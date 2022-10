Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, analiza la recuperación del sector y cuáles son las previsiones para lo que queda de año. Las reservas marchan a buen ritmo aunque reconoce que la rentabilidad de las empresas turísticas aún esta alejada de los datos de 2019, no así la ocupación. Presentó este lunes en Benidorm la nueva Plataforma Inteligente de Destinos, una herramienta única que permitirá sinergias entre administraciones, empresas y el propio cliente; todo para mejorar la experiencia en los destinos. Destaca la importancia de la tecnología y, preguntado por el programa del Imserso, deja claro que funciona, que es "fundamental" y que confía en que en el futuro, fruto del diálogo, se convierta en un mejor espacio para usuarios y empresas.

El verano deja datos de ocupación como antes de la pandemia. ¿Cuál es la previsión para el invierno?

En temporada alta hemos visto lo que anticipábamos a principios de año: que el 2022 debía ser el año de la recuperación del turismo después de los dos peores años para el sector. Ha sido el sector más afectado como consecuencia de la pandemia y hemos visto un comportamiento en temporada alta que ha respondido a esa secuencia. Hemos recuperado en el territorio 9 de cada 10 turistas internacionales, que era lo que nos faltaba. Benidorm fue uno de los destinos que captó el interés del turismo nacional incluso durante la pandemia. En 2022 lo que ha sido diferencial es esa recuperación del turista internacional. Pero todo en un contexto que llama a la cautela o la prudencia. Es decir, hemos superado la peor crisis del sector pero nos encontramos con las consecuencias de un conflicto en Ucrania y que ha tenido sobre todo su impacto en los precios. Es una espiral inflacionista en la que estamos viendo cuál es su evolución.

¿Cómo puede afectar al cierre del año?

Hasta la fecha, e intento ser claro y realista al mismo tiempo, con los datos de previsiones a corto plazo, no estamos viendo que esa espiral inflacionista esté corrigiendo nuestra tendencia de recuperación.

¿Qué dicen los datos?

Los asientos previstos de vuelos internacionales al aeropuerto de Alicante de aquí a finales de año roza el 1.175.000 asientos, solo un 4% por debajo de los niveles de 2019, que fue un año récord en nuestro turismo. Esto no nos anima a pensar que hay un cambio. Otro dato. En un destino como Costa Blanca o Benidorm, el turismo británico es el más importante. De un fin de semana a otro vemos cómo se incrementan los vuelos y operaciones, este último por ejemplo del 5% respecto al anterior. Pero sí es importante decir que en Alicante las reservas de último trimestre del año ya están por encima de los datos de 2019. Y el que es el mejor termómetro es el empleo en el sector turístico. Si el propio empresariado estuviera anticipando ya un cambio en la tendencia a corto plazo, tendría que verse en la contratación. Sin embargo se ha cerrado el mejor septiembre en cuanto a afiliación en el sector turístico en toda la serie histórica con 2,6 millones de trabajadores en actividades turísticas. En la Comunidad Valenciana ya se emplean 8.000 trabajadores más que en 2019 en septiembre. 195.000 personas trabajaban ya en el sector. Esta secuencia de datos nos animan a pensar, siempre con prudencia, que todavía la inflación no está suponiendo un cambio en el comportamiento del consumidor y el turista. Y que destinos desestacionalizados como Benidorm siguen operando en esa secuencia de recuperación que será plena en 2023.

La ocupación sigue siendo alta pero, ¿y la rentabilidad?

Hay una parte de recuperación de datos de visitantes, sobre todo internacionales, y en destinos vacacionales como Benidorm y otros de Alicante y la Comunidad. Las rentabilidades no son comparables pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Los indicadores sobre rentabilidad nos están acompañado en un 15% por encima de datos de ahora en 2019. ¿Esto cubre la rentabilidad? Sabemos que no. Los costes ahora mismo y dependiendo del negocio están siendo muy superiores a los de entonces. Aunque la intensidad ha ayudado a cubrir a cubrir expectativas en mucho del sector.

En zonas turísticas como Benidorm, los empresarios se han mostrado además preocupados por el programa del Imserso. ¿Habría que mejorar este programa?

El programa no es competencia de la Secretaría de Estado de Turismo. Ya se ha empezado a comercializar y, sin haber concluido el plazo de comercialización, se ha vendido un 90% de las plazas manteniendo las condiciones ya fijadas del contrato del año pasado. Lo que viene a reconocer que ha sido un gobierno progresista el que lo ha mantenido con independencia a la incertidumbre. Desde Turismo siempre hemos propuesto que el Imserso sea no solo la expresión de una política social sino también de una necesaria adaptación a la evolución del sector turístico. Es un sector, sobre todo en Costa Blanca, que ha sabido evolucionar y eso tiene que estar reconocido. Insisto si ha sido un gobierno progresista el que ha reconocido la viabilidad del Imserso ha sido también el gobierno progresista de la Comunidad Valenciana el que ha conseguido garantizar esa equiparación de la oferta con la necesaria calidad y evolución del sector alojativo. Sí le damos mucha importancia, creemos que es un programa fundamental, que en el futuro se irá adaptando a las necesidades del sector.

¿Entiende las reivindicaciones del sector que apuntan a que no se cubren costes con las condiciones actuales?

