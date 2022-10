Falta de collarines de inmovilización cervical; de tubos para respiradores de un solo uso; de electrodos para desfibriladores, necesarios para revertir una parada cardiaca; de oxígeno o de suero. Así circulan muchos días las ambulancias del SAMU en la provincia de Alicante, cuyo personal se ve obligado a acudir a los hospitales a "mendigar" material si tienen la necesidad de salvar una vida, según denuncian trabajadores y sindicatos. Una merma que se suma a que hay días en que más de la mitad de estas unidades de cuidados intensivos móviles circulan sin médicos, enfermeros o técnicos de emergencias sanitarias.

El número de ambulancias del SAMU que a diario tienen que atender los avisos sin parte de su personal no deja de aumentar, siendo especialmente grave la ausencia del facultativo dado que se desplazan para atender las situaciones más críticas en las que la vida del paciente corre peligro inminente al ser urgencias vitales como accidentes de tráfico, pacientes precipitados, infartos, paradas cardiorespiratorias o ictus graves en los domicilios.

Este verano cuatro de cada diez ambulancias del SAMU circularon sin médico a bordo por las dificultades para encontrar facultativos, además de que Sanidad presentó el plan de sustituciones más tarde que ningún año, lo que, según los afectados, agravó la situación. Coincidiendo con esta situación, el Sindicato Médico denunció la muerte por infarto de un hombre atendido por una ambulancia sin facultativo.

Para intentar acabar con la falta de profesionales, Sanidad trasladó este verano a los sindicatos que incrementaría la retribución económica de médicos y enfermeras que realizasen horas extra en el SAMU. De esta manera, esperaba encontrar a más profesionales dispuestos a hacer guardias y sustituciones. Sin embargo, la lista de incentivos para conseguir médicos voluntarios en las ambulancias del SAMU se quedó desierta.

Ningún facultativo de la provincia se inscribió al ofrecer la Conselleria 5 euros más por hora trabajada, la sexta parte de lo que los sindicatos habían solicitado. Según apunta Benjamín Lara, delegado sindical de CC OO para el Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante y enfermero SAMU, perteneciente a la base de Alicante, les ofrecieron 35 euros por hora frente a los 42 euros que cobra un médico generalista de vacunación, cuando "el SAMU es un servicio esencial e insustituible para la ciudadanía".

En la situación deficitaria que describen consideran que influye la centralización en València del Servicio de Emergencias Sanitarias que se llevó a cabo meses atrás y que ha dejado a la provincia sin el servicio a través del cual se organiza al personal de las ambulancias. Ahora todo se organiza desde València para las tres provincias, lo que también estaría contribuyendo a una mayor desorganización del servicio, lamentan los trabajadores consultados y los sindicatos. También se centraliza desde la capital de la Comunidad el envío de material médico y de fármacos.

"El SAMU es un servicio esencial e insustituible para la ciudadanía" Benjamín Lara - Delegado sindical de CC OO para el Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante y enfermero SAMU

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias indicaron que cuando faltan médicos (CC OO denuncia que el sábado 1 de octubre se quedaron sin facultativo las dos unidades que tiene Alicante capital) se suele deber a algún imprevisto pero que ocurre muy puntualmente. Sobre la falta de material apuntaron que la gestión se ha informatizado, y con ello la reposición de suministros, lo que supone "una mejora porque está más controlado e inventariado. Cuando las bases pasan una incidencia de material y hablamos de una urgencia se repone inmediatamente". Desde el departamento sanitario apuntaron también que los listados de médicos para estas unidades se están actualizando y se ha incrementado la cuantía de la actividad adicional.

"Cuando las bases pasan una incidencia de material y hablamos de una urgencia se repone inmediatamente" Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)

Almacén de farmacia en Alicante

"Antes de la centralización, teníamos nuestro almacén de farmacia que nos nutría y ahora el servicio es nefasto. Y es solo la punta del iceberg porque la ciudadanía de Alicante se está viendo mermada en su atención a las emergencias extrahospitalarias. La falta de médicos en el SAMU es lo más flagrante pero no es lo único. Se debe a que no quieren dignificar la profesión, ofrecen mucho más a un médico de vacunación que a uno de SAMU. Sanidad dice que es algo puntual y eso es faltar a la verdad. Nunca antes de la centralización hemos sufrido ausencia de médicos, enfermeros y técnicos como actualmente. Es decir, de los tres estamentos que forman la unidad", señalan sindicatos y profesionales de estas unidades móviles medicalizadas. En este sentido, Lara puso como ejemplo que el 2 de octubre en nueve de las diecisiete unidades SAMU de la provincia había deficiencias de recursos humanos.

"Lo hemos denunciado por activa y pasiva, tenemos soluciones que no quieren escuchar, no se reúnen con nosotros. No dignifican el puesto de trabajo de los médicos para que sea atractivo y que los facultativos que quieren trabajar en este servicio se queden. Optan por irse a un hospital, a un servicio con mayor estabilidad laboral o mejores contratos".

"Se debe a que no quieren dignificar la profesión, ofrecen mucho más a un médico de vacunación que a uno de SAMU. Sanidad dice que es algo puntual y eso es faltar a la verdad" Benjamín Lara - Delegado sindical de CC OO para el Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante y enfermero SAMU

Otros profesionales de ambulancias del SAMU coinciden en que estas carencias no son puntuales y que ocurren cada ves más; y que se producen errores de organización como contratar a la misma persona dos veces para una misma guardia y dejar otra sin nadie; o despistes con el envío de medicamentos, como recibir ibuprofenos pese a que el encargo era de aspirinas. Antes de la centralización iban a la farmacia hospitalaria de Alicante y ahora los nuevos envíos se demoran "tres o cuatro días".

Esta situación en las ambulancias del SAMU se puede agravar cuando se ejecute también la anunciada centralización del Centro de Información y Coordinación de Urgencias en València, que se espera para noviembre. De esta manera se cerrará el centro de Alicante, ubicado en el Hospital General de Alicante, y que se encarga de recibir los avisos que pasa el 112 y de movilizar el recurso más apropiado para atender las urgencias. Trabajadores y sindicatos se han opuesto frontalmente a que se centralice desde la provincia vecina la gestión de todas emergencias que surjan en la provincia "porque un fallo es una vida. No es lo mismo llegar en 5 minutos que en 15".

Unidad con 30 años

Los denunciantes recuerdan que la centralización en València del Servicio de Emergencias Sanitarias supuso desmantelar una unidad de más de 30 años dejando sin empleo a una treintena de familias.

"Todos sabíamos que la lejanía y la centralización dificultan la gestión y se pierde eficacia. Así lo corroboran todos los expertos y lo avala la múltiple bibliografía científica" Francisco Tévar - Secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO

El último episodio relativo a las unidades SAMU lo ha denunciado Comisiones Obreras ante la Conselleria de Sanidad al quedar desasistidas, sin médico, las dos ambulancias que cubren el servicio en Alicante capital el pasado 1 de octubre. En este caso, Francisco Tévar, secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, envío un escrito criticando la "pésima gestión que se realiza desde València a consecuencia de la centralización" del servicio, en el que ponía énfasis en que la autoridad sanitaria prefiera "castigar a un trabajador, con una sanción injusta y recurrida, aunque ello pudiese costar la vida a algún ciudadano por quedar desatendido en una urgencia o emergencia vital".

Ese día, explican, un médico no pudo ocupar su puesto por una sanción que viene de la época de colapso del covid por lo que entienden que, ante la falta de profesionales, deberían haber dejado sin efecto su aplicación dado que el otro SAMU tampoco tenía médico. No obstante, también las ambulancias del SAMU de San Vicente y Sant Joan atienden urgencias de una parte de la capital.

"Todos sabíamos que la lejanía y la centralización dificultan la gestión y se pierde eficacia. Así lo corroboran todos los expertos y lo avala la múltiple bibliografía científica. Aun así, decidieron desmantelar los Servicios de Emergencias Sanitarias de Alicante y Castellón, suprimiendo los puestos de trabajo provinciales y los crearon en Valencia, donde se instaló toda la gestión de la Comunidad, a más de 200 kilómetros de muchísimos municipios". Los sindicatos piden al conseller la descentralización de las emergencia sanitarias y la vuelta al modelo provincial.