Comprar un abrigo en Alicante es una misión de riesgo. Los más de 20 grados de temperatura que se registran casi de manera diaria retrasan la campaña de verano en los comercios alicantinos, que se resisten a retirar el escaparate con la ropa de verano y otoño y a poner la ropa de abrigo a la vista. El principal motivo, aseguran, es que los propios clientes todavía no solicitan las chaquetas ni las bufandas.

En las principales vías de comercio de la ciudad, muchas personas siguen utilizando las prendas de manga corta. Rosa, clienta de una tienda, señala que todavía no se ha decidido a mirar ropa de invierno: "Si veo algo a buen precio... pero con este calor no apetece mirar abrigos".

Los comerciantes aseguran que "sigue la temporada de verano", como indica Inés López, de una tienda de ropa en Alfonso el Sabio. La entrada al comercio no deja lugar a dudas: "Últimos días, rematamos el verano", se puede leer en unos carteles con letras amarillas sobre fondo rojo. Un verano que se extiende ya un mes sobre el cambio de estación, que fue el pasado 23 de septiembre.

Mismos precios

Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes y regente de una tienda de moda, señala que el comercio local sigue con la temporada de verano y que, por el momento, no hay demanda por parte de los clientes: "Aún no he cambiado el escaparate y las prendas de más abrigo no están teniendo mucha demanda. No estamos aún en temporada de otoño, estamos en un 'veroño'".

Las prendas de invierno acostumbran a tener un precio elevado, en especial en comparación con las de otras estaciones, pero ese no es el motivo de la extensión de la temporada este año. Los precios apenas han variado respecto a años anteriores y, en aquellos comercios que ya ofertan los abrigos en los escaparates, que son en su mayoría grandes superficies, se pueden encontrar estas prendas por entre 100 y 150 euros en los casos más asequibles.

La subida de precios general no ha sido tan acuciada en la ropa y calzado. "Los precios apenas han subido un 3% porque aún no afecta la inflación a los fabricantes. Normalmente las temporadas se preparan con seis meses de antelación. De cara a la próxima temporada de primavera y verano, sí podríamos ver una subida mayor", señala Armengol. A nivel nacional, la subida de precios general es de un 8,9% en los últimos doce meses, mientras que en la ropa y el calzado es de un 3,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Perfil del cliente

Inés López, por su parte, señala la continuidad de la temporada de verano se debe también a que mucha gente mayor y extranjera sigue apostando por la ropa de verano: "Hay días que pienso: menos mal que seguimos con la ropa ligera. Sigue teniendo demanda", apunta.

En otros comercios pequeños, sin embargo, ya se han lanzado a cambiar el escaparate y las prendas de verano han desaparecido, animados por la iniciativa de las grandes superficies. Las ventas, señalan, están por debajo de lo esperado y nos indican que prefieren que no mencionemos su nombre ni su establecimiento.

Bono Comercio

El Bono Comercio de Alicante está cumpliendo su función también en las tiendas de ropa, aseguran los comerciantes, y está siendo el adalid de la ropa de invierno: "Hay gente que lo está utilizando para adelantar algunas compras", indica Armengol. Sin el Bono Comercio, señalan varios establecimientos, las compras invernales tendrían un peso residual.

Unos bonos que se acaban el próximo día 30 de octubre y en los que cada consumidor ha podido retirar un importe total máximo de 600 euros.

Los comerciantes señalan que la extensión de la temporada de verano es una tónica de las últimas temporadas, y todo apunta a que se mantendrá: "Ya estamos viendo que esto pasa desde hace cuatro o cinco años", señala Inés López.

El buen funcionamiento de los Bonos Comercio, que han supuesto la puesta en circulación de 1.600.000 euros, mantiene a los comerciantes con optimismo. Vanessa Cárdenas, vicepresidenta de la Unió Gremial, señala que solicitaron su ampliación de cara la campaña de Navidad para fomentar las compras.

Armengol, por su parte, indica que el buen funcionamiento que están teniendo mantiene a los comerciantes con optimismo: "Es un éxito, un apoyo y un revulsivo en esta situación".