Una situación insostenible con la limpieza es el día a día del barrio alicantino de San Blas, donde han aparecido carteles pegados a los árboles y las paredes exigiendo más civismo a los vecinos. El más explícito de ellos no deja lugar a dudas sobre la petición: "Recoge la mierda de tu perro. Mantén el barrio limpio, sé limpio".

Encarnación López, portavoz de la Asociación de Vecinos, Cultural y de Consumidores de San Blas "El Magro", señala que el barrio está sucio y que es una reclamación habitual entre los residentes: "Los vecinos me lo han dicho muchas veces. Alguna gente no recoge los excrementos de sus animales, las papeleras están llenas y no hay gente que limpie eso".

La realidad es que las calles están llenas de orín. Los bajos de los edificios y los bolardos de las aceras son un pipicán para muchos dueños, que utilizan el espacio público para sus mascotas. Algunos comercios, como Suministros Euro-Alicante señalan sin embargo que la situación es mejor que hace unos años con la limpieza.

El parque infantil del barrio es otro de los puntos críticos para la limpieza. "Es un parque infantil lleno de suciedad. Tanto que incluso algunos barrenderos que trabajan en la limpieza de las calles del barrio nos dicen que saquemos fotos".

Responsabilidad de todos

La asociación de vecinos y comerciantes lamenta el estado de suciedad de las calles pero indica que no es algo que dependa solo de San Blas, sino de toda la ciudad: "Falta limpieza. Cualquier responsable que esté al cargo tiene que hacer algo, para algo pagamos unos impuestos. Entiendo que hay crisis y la situación pueda ser mala pero no que tengan los barrios tan abandonados", comenta la portavoz de la asociación vecinal

La responsabilidad, consideran desde la asociación El Magro, es repartida entre los vecinos y los servicios de limpieza: "Entre la falta de limpieza y los que tiran basura, se mezcla todo", apunta López.

Invasión de mosquitos

La asociación "El Magro" considera que los problemas de suciedad no se ciñen únicamente a la basura, sino también a los problemas que conlleva, como el aumento de insectos: "Los niños no pueden ni jugar en el parque porque hay muchos mosquitos que te acribillan", señala López.

La vuelta de los mosquitos, sin embargo, es un problema común a toda la ciudad de Alicante, a causa de las altas temperaturas y humedad pese a estar en otoño. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) considera este incremento como una de las consecuencias directas del cambio climático que ha tenido olas de calor sostenidas y encadenadas este verano seguidas de un inicio del otoño con tormentas y altas temperaturas.

Encarnación López, como portavoz de "El Magro", exige que se mire más por los barrios: "Alicante es un sitio turístico. Nosotros vivimos todo el año aquí, pero la suciedad para la gente que viene de fuera no es buena imagen", concluye.