Sí, sin duda. Desde la Secretaría de Estado de Turismo hemos promovido varias reuniones con la patronal, con Hosbec, con representantes del Imserso, para que se escuchara las reivindicaciones; se han hecho además estudios con la UA. Entiendo, y más con un contrato público, que el precio del servicio tiene que cubrir costes, y este es un fin en el que estamos todos de acuerdo. No es inaudito. Son reivindicaciones que han sido escuchadas. Y confío que en el futuro, fruto del diálogo, se convierta en lo que tiene que ser: un programa donde tanto los mayores como la oferta turística encuentre el mejor de los espacios.

¿Qué medidas plantea el Gobierno para ayudar a las empresas?

El Gobierno de España ha demostrado durante la pandemia, y no va a ser diferente ahora, que siempre ha estado acompañando al sector turístico. Lo hizo con el esquema de protección que se desarrolló y benefició especialmente el sector turístico y hostelería. Porque se reconoció que era el sector más afectado. Y lo va a seguir haciendo. En la estrategia de seguridad energética, aprobada por el Consejo de Ministros, hay medidas pensadas para el sector turístico. Por ejemplo la de la modulación de los costes asociados a los cambios de potencia, demandada por el sector. Lo que queremos es que se trabaje recuperando los números y los balances de las empresas. Ahora bien, es verdad que hemos tenido buen verano, que se mantiene la ocupación y que esperamos que, no en términos de 2019 por ese incremento de costes, sí se tiene que contribuir a un sector que ha pasado 2 años complicados pero que está viendo que 2022 ya empieza a parecerse a la normalidad.

¿Qué papel juegan los fondos europeos?

Con los Fondos europeos se está haciendo una inversión para reducir los costes. Es decir, hasta ahora se ha aprobado solo por la secretaria de Turismo, pero se acompaña con más recursos por parte del Ministerio de Transición Ecológica, 170 millones transferidos a las Comunidades Autónomas para proyectos de eficiencia energética en el sector alojativo. Esos hoteles podrán abordar proyectos para reducir el coste energético gracias a esos fondos. Son muchas las áreas donde van a llegar pero hay tres ejemplos claros. Primero en lo que se presenta en Benidorm: la Plataforma Inteligente de Destino. Es una inversión inaudita de fondos, 130 millones de euros, para el desarrollo y transformación digital de los destinos y las empresas para mejorar su interacción con el turista. Hay que poner de manifiesto otro instrumento como la “Experiencia Turismo España”. Hemos desarrollado una convocatoria de 100 millones de euros por tres años. En la primera se han elegido 36 experiencias en toda España. El 78% de los solicitantes son empresas que participan para mejorar su adaptación o adaptarse a otros segmentos de turistas. Y la gran inversión que se está abordando son los Planes de Sostenibilidad en Destino. Negociados a tres bandas con comunidades autónomas, locales y la Secretaría de Turismo. Hasta la fecha ha movilizado en una primera convocatoria 660 millones y en 2022 otros 720 millones de euros. Será el destino, y Benidorm ha presentado un proyecto muy ambicioso.

Benidorm será sede de esa Plataforma Inteligente de Destinos, algo pionero…

La Plataforma es una propuesta que no tiene comparación en ningún otro país. Pretende integrar en una única pirámide de funcionalidades, la interacción entre el destino (oferta pública), la oferta privada y el turista. Que todo lo que ocurre dentro del destino interaccione y se haga de una manera que el turista mejora su experiencia, el destino sea soberano de sus datos y donde no haya ni una sola empresa que tenga acceso a esa tecnología y a los datos que generan. Benidorm tiene que convertirse en un polo de innovación en el futuro de los datos turísticos de nueva generación que genere esta plataforma. Una empresa de restauración podrá desarrollar nuevas ofertas en tiempo real para que el turistas vea en tiempo real esas nuevas ofertas, por ejemplo.

La tecnología se ha convertido en algo fundamental…

Sí lo es. La tecnología no es un fin en sí mismo pero ya sí sabemos que la digitalización es inevitable en la apuesta a futuro de nuestro sector.

¿Por qué?

El 100% de la cartera de servicios turísticos que hoy ya se ofertan se basan en modelos de datos que en ocasiones no son conocidos por la propia empresa. Pero que un restaurante o un hotel o una empresa de servicios auxiliares por ejemplo de Benidorm se dedique al turismo náutico, toda la oferta se basa en datos, en conocer al cliente, que la oferta sea eficiente, reducir costes, el impacto de la huella de carbono… La apuesta por ese desarrollo de experiencias para que el turista que venga a cualquier destino de Alicante y pueda conocer la gastronomía, son elementos que forman parte de esa apuesta tecnológica. No solo es gestión del dato sino que cada vez más nos permite segmentar la oferta dependiendo del turista. Esa soberanía para que cada vez las empresas sean más dueñas de su oferta y capaces de decidir sobre el canal de comercialización… Y no solo el dato, también la sensórica para saber dónde se producen concentraciones de turistas, etc.

¿El turista del futuro será más exigente?

Va a ser más exigente porque el turista ha dejado de ser cliente y se ha convertido en prescriptor. Ya no solo es el receptor de unos servicios turísticos sino que ya opina sobre su experiencia, utiliza medios o canales que tradicionalmente no utilizaba a la hora de decidir su experiencia turística… Las tecnologías nos van a permitir incentivar y mejorar las opciones de consumo y con ello incrementar el valor añadido que da el turista a su estancia; y esto es fundamental. Si España quiera mantener el liderazgo al futuro no solo tiene que mantener la competitividad sino dar más valor a las estancias que seamos capaces de traer a nuestro país.