El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante ha denegado la autorización a la planta solar “FV Alicante”, contra la que Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) alegó en mayo pidiendo que no se autorizara por su impacto ambiental negativo y paisajístico sobre el territorio, la biodiversidad y el paisaje asociados a la zona húmeda del Saladar de Fontcalent y a la partida rural de Fontcalent. AHSA muestra su satisfacción ante la denegación, por parte de la Generalitat, de una de las plantas solares contra la que los ecologistas alegaron por su afección negativa sobre el humedal del Saladar de Fontcalent. La planta rechazada es una de las cuatro proyectadas y en tramitación en el paraje de la sierra de Fontcalent en Alicante.

La resolución destaca el informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la conselleria que dirige Mireia Mollà, "cuya reciente postura criticando el supuesto bloqueo de otras consellerias a las plantas solares contrasta con el estudio emitido por una de sus direcciones generales, que antepone la protección del territorio a su ocupación con paneles solares", subrayó este martes Miguel Ángel Pavón, portavoz de la organización ecologista.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha recibido, como parte interesada en el procedimiento, la resolución del pasado 13 de octubre del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante por la que se niega la autorización solicitada por la mercantil Besolar Energy SL para implantar en suelo no urbanizable de la partida rural de Fontcalent una central solar de 8,6 megawatios de potencia denominada “FV Alicante”.

Los ecologistas denunciaron en sus alegaciones que las 14 hectáreas de la planta están reconocidas como suelo forestal en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), invadiendo más de 5 hectáreas de la zona húmeda del Saladar de Fontcalent - incluida en el Catálogo de Protecciones de Alicante mediante la ficha N8 - y situándose más de 7 hectáreas dentro de la cuenca hidrológica y paisajística del humedal.

También denunciaron que la empresa promotora ignoró, supuestamente, el Catálogo de Protecciones de Alicante en la documentación que presentó, y que la planta se sitúa entre dos sierras también incluidas en el Catálogo, la Serra de Fontcalent y la Serreta Llarga, invadiéndose incluso una pequeña parte del espacio catalogado de la Serreta Llarga y dificultándose la conexión ecológica entre ambas sierras.

La resolución destaca el informe desfavorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la conselleria de Transición Ecológica por ubicarse la planta sobre terrenos forestales con un riesgo de erosión potencial que desaconseja que pierdan su carácter forestal, carácter que debe respetarse “para mantenimiento de los servicios ambientales que proporcionan, tales como: lucha contra la desertificación, conservación de suelos, su importancia paisajística....”, exigiéndose la conservación de la vegetación natural.

AHSA subraya "el contraste entre la reciente postura de Mollà criticando el supuesto bloqueo de otras consellerias a las plantas solares y el informe emitido por una de sus direcciones generales, que antepone la protección del territorio a su ocupación con paneles solares".

Los ecologistas esperan que se denieguen otras plantas que afectan al Saladar de Fontcalent y su entorno contra las que ya han alegado, como las plantas “FV Fontcalent” (17 hectáreas) e “ISF Desaener” (6 hectáreas), o contra las que anuncian nuevas alegaciones, como la planta “FV San Vicensol I” (8 hectáreas, planta que ya ha salido a información pública en el BOP). Tres plantas que en total ocuparían más de 30 hectáreas de la cuenca del saladar en su sector noreste. "Un inaceptable cerco con paneles solares que compromete su conectividad ecológica, distorsiona su paisaje e impide el objetivo marcado en el PGOU de Alicante de que en el suelo no urbanizable se prime el mantenimiento del medio rural", reitera Pavón.

Mientras, el precio de la la electricidad encadena récords, la energía fotovoltaica crece en toda España. Desde el 1 de enero se han generado más GWh que en todo el año pasado con la fotovoltaica (20.954 GWh), así que tenemos un nuevo récord. Más del doble de lo generado en 2019 y casi el triple de lo generado en 2018. Recordar, no obstante, que el calor no es el mejor aliado de las placas solares, pues empiezan a perder eficiencia y no se trata de que el sol esté abrasando, sino de horas de irradiación. Un factor que sin duda explica este aumento de producción es el aumento de la capacidad instalada.

La energía solar fotovoltaica (16.959 MW) está disputando el tercer puesto de la más importante a la hidroeléctrica (17.094 MW). Por delante quedan la eólica, con 29.535 MW, y las centrales de ciclo combinado, con 26.250 MW. En otras palabras, la fotovoltaica se está acercando al 15% del mix energético español por capacidad. Las renovables ya suponen dos tercios de la capacidad de generación en España.