"¡No a la violencia!, ¡manifestación!". Alumnado del Instituto Radio Exterior en la zona de playas de Alicante, auspiciados por la Asociación de padres y madres del centro, permanecieron un cuarto de hora a la puerta cuando salieron de la clase, este lunes, para difundir públicamente su rechazo al bullying y la violencia, una semana después de la agresión xenófoba que sufrió uno de los estudiantes, acorralado por otros cuatro compañeros del propio centro al grito de "chino de mierda".

"Estamos aquí contra el bullying y la gente xenófoba" apuntan un grupo de tercero de ESO que se ha pintado mensajes alusivos en brazos y piernas con rotuladores, como si de tatuajes se tratara. Son muy conscientes de lo sucedido, que tres compañeros dieron una paliza e insultaron a otro "por ser chino, hasta romperle la nariz", resumen.

"Nosotros no hacemos estas cosas y no creo que necesitamos este tipo de actos, pero hay otra gente que lo necesita y que no creo que con este tipo de manifestaciones reflexionen", lamentan mirando a su alrededor al percibir la ausencia de determinados compañeros.

"A los que hicieron eso directamente los deberían expulsar a todos, aunque puede que tenga más culpa el único al que han expulsado directamente", apuntan. Son alumnos de tercero y cuarto de ESO, Sergio, Carmen, Carlota y Sara, de 14 y 15 años, algo mayores que los que se vieron envueltos en la agresión, de primero y segundo curso.

En la misma aula

"Todos somos iguales" vocean al lado otros compañeros que compartían aula con el alumno expulsado. El mensaje lo han plasmado además con letras de molde, en un cartel que han hecho ellos mismos en la clase de tutoría.

Cuentan que en clase de Inglés y en las tutorías dedicaron un día entero a lo sucedido "para que no vuelva a pasar algo así. Nosotros no vimos lo que pasó pero no nos parece normal" corroboran. Muestran otro cartel más pequeñito, todos hechos por ellos mismos: "Si te crees mejor que alguien, no lo eres".

Dicen no estar preocupados, pero que estuvo muy mal lo que ha pasado y que el alumno expulsado parece que tenía problemas.

El profesorado, que prefiere mantenerse al margen aunque permanece solidariamente ante la puerta del centro durante la concentración de repulsa y concienciación contra el acoso escolar y hechos racistas, también deja caer que el agresor procede de una familia desestructurada, aunque el asunto, en manos de fiscalía, no da para más indagaciones.

Emociones

"Este centro está repleto de alumnos de muy diferente origen. han venido muchos ucranianos, rusos, rumanos, y lo sucedido es algo puntual. Aquí trabajamos la convivencia y las tutorías, y se ha creado una nueva comisión para la gestión de las emociones. Actos como este son para que se conciencien porque son muy jóvenes, aunque los casos normalmente surgen por cuestiones hereditarias de familias desestructuradas y con problemas de antemano", aclara una de la docentes.

La movilización la ha organizado la AMPA "al margen de consignas, simplemente para demostrar que los alumnos están en contra de estas situaciones, que no suele suceder, es la primera vez que me encuentro algo así, y que hay otras formas de arreglar los temas". La presidenta, Cruz San Juan, afirma que los estudiantes del Radio Exterior están educados en el respeto, entre un "número altísimo de alumnos extranjeros y sin que hayan surgido problemas hasta ahora. Ha sido algo puntual y el instituto ha tomado las medidas que debía", sopesa.

Paz

Cruz afirma que Cruz afirma que el alumno agredido acude a clase "con normalidad" desde el día siguiente a la agresión, y que de lo que se trata es de seguir con la rutina escolar, aunque consideraban importante lleva a cabo un acto "para concienciar a los más pequeños de que esto no se puede volver a repetir. No queremos que se centre en este caso sino por la defensa en general de la paz y contra el bullying", insiste.

Los carteles que jalonan y dan la bienvenida en el zócalo superior de la puerta de acceso principal al instituto, muestran precisamente acciones por la paz: "Por la cultura de la paz, ¡no a la guerra!; contra el machismo: "Centro educativo contra la violencia machista"; frente a la homofobia con la bandera multicolor de fondo: "Contra la LGTBIFOBIA"; y el último y más reciente sobre el Erasmus plus "Building bridges" construyendo puentes. San Juan asegura que este último es el único reciente y que en general definen la cultura que transmite el centro desde siempre.

Apiñados

"El verdadero problema y real que hay en este centro es la cantidad de alumnos que hay, apiñados como sardinas en lata, y que el famoso colegio que iban a construir cada vez se dilata más en el tiempo, y que los tres años que dijeron ya han pasado. Esto no contribuye. Empujones y tropezones son habituales porque no se puede caminar por los pasillos del instituto" con normalidad, lamenta la representante de los padres de alumnos.

Han pasado los quince minutos de concentración. La familia del alumno agredido ha preferido no acudir para que su hijo deje de estar en el foco de las miradas y, cuanto antes, recupere el espíritu de serenidad y paz que le han inculcado en casa desde siempre, como subraya su preocupado padre.