismas oportunidades que en cualquier otro sitio, un trabajo normalizado. No hay ninguna exclusión y de hecho tenemos mujeres en todas las especialidades.

Tal vez pesa que la Guardia Civil sea el único Cuerpo armado policial que no tiene implantado un turno fijo. ¿En normal a estas alturas?

Nosotros también somos pioneros en esto y tenemos una experiencia piloto de un turno fijo en Altea desde el año 2017.

¿Desde entonces no se ha podido extender?

Empezó Altea y algún puesto en Madrid y nosotros el año que viene lo ampliamos al centro penitenciario de Villena. Se está probando en diferentes unidades porque esto hay que adaptarlo a nuestra singularidad, que no es la misma que la de la Policía Nacional, que tiene unidades más grandes concentradas mientras que nosotros estamos más dispersos con unidades más pequeñas. De ahí viene la dificultad, pero se están ensayando estructuras a todos los niveles.

¿Qué está demostrando la experiencia?

Que se puede, aunque todavía hay que definirlo más. Pero va a ser una realidad. Se acabará imponiendo.

El nuevo comisario jefe provincial dijo en su discurso del día de sus patronos que la sociedad no entendería que dos cuerpos que persiguen los mismos objetivos no trabajen en la misma dirección. ¿Tan mal están las relaciones entre la Policía y la Guardia Civil como para realizar esa afirmación?

Yo creo que el comisario jefe no lo decía por una rivalidad sino por una complementariedad. Lo que sí tengo claro es que el sistema policial de seguridad publica en España funciona. Y funciona bien. Porque si no fuera así lo habríamos cambiado hace mucho tiempo. Esa misma pregunta la hacen cuando vienen policías de otros países y ven que hay dos cuerpos de ámbito estatal con las mismas competencias y la única diferencia de la demarcación.

Dos cuerpos que no comparten datos. ¿Eso no es una disfunción?

No compartimos datos pero sí disponemos de herramientas para que, en un momento determinado, podamos hacerlo. De hecho, tenemos enlaces y gente autorizada para mirar antecedentes en sus bases y hay mecanismos para solicitar algo si lo precisamos. Y claro que nos coordinamos, sobre todo en investigación, donde saltan los objetivos comunes. Para eso está el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) a través del que se hacen reuniones de coordinación.

Pero piques entre ambos cuerpos por un quítame allá una operación sí que los hay.

El delincuente no sabe de demarcaciones, se mueve y cae en un lado o en otro, con lo que le podemos investigar unos u otros. Lo absurdo sería que los hiciéramos los dos. Todas las investigaciones hay que grabarlas, cada una en sus bases, y ahí es donde surgen las coincidencias y la coordinación. El escenario hace quince o veinte años era muy diferente. Ahora se ha evolucionado mucho y tenemos herramientas.

¿Está satisfecho de las relaciones actuales entre ambos cuerpos?

Si, por supuesto. Tenemos muchas investigaciones conjuntas, sobre todo en delincuencia organizada, además de una excelente relación con el comisario provincial, al que conozco desde hace tiempo.

¿En qué medida influye la persona que está al frente?

Es fundamental, pero como en cualquier institución. Y no solo a nivel de responsables sino descendiendo a toda la cadena de mando. A final las relaciones personales son las que abren las puertas institucionales y profesionales. Y aquí hay trabajo para todos.

Y también egos.

Si, pero el que vaya buscándolo. En eso sí que debemos trabajar los que estamos al frente. Nunca ha sido mi estilo de mando ni lo será.

A la Policía le salió un Villarejo. ¿La Benemérita no tiene personajes así?

No, por lo menos conocidos.

¿A qué cree que es debido?

Pues no lo sé. Quizá por la diferencia entre los dos cuerpos, porque no me ocurre otra razón. Por el carácter más castrense de la Guardia Civil. No sé si la disciplina va pegado a eso, pero puede que también. Y no quiero con esto hacer distinciones de valores porque por tradición y por el servicio que prestamos al ciudadano compartimos muchos. En cualquier caso, creo que se trata de un hecho aislado. No se puede calificar a toda la Policía, a sus miles de efectivos con un montón de años de servicio público por la actuación de una o dos personas.

¿Pueden estar tranquilas las pequeñas poblaciones con que van a seguir manteniendo abiertos sus cuarteles? ¿En qué punto se encuentra la política de cierres?

No hay política de cierres. En eso está claro el mensaje de la dirección general, que es la competente. Puede haber alguna reorganización de unidades, sobre todos en aquellos sitios donde no haya acuartelamientos propios, porque no todos son propiedad del Estado. Pero los que están van a seguir estando.

Y los sindicatos en el Instituto Armado, ¿para cuándo?

Tenemos reguladas desde hace muchos años las asociaciones profesionales que hacen las veces de los sindicatos. Y si funcionan, ¿para qué cambiarlas?

¿Cómo son las relaciones del jefe de la Comandancia con esas asociaciones?

Volvemos otra vez a lo de las relaciones personales. Yo creo que me llevo bien. Cada uno, claro está, dentro de su papel. Mantengo reuniones periódicas con sus representantes y en principio no hemos tenido mayores problemas. Además de que la visión de estas asociaciones es buena porque es una percepción de problemáticas o necesidades que se nos aportan a los responsables y que, de otro modo, podrían pasarnos desapercibidas. Tener otros puntos de vista u otro canal que nos pueda orientar siempre es bueno. Sugieren y tienen iniciativas muy válidas que nos hacen pensar y cambiar. No todo es quejarse o pedir.