El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha señalado este jueves que el incremento de la atención de pacientes con poca o nula gravedad, unido a los picos de la pandemia, "ha generado problemas de saturación en las Urgencias" hospitalarias que, según ha augurado, pueden durar "años". "El problema de recuperación de la normalidad va a durar años porque se ha producido también una transformación en la demanda de la sociedad, probablemente por algún motivo psicológico", ha indicado durante el pleno de las Cortes Valencianas ante una pregunta del grupo popular.

En algunos de los hospitales cercanos sí notan que llegan más pacientes de menor gravedad. Un portavoz del Departamento de Salud de Sant Joan explica que es una situación a la que no son ajenas hospitales como el Sant Joan, donde "desde hace tiempo hemos detectado que en el Servicio de Urgencias, al igual que ocurre en otros departamentos, la atención a casos leves es considerablemente mayor al de casos graves". Sin embargo, "no podemos hablar de Urgencias saturadas en nuestro caso". En el General Doctor Balmis de Alicante no tienen quejas ni noticias de saturación.

Mínguez ha informado asimismo de que las UCI se mantienen en un porcentaje estable desde 2015 hasta la actualidad en cuanto a la media de ocupación, "saturadas en las épocas de los brotes pandémicos a pesar de un incremento en los recursos humanos y de las camas" por un aumento de la demanda asistencial.

El conseller ha respondido así al diputado del PP José Juan Zaplana, quien ha leído una carta del Colegio de Enfermería de Alicante denunciando su situación de "abandono" por parte de la Conselleria, y le ha pedido que informe de las medidas que contempla para solucionar los problemas "ya estructurales" de la sanidad pública valenciana.

Zaplana ha acusado al Gobierno del Botànic de "destrozar el sistema sanitario público con su sectarismo" y de realizar una gestión "a base de golpes", privatizando además los servicios en los que hay problemas en procesos "en los que no hay transparencia".

El diputado popular ha criticado asimismo que se estén produciendo esperas de 40 horas para una cama en un hospital, por un sistema "cogido con pinzas", una atención primaria "desbordada" y no por "hiperdemanda ni abuso por parte de los usuarios".

Al respecto, el conseller ha señalado que "ni la hiperdemanda ni el problema saturación de las Urgencias es solo de la Comunidad Valenciana".

Según Mínguez, en el mismo periodo de 2015 y de 2022 el número de pacientes que han ido a Urgencias hospitalarias ha aumentado un 8,8 %, de ellos un 42,8 % por urgencias menores "porque se ha incrementado la demanda a los centros de salud que han estado desbordados mucho tiempo por la pandemia".

El número de ingresos, sin embargo, no ha variado y se mantiene en el 12,5 % en estos dos años, mientras hay fluctuaciones en el tiempo de espera medio: 210 minutos en 2015 y 219 minutos este año, ha precisado.

Respecto a los recursos, ha informado de que, desde 2015 hasta hoy, las camas de Urgencias han aumentado un 10,7 %, los médicos de Urgencias un 105 %, las camas de críticos un 6,8 % y el personal de UCI un 29,9 %.

A juicio de Mínguez, "hay un problema que se fundamenta en una hiperdemanda que tenemos que rebatir con el Plan de Acción Estratégico de Atención Primaria que disminuirá ostensiblemente el circuito de demanda hacia el hospital".

También, ha indicado, se reforzará el sistema de información a la población para que los pacientes cuyos casos no son urgentes -en grado 5 y 4 de gravedad- en lugar de acudir a las Urgencias hospitalarias lo hagan al de Atención Primaria.