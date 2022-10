"La Generación Z será la que tenga peor calidad de vida respecto a las precedentes. Aunque estos niños, cuando sean adultos, mantengan la misma longevidad que hay ahora, será con una condición extraordinariamente penosa porque escucharán peor, verán peor y tendrán una serie de problemas que nosotros no tenemos". La advertencia del doctor Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, se produce en Alicante con motivo de un congreso nacional que reúne en el ADDA a un millar de especialistas de toda España para analizar los problemas médicos de niños y adolescentes.

Un evento que cumple su 36 edición en el que también se abordan los retos que debe afrontar el sector y se pretenden actualizar los conocimientos sobre las últimas novedades técnicas y avances de diagnóstico.

Los pediatras están alarmados por las expectativas de salud que tendrán de adultos los nacidos entre 1997 y 2012, los denominados nativos digitales, que padecerán de miopía y de sordera en un porcentaje mucho más elevado que sus padres o abuelos por desarrollarse, desde su nacimiento, hiperconectados a móviles, tablets, ordenadores y videojuegos. Según los datos que manejan, uno de cada cuatro niños sufre algún tipo de trastorno en relación con las nuevas tecnologías.

"Hikikomoris"

En el seno de la Sociedad Española de Pediatría existe además mucha preocupación por el aumento de los "hikikomoris", menores a partir de 9 años que se encierran en sus habitaciones con sus dispositivos y que se desconectan de la realidad para entrar en un mundo virtual que les lleva a aislarse socialmente.

Estos menores, así denominados por un fenómeno que se inició en Japón, dejan de estudiar porque juegan de noche, cuando el tráfico en las autopistas de la información es mucho menor, y duermen de día así que no hay apenas relación familiar. Además, abandonan los hábitos de aseo, algo que debe preocupar especialmente, según los expertos, a los padres de adolescentes tímidos con problemas para relacionarse socialmente.

Apostillan que hay familias que inicialmente alaban que su hijo no salga porque así no se va de botellón y en el caso de las niñas no se exponen a riesgos actuales como la sumisión química. Cuando se dan cuenta es tarde. "El problema se descubre muy tarde. Se gesta desde los 12 años, incluso desde los 9 años, pero a veces se descubre cuando ya tienen 18 ó 20", apunta José José Gil, enfermero y experto en adicciones de adolescentes.

Los especialistas también alertan a los padres del peligroso hábito que va a más de dejar el móvil a niños de muy corta edad, incluso bebés. Gil afirma que es "un problema tremendo, niños de un año, o de menos, que llevan en el carrito de bebé un soporte para móvil o tablet. El bebé está callado pero recibe unos estímulos audiovisuales tan fuertes que cuando los padres le apagan el aparato entran en cólera. Se crea una adicción cuando el cerebro del niño está en construcción, a una edad en que su estímulo deben ser la voz o el abrazo de la madre, no las tecnologías". También el presidente de la Sociedad Española de Pediatría alerta de que cada vez es más común que los padres pongan esos soportes en andadores y sillas de bebé para el móvil.

El peligro de los cascos

Volviendo a los problemas de salud que pueden sufrir las nuevas generaciones, los especialistas alertan de que el abuso de los dispositivos electrónicos generaliza la miopía en los niños más pequeños y hasta 14 años; y la utilización de cascos predispone a pérdidas auditivas conforme vayan cumpliendo años.

"Nuestros niños relajan menos la vista. Están enganchados a las pantallas, en los colegios las pizarras son también digitales. Es un precio que hay que pagar. Nos preocupa la sordera porque a los niños te los encuentras en patinete y con cascos. Los estamos hiperestimulando, muchos los ponen a un volumen muy alto y van todo el día con ellos. No Se vuelven sordos y aumenta la posibilidad de accidentes".

Adicción más temprana

Los expertos sitúan el inicio de problemas graves de adicción al móvil y a las pantallas en los 9 años. "Vienen a las consultas muchos niños y adolescentes con problemas de sueño. Preguntamos a los padres: ¿duerme con móvil? Contestan que claro, que cualquiera se lo quita. No pretenderán que se duerman a las 2 de la mañana cuando están hiperestimulados".

Eso genera, avisan, se da en edades cada vez más precoces, que llegan a consulta no por la adicción a las tecnologías sino por trastornos por déficit de atención e hiperactividad, problemas de concentración, de insomnio o de relación. Sin olvidar los casos de ciberacoso que van más allá del horario escolar y que impiden relajarse si quiera los fines de semana. "Antes el niño que lo sufría comenzaba a vomitar el domingo por la noche o el lunes por la mañana, o con dolor abdominal de origen funcional, pero ahora no se desenganchan de sus compañeros. El ciberbullying o el sexting no descansan y si tienes móvil, te pueden acosar o mandar información las 24 horas y es más difícil diagnosticar ese tipo de problemas".

Los expertos indican que muchas veces los padres consultan por otras cosas, "y si no metemos mucho los dedos no diagnosticamos una causa más seria". "Cuando realmente llevan un tiempo en consulta vemos problemas de relación, de aislamiento, de dietas extrañas, anorexia y demás pero no es el motivo inicial de la visita, con lo cual no se le da la trascendencia que realmente tiene y no se cuantifica ese problema", avisa el doctor Coronel. Patologías a las que hay que dedicarle tiempo, del que se adolece en Atención Primaria.

Desde la preparación al parto

La pediatra de Atención Primaria de Alicante Isabel Rubio es partidaria de hablar a los padres de los peligros de las nuevas tecnologías desde la preparación al parto y lo ideal es que sea antes de que tengan su primer hijo. "Deben plantearse qué peso quieren que tengan las tecnologías en su hogar porque el hijo crece y ve a los padres con el móvil en la mano, chateando, etc.. Va a crecer con eso, comiendo y el teléfono encima de la mesa, por la noche cada uno en su mundo con su tablet y eso lo va a vivir desde pequeño".

En consulta ven que los adolescentes echan muchas horas al uso de las tecnologías y que los más pequeños, menores de 2 años, ya están con el móvil. "Se crea la adicción desde el primer minuto porque son imágenes brillantes, muy estimulantes, que imprimen un ritmo muy acelerado. Y en la adolescencia se quitan horas de sueño y de estudio porque están enganchados. Y eso entra como normalizado, no se consideran adicciones". Abogan por el buen tiempo de pantalla, compartido con el adulto, en interacción, para evitar que los niños pequeños estén solos con el móvil o la tablet.

El enfermero experto en Adicciones José José Gil abunda en el hándicap que supone que los padres entreguen a sus hijos aparatos tecnológicos sin saber lo que están dando; en la falta de profesionales formados al respecto en las universidades al ser un fenómeno muy reciente; y la falta de sensibilidad política al respecto. De ahí la importancia de que las familias estén sensibilizadas porque son, junto a las escuelas, los principales detectores de las adicciones. Otro tema que se ha tocado en el congreso es la depresión en los menores, que se incrementó durante la pandemia, como ha expuesto la doctora María Jesús Mardomingo. Al respecto, los expertos reclaman un mayor desarrollo de la Psiquiatría Infantil.

Vacunación infantil

La Sociedad Española de Pediatría denuncia que la salud de los menores depende más de un código postal que de otra cosa "por criterios políticos no justificados", en referencia a la diferencia de los calendarios vacunales entre comunidades.

En este sentido, ponen en relieve el descenso de la tasa de vacunación infantil, que en la época de gran pandemia bajó del 80% en algunos territorios cuando la tasa habitual superaba el 97%, lo que afecta a todo tipo de vacunas y en todas las franjas de edad. "Aún no se ha recuperado esas cifras y en ello estamos. Somos menos sanitarios, hay menos enfermería, se quieren poner más vacunas y no sabemos cómo cuadrar tantas cosas".

Coincidiendo con la celebración Congreso Nacional de la Sociedad de Pediatría, se ha conocido la decisión de la Comisión de Salud Pública de ampliar al calendario de vacunación infantil para incluir la vacuna de la gripe entre los 6 meses y los 5 años en la campaña 2023/2024 y la extensión de la vacuna del papiloma humano para los niños varones de 12 años a partir del año que viene en todo el territorio.

El presidente de la Fundación Prandi, Fernando García-Sala, ha destacado que “por fin la vacuna de la gripe va a entrar en el calendario vacunal” para todos los niños y niñas entre 6 y 59 meses, “tengan o no factores de riesgo”, y que los varones van a poder recibir la vacuna del virus del papiloma humano “de forma gratuita, equiparándose a las niñas en esta vacunación”. La jornada de mañana acogerá el seminario "Abriendo puertas y ventanas en el calendario vacunal común del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España", en el que se comentarán estas cuestiones

Nuevas patologías

Los especialistas están viendo nuevas patologías en los niños y otras que han vuelto con los nuevos modelos de vida. "Las enfermedades infecciosas no contagian cuando quieren sino cuando pueden y en el momento en que se baja la cobertura por el motivo que sean ahí están", afirman los pediatras. Después de la pandemia y de la retirada de las medidas de protección contra la pandemia vuelven catarros, gripes y neumonías. Por ello esperan un repunte de las mismas al estrecharse el contacto y transmitirse más fácilmente las secreciones nasofaríngeas. Consecuencias que se verán este invierno y sobre todo el próximo, también de las enfermedades provocadas por meningococos y neumococos, que se prevé que suba su tasa de incidencia.

Aumentar plantillas

En su intervención en el congreso, el presidente de la Sociedad de Pediatría ha enfatizado las carencias y problemas que arrastra Atención Primaria y la Pediatría, que la pandemia “ha puesto de manifiesto”, y ha incidido especialmente en las condiciones laborales que sufre este colectivo.

Por ello, ha reclamado la urgencia de un incremento presupuestario, una dotación adecuada de recursos humanos para adaptar las plantillas a la realidad sociodemográfica y un aumento de la capacidad de realización de pruebas diagnósticas, para así evitar derivaciones innecesarias a especialistas.

Además, ha incidido especialmente en la importancia de hacer partícipes a estos profesionales en la toma de decisiones y acometer las reformas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo y paliar la sangría de profesionales, como la convocatoria de oposiciones o el incremento de plazas MIR. “La Atención Primaria debe ser reconocida a todos los efectos como el eje de nuestro sistema sanitario”, ha concluido.