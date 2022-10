Directores de algunas de las 24 sedes de escuelas oficiales de idiomas presenciales consultadas por este diario, califican de muy adecuado este nuevo proyecto porque es una forma de adaptarse a los nuevos tiempos de aprendizaje, ya que se flexibilizan los horarios y permite matricular más alumnado que no puede acudir a los centros presenciales cuando trabaja. No obstante, también coinciden en considerar que, a tenor del evidente retraso en arrancar, sus comienzos están siendo algo precipitados.

De hecho, la totalidad del alumnado que cursaba hasta ahora la modalidad online en inglés a través del programa Thats English se han quedado colgados. Se ha suprimido su organización en las escuelas presenciales para pasarlos a la nueva EOI Virtual y ésta no acaba de arrancar.

“En las próximas semanas se informará de las fechas en las que se abrirá la admisión específica en la EOI Virtual y las plazas que se ofrecerán en los diferentes niveles de valenciano e inglés que se impartirán en e curso 2022-23, así como del calendario de inicio y final de las clases”, se defienden desde Educación.

Aseveran por otra parte que se trata de estudios “asíncronos y al no ser presenciales no tienen un calendario concreto de clases semanales, puesto que el alumnado puede estudiar y avanzar a su ritmo”.

Ninguna de estas explicaciones convencen a los representantes sindicales de la enseñanza, que tras la primera reunión del curso esta misma semana, para informarles de las instrucciones y funcionamiento del nuevo centro virtual, advierten varias lagunas que desde Educación ya han hecho saber que no se incluirán en el documento que será publicado de forma definitiva “en breve. Estamos avanzando en el proceso de puesta en marcha”, subrayan desde Educación.

Entre otras medidas reclaman a los responsables educativos que abra secciones de la EOI Virtual tanto en Alicante como en Valéncia, porque de otra forma las actuales escuelas de idiomas “pierden potencia la haberles suprimido los programas online también”, lamentan los sindicatos, que ya ven “forzado” el arranque de la enseñanza de los idiomas a distancia.

Además, como no se ha regulado la teledocencia, las escuelas también pierden al profesorado que en comisión de servicios se ve obligado a trasladarse físicamente al nuevo centro virtual, aunque la enseñanza sea a distancia.

Desde Educación confirman que todo el profesorado se tiene que asignar según la ley estatal a un centro “en el que desempeñar su jornada laboral e impartir las horas de docencia de forma presencial”. Y que tampoco aprecian “razones de planificación que justifiquen la apertura de secciones territoriales” como las que se se solicitan para Alicante y València “ya que la modalidad distancia carece de vinculación con el territorio”, explican.

A los representantes del profesorado se les ha hecho saber que el nuevo centro no se pondrá en marcha hasta febrero y tampoco claudican los responsables educativos sobre los grupos de alumnos asignados, que se igualan a los presenciales, cinco por docente con una media de 30 estudiantes cada uno, 200 por profesor, lo que para el STEPV supone una merma en la calidad de la enseñanza a impartir.

Informática externa

Por su parte desde CSIF centran sus críticas en que desde el Consell se haya primado la publicidad del nuevo centro frente a la eficacia a la hora de organizarlo y ponerlo en marcha; así como en la ausencia de un departamento de informática con docentes especializados frente a la decisión de Educación de dejarlo en manos de una empresa externa.

En una línea similar, desde UGT critican que se haya publicitado tanto este nuevo centro para que no sea una realidad todavía, que no se cuente con especialistas propios de informática y que no se haya dotado de suficientes recursos a un centro tan reclamado por los ciudadanos y vaya a comenzar a medio gas